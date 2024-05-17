https://ukraina.ru/20240517/1055101502.html

"Точка-У" разнесла подъезд в Белгороде: Онуфриенко объяснил, почему нужна масштабная операция на границе

"Точка-У" разнесла подъезд в Белгороде: Онуфриенко объяснил, почему нужна масштабная операция на границе - 17.05.2024 Украина.ру

"Точка-У" разнесла подъезд в Белгороде: Онуфриенко объяснил, почему нужна масштабная операция на границе

Чтобы обезопасить приграничье России, необходимо проведение стратегической наступательной операции масштабов, которых в этой войне еще не было. Нужно отодвинуть хотя бы на 150 километров всю линию фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-05-17T04:10

2024-05-17T04:10

2024-05-17T04:10

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Дальность ракеты "Точка-У", которая разрушила подъезд жилого дома в Белгороде - от 70 до 120 километров. Поэтому, чтобы обезопасить его и ближайшие населенные пункты Белгородчины, ВС РФ нужно действительно освобождать Харьков, рассказал эксперт.Также Украина располагает ракетами на 150 и 170 километров. Из Одессы ракеты летят в сторону Крымского моста. Чтобы обезопасить все приграничье, (Белгородскую, Брянскую и Курскую области) нужно отодвинуть хотя бы на 150 километров всю линию фронта от бывшей границы, добавил он.За четыре с лишним месяца этого года освобождено не более 500 квадратных километров вражеской территории. Об этом можно судить, опираясь на слова экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу, который говорил о 400 километрах за первые три месяца, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240516/1055089283.html

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