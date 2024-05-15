Это не для СВО: Казаков объяснил, почему вместо Шойгу поставили Белоусова и что будет дальше - 15.05.2024 Украина.ру
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Это не для СВО: Казаков объяснил, почему вместо Шойгу поставили Белоусова и что будет дальше
Это не для СВО: Казаков объяснил, почему вместо Шойгу поставили Белоусова и что будет дальше - 15.05.2024 Украина.ру
Это не для СВО: Казаков объяснил, почему вместо Шойгу поставили Белоусова и что будет дальше
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме России Александр Казаков рассказал о темах будущих переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, о растущей роли Китая в диалоге с Западом, а также объяснил новые назначения в российском правительстве
2024-05-15T12:37
2024-05-15T12:37
видео
александр казаков
китай
россия
запад
владимир путин
си цзиньпин
госдума
ес
переговоры
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00:23 – о визите Путина в Китай и о его встрече с лидером КНР Си Цзиньпином; 11:22 – почему Западу придётся прислушаться к Китаю? 16:14 – о новом главе Минобороны России и о подготовке к большому противостоянию с Западом.
китай
россия
запад
харьков
сша
европа
украина
запорожье
кнр (китай)
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видео, александр казаков, китай, россия, запад, владимир путин, си цзиньпин, госдума, ес, переговоры, харьков, наступление, политика, сво, спецоперация, война, сша, сергей нарышкин, сергей лавров, англосаксы, европа, урсула фон дер ляйен, торговля, украина, фронт, запорожье, михаил мишустин, белоусов, сергей шойгу, совбез, кнр (китай), конфликт, деньги, министр, министр обороны, видео
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Это не для СВО: Казаков объяснил, почему вместо Шойгу поставили Белоусова и что будет дальше

12:37 15.05.2024
 
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Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме России Александр Казаков рассказал о темах будущих переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, о растущей роли Китая в диалоге с Западом, а также объяснил новые назначения в российском правительстве
00:23 – о визите Путина в Китай и о его встрече с лидером КНР Си Цзиньпином;
11:22 – почему Западу придётся прислушаться к Китаю?
16:14 – о новом главе Минобороны России и о подготовке к большому противостоянию с Западом.
 
ВидеоАлександр КазаковКитайРоссияЗападВладимир ПутинСи ЦзиньпинГосдумаЕСпереговорыХарьковнаступлениеполитикаСВОСпецоперациявойнаСШАСергей НарышкинСергей ЛаврованглосаксыЕвропаУрсула фон дер ЛяйенторговляУкраинафронтЗапорожьеМихаил МишустинБелоусовСергей ШойгуСовбезКНР (Китай)конфликтденьгиминистрминистр обороны
 
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