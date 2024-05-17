"Точка-У" разнесла подъезд в Белгороде: Онуфриенко объяснил, почему нужна масштабная операция на границе - 17.05.2024 Украина.ру
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"Точка-У" разнесла подъезд в Белгороде: Онуфриенко объяснил, почему нужна масштабная операция на границе
"Точка-У" разнесла подъезд в Белгороде: Онуфриенко объяснил, почему нужна масштабная операция на границе - 17.05.2024 Украина.ру
"Точка-У" разнесла подъезд в Белгороде: Онуфриенко объяснил, почему нужна масштабная операция на границе
Чтобы обезопасить приграничье России, необходимо проведение стратегической наступательной операции масштабов, которых в этой войне еще не было. Нужно отодвинуть хотя бы на 150 километров всю линию фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-05-17T04:10
2024-05-17T04:10
новости
белгород
россия
харьков
михаил онуфриенко
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курская область
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Дальность ракеты "Точка-У", которая разрушила подъезд жилого дома в Белгороде - от 70 до 120 километров. Поэтому, чтобы обезопасить его и ближайшие населенные пункты Белгородчины, ВС РФ нужно действительно освобождать Харьков, рассказал эксперт.Также Украина располагает ракетами на 150 и 170 километров. Из Одессы ракеты летят в сторону Крымского моста. Чтобы обезопасить все приграничье, (Белгородскую, Брянскую и Курскую области) нужно отодвинуть хотя бы на 150 километров всю линию фронта от бывшей границы, добавил он.За четыре с лишним месяца этого года освобождено не более 500 квадратных километров вражеской территории. Об этом можно судить, опираясь на слова экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу, который говорил о 400 километрах за первые три месяца, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240516/1055089283.html
белгород
россия
харьков
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харьковская область
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новости, белгород, россия, харьков, михаил онуфриенко, одесса, вс рф, граница, харьковская область, курская область, белгородская область, ракеты, обстрелы
Новости, Белгород, Россия, Харьков, Михаил Онуфриенко, Одесса, ВС РФ, граница, Харьковская область, Курская область, Белгородская область, ракеты, обстрелы

"Точка-У" разнесла подъезд в Белгороде: Онуфриенко объяснил, почему нужна масштабная операция на границе

04:10 17.05.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкОбстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде
Обстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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Чтобы обезопасить приграничье России, необходимо проведение стратегической наступательной операции масштабов, которых в этой войне еще не было. Нужно отодвинуть хотя бы на 150 километров всю линию фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Дальность ракеты "Точка-У", которая разрушила подъезд жилого дома в Белгороде - от 70 до 120 километров. Поэтому, чтобы обезопасить его и ближайшие населенные пункты Белгородчины, ВС РФ нужно действительно освобождать Харьков, рассказал эксперт.
Также Украина располагает ракетами на 150 и 170 километров. Из Одессы ракеты летят в сторону Крымского моста. Чтобы обезопасить все приграничье, (Белгородскую, Брянскую и Курскую области) нужно отодвинуть хотя бы на 150 километров всю линию фронта от бывшей границы, добавил он.
"То есть нужно освободить 150 тысяч квадратных километров. Это 40% территории, которую контролирует киевский режим. И чтобы обезопасить наше приграничье, необходимо проведение стратегической наступательной операции масштабов, которых в этой войне еще не было", - отметил Онуфриенко.
За четыре с лишним месяца этого года освобождено не более 500 квадратных километров вражеской территории. Об этом можно судить, опираясь на слова экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу, который говорил о 400 километрах за первые три месяца, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.ру
Дмитрий Краснов интервью
Вчера, 04:03
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