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Это не для СВО: Казаков объяснил, почему вместо Шойгу поставили Белоусова и что будет дальше

Это не для СВО: Казаков объяснил, почему вместо Шойгу поставили Белоусова и что будет дальше - 15.05.2024 Украина.ру

Это не для СВО: Казаков объяснил, почему вместо Шойгу поставили Белоусова и что будет дальше

Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме России Александр Казаков рассказал о темах будущих переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, о растущей роли Китая в диалоге с Западом, а также объяснил новые назначения в российском правительстве

2024-05-15T12:37

2024-05-15T12:37

2024-05-15T12:37

видео

александр казаков

китай

россия

запад

владимир путин

си цзиньпин

госдума

ес

переговоры

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00:23 – о визите Путина в Китай и о его встрече с лидером КНР Си Цзиньпином; 11:22 – почему Западу придётся прислушаться к Китаю? 16:14 – о новом главе Минобороны России и о подготовке к большому противостоянию с Западом.

китай

россия

запад

харьков

сша

европа

украина

запорожье

кнр (китай)

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