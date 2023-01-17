https://ukraina.ru/20230117/1042725365.html

"Уходить из России очень сложно": Raiffeisen Bank ответил на претензии Украины

"Уходить из России очень сложно": Raiffeisen Bank ответил на претензии Украины - 17.01.2023 Украина.ру

"Уходить из России очень сложно": Raiffeisen Bank ответил на претензии Украины

Raiffeisen Bank International (RBI) на требование Нацбанка Украины (НБУ) покинуть российский рынок дал уклончивый ответ, заявив о неких сложностях выхода из РФ, говорится в комментарии на сайте украинского филиала RBI

2023-01-17T18:06

2023-01-17T18:06

2023-01-17T18:06

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Ранее украинский Нацбанк заявил, что российский филиал RBI предоставлял льготные условия кредитования для участников специальной военной операции на Украине и использовал названия ДНР и ЛНР, что Киев считает недопустимым."RBI рассматривает все стратегические возможности по будущему Райффайзенбанка России, в том числе тщательный спланированный выход из банка. Однако, учитывая сложность ситуации и, в том числе, ограничительные меры, установленные Российской Федерацией, этот процесс продолжается", - сказано в публикации.Также в банке заявили, что "RBI ни самостоятельно, ни через свои дочерние компании не ведет никакой хозяйственной деятельности на территориях Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым".При этом в RBI отметили, что у финансовой организации есть дочерний банк в Российской Федерации, который является отдельным юридическим лицом и обязан осуществлять деятельность согласно действующему российскому законодательству.Согласно заявлению Raiffeisen Bank, дочерний банк уже сократил кредитный портфель в РФ на 25%.

https://ukraina.ru/20170112/1018142701.html

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