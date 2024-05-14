https://ukraina.ru/20240514/1055030507.html

"Вампир", "Ольха", "Точка-У" и советские "Грады": Алехин рассказал, из чего ВСУ обстреливают Белгородчину

"Вампир", "Ольха", "Точка-У" и советские "Грады": Алехин рассказал, из чего ВСУ обстреливают Белгородчину - 14.05.2024 Украина.ру

"Вампир", "Ольха", "Точка-У" и советские "Грады": Алехин рассказал, из чего ВСУ обстреливают Белгородчину

10 мая группировка войск "Север" ВС РФ нанесла мощные огневые удары по позициям ВСУ по двум направлениям в Харьковской области. Задача ВС РФ – как можно дальше отодвинуть ВСУ от Белгорода и прочно закрепиться на позициях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-05-14T03:00

2024-05-14T03:00

2024-05-14T03:00

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обстрелы

наступление

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Российские войска начали устанавливать санитарный кордон на границе Белгородской области. Никакой речи о широкомасштабном наступлении или штурме Харькова речи не идет. Задача ВС РФ – как можно дальше отодвинуть ВСУ от Белгородчины, рассказал эксперт.Враг стянул в район Харькова все, что может достать до Белгорода. РСЗО "Вампир" и "Ольха", "Точка-У", даже советские "Грады". Только за сутки 10 мая российскими силами ПВО было сбито 37 реактивных снарядов "Вампира" и "Ольхи", указал обозреватель.10 мая в Белгороде было 13 сигналов тревоги ракетной опасности. В 10 из таких сигналов ПВО сбила вражеские цели. А в трех случаях российские войска специально дали такой сигнал, чтобы вычислить вражескую пусковую установку, когда она меняла позицию, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240512/1054984145.html

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новости, белгород, харьков, россия, геннадий алехин, рсзо 9к51 "град", всу, обстрелы, наступление, точка-у, кассетные боеприпасы, пво