"Точка-У" разнесла подъезд в Белгороде: Онуфриенко объяснил, почему нужна масштабная операция на границе
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкОбстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде
Чтобы обезопасить приграничье России, необходимо проведение стратегической наступательной операции масштабов, которых в этой войне еще не было. Нужно отодвинуть хотя бы на 150 километров всю линию фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Дальность ракеты "Точка-У", которая разрушила подъезд жилого дома в Белгороде - от 70 до 120 километров. Поэтому, чтобы обезопасить его и ближайшие населенные пункты Белгородчины, ВС РФ нужно действительно освобождать Харьков, рассказал эксперт.
Также Украина располагает ракетами на 150 и 170 километров. Из Одессы ракеты летят в сторону Крымского моста. Чтобы обезопасить все приграничье, (Белгородскую, Брянскую и Курскую области) нужно отодвинуть хотя бы на 150 километров всю линию фронта от бывшей границы, добавил он.
"То есть нужно освободить 150 тысяч квадратных километров. Это 40% территории, которую контролирует киевский режим. И чтобы обезопасить наше приграничье, необходимо проведение стратегической наступательной операции масштабов, которых в этой войне еще не было", - отметил Онуфриенко.
За четыре с лишним месяца этого года освобождено не более 500 квадратных километров вражеской территории. Об этом можно судить, опираясь на слова экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу, который говорил о 400 километрах за первые три месяца, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.ру
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