https://ukraina.ru/20230117/1042725365.html
"Уходить из России очень сложно": Raiffeisen Bank ответил на претензии Украины
"Уходить из России очень сложно": Raiffeisen Bank ответил на претензии Украины - 17.01.2023 Украина.ру
"Уходить из России очень сложно": Raiffeisen Bank ответил на претензии Украины
Raiffeisen Bank International (RBI) на требование Нацбанка Украины (НБУ) покинуть российский рынок дал уклончивый ответ, заявив о неких сложностях выхода из РФ, говорится в комментарии на сайте украинского филиала RBI
2023-01-17T18:06
2023-01-17T18:06
2023-01-17T18:06
raiffeisen bank international
raiffeisen
банк
россия
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042725154_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_46d9266186a08cdce71d57d557005b8a.jpg.webp
Ранее украинский Нацбанк заявил, что российский филиал RBI предоставлял льготные условия кредитования для участников специальной военной операции на Украине и использовал названия ДНР и ЛНР, что Киев считает недопустимым."RBI рассматривает все стратегические возможности по будущему Райффайзенбанка России, в том числе тщательный спланированный выход из банка. Однако, учитывая сложность ситуации и, в том числе, ограничительные меры, установленные Российской Федерацией, этот процесс продолжается", - сказано в публикации.Также в банке заявили, что "RBI ни самостоятельно, ни через свои дочерние компании не ведет никакой хозяйственной деятельности на территориях Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым".При этом в RBI отметили, что у финансовой организации есть дочерний банк в Российской Федерации, который является отдельным юридическим лицом и обязан осуществлять деятельность согласно действующему российскому законодательству.Согласно заявлению Raiffeisen Bank, дочерний банк уже сократил кредитный портфель в РФ на 25%.
https://ukraina.ru/20170112/1018142701.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042725154_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_f00709458078f97b60bcd25a2a1bf25c.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
raiffeisen bank international, raiffeisen, банк, россия, украина, новости
"Уходить из России очень сложно": Raiffeisen Bank ответил на претензии Украины
Raiffeisen Bank International (RBI) на требование Нацбанка Украины (НБУ) покинуть российский рынок дал уклончивый ответ, заявив о неких сложностях выхода из РФ, говорится в комментарии на сайте украинского филиала RBI
Ранее украинский Нацбанк заявил, что российский филиал RBI предоставлял льготные условия кредитования для участников специальной военной операции на Украине и использовал названия ДНР и ЛНР, что Киев считает недопустимым.
"RBI рассматривает все стратегические возможности по будущему Райффайзенбанка России, в том числе тщательный спланированный выход из банка. Однако, учитывая сложность ситуации и, в том числе, ограничительные меры, установленные Российской Федерацией, этот процесс продолжается", - сказано в публикации.
Также в банке заявили, что "RBI ни самостоятельно, ни через свои дочерние компании не ведет никакой хозяйственной деятельности на территориях Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым".
При этом в RBI отметили, что у финансовой организации есть дочерний банк в Российской Федерации, который является отдельным юридическим лицом и обязан осуществлять деятельность согласно действующему российскому законодательству.
Согласно заявлению Raiffeisen Bank, дочерний банк уже сократил кредитный портфель в РФ на 25%.