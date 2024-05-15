https://ukraina.ru/20240515/1055074655.html
Это не для СВО: Казаков объяснил, почему вместо Шойгу поставили Белоусова и что будет дальше
Это не для СВО: Казаков объяснил, почему вместо Шойгу поставили Белоусова и что будет дальше - 15.05.2024 Украина.ру
Это не для СВО: Казаков объяснил, почему вместо Шойгу поставили Белоусова и что будет дальше
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме России Александр Казаков рассказал о темах будущих переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, о растущей роли Китая в диалоге с Западом, а также объяснил новые назначения в российском правительстве
2024-05-15T12:37
2024-05-15T12:37
2024-05-15T12:37
видео
александр казаков
китай
россия
запад
владимир путин
си цзиньпин
госдума
ес
переговоры
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00:23 – о визите Путина в Китай и о его встрече с лидером КНР Си Цзиньпином; 11:22 – почему Западу придётся прислушаться к Китаю? 16:14 – о новом главе Минобороны России и о подготовке к большому противостоянию с Западом.
китай
россия
запад
харьков
сша
европа
украина
запорожье
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Это не для СВО: Казаков объяснил, почему вместо Шойгу поставили Белоусова и что будет дальше
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме России Александр Казаков рассказал о темах будущих переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, о растущей роли Китая в диалоге с Западом, а также объяснил новые назначения в российском правительстве
00:23
– о визите Путина в Китай и о его встрече с лидером КНР Си Цзиньпином; 11:22
– почему Западу придётся прислушаться к Китаю? 16:14
– о новом главе Минобороны России и о подготовке к большому противостоянию с Западом.