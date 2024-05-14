"Вампир", "Ольха", "Точка-У" и советские "Грады": Алехин рассказал, из чего ВСУ обстреливают Белгородчину - 14.05.2024 Украина.ру
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"Вампир", "Ольха", "Точка-У" и советские "Грады": Алехин рассказал, из чего ВСУ обстреливают Белгородчину
"Вампир", "Ольха", "Точка-У" и советские "Грады": Алехин рассказал, из чего ВСУ обстреливают Белгородчину - 14.05.2024 Украина.ру
"Вампир", "Ольха", "Точка-У" и советские "Грады": Алехин рассказал, из чего ВСУ обстреливают Белгородчину
10 мая группировка войск "Север" ВС РФ нанесла мощные огневые удары по позициям ВСУ по двум направлениям в Харьковской области. Задача ВС РФ – как можно дальше отодвинуть ВСУ от Белгорода и прочно закрепиться на позициях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-05-14T03:00
2024-05-14T03:00
новости
белгород
харьков
россия
геннадий алехин
рсзо 9к51 "град"
всу
обстрелы
наступление
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Российские войска начали устанавливать санитарный кордон на границе Белгородской области. Никакой речи о широкомасштабном наступлении или штурме Харькова речи не идет. Задача ВС РФ – как можно дальше отодвинуть ВСУ от Белгородчины, рассказал эксперт.Враг стянул в район Харькова все, что может достать до Белгорода. РСЗО "Вампир" и "Ольха", "Точка-У", даже советские "Грады". Только за сутки 10 мая российскими силами ПВО было сбито 37 реактивных снарядов "Вампира" и "Ольхи", указал обозреватель.10 мая в Белгороде было 13 сигналов тревоги ракетной опасности. В 10 из таких сигналов ПВО сбила вражеские цели. А в трех случаях российские войска специально дали такой сигнал, чтобы вычислить вражескую пусковую установку, когда она меняла позицию, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240512/1054984145.html
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новости, белгород, харьков, россия, геннадий алехин, рсзо 9к51 "град", всу, обстрелы, наступление, точка-у, кассетные боеприпасы, пво
Новости, Белгород, Харьков, Россия, Геннадий Алехин, РСЗО 9К51 "Град", ВСУ, обстрелы, наступление, Точка-У, кассетные боеприпасы, ПВО

"Вампир", "Ольха", "Точка-У" и советские "Грады": Алехин рассказал, из чего ВСУ обстреливают Белгородчину

03:00 14.05.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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10 мая группировка войск "Север" ВС РФ нанесла мощные огневые удары по позициям ВСУ по двум направлениям в Харьковской области. Задача ВС РФ – как можно дальше отодвинуть ВСУ от Белгорода и прочно закрепиться на позициях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Российские войска начали устанавливать санитарный кордон на границе Белгородской области. Никакой речи о широкомасштабном наступлении или штурме Харькова речи не идет. Задача ВС РФ – как можно дальше отодвинуть ВСУ от Белгородчины, рассказал эксперт.
Враг стянул в район Харькова все, что может достать до Белгорода. РСЗО "Вампир" и "Ольха", "Точка-У", даже советские "Грады". Только за сутки 10 мая российскими силами ПВО было сбито 37 реактивных снарядов "Вампира" и "Ольхи", указал обозреватель.
"Также ВСУ стреляют кассетными боеприпасами. Один из их ударов пришелся по пригороду Белгорода. Восемь человек были ранены. Повреждения получили частные дома и автомобили", - указал Алехин.
10 мая в Белгороде было 13 сигналов тревоги ракетной опасности. В 10 из таких сигналов ПВО сбила вражеские цели. А в трех случаях российские войска специально дали такой сигнал, чтобы вычислить вражескую пусковую установку, когда она меняла позицию, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра читайте на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
12 мая, 15:27
Ростислав Ищенко: Россия показала готовность к ядерной войне, США пора задуматьсяУ нашей границы концентрируются войска, создается ударная группировка, для того чтобы открыть еще один фронт и либо успеть помочь Украине таким образом, либо если Украина загнется раньше, не выпустить Россию из состояния прокси-войны.
 
НовостиБелгородХарьковРоссияГеннадий АлехинРСЗО 9К51 "Град"ВСУобстрелынаступлениеТочка-Укассетные боеприпасыПВО
 
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Заголовок открываемого материала
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05:45Били три часа по двум направлениям: эксперт рассказал о начале операции ВС РФ в Харьковской области
05:31"Не думаю, что ВСУ проспали": политолог о том, какую хитрость придумали ВС РФ для удара под Харьковом
05:15Эксперт рассказал, почему День Победы в СВО настанет, когда территория Украины войдет в состав России
05:02Самойлов: говорить о глубоком прорыве на Харьковском направлении преждевременно
04:45Военный политолог о том, как ВС РФ устроили ВСУ "вилку", чтобы ударить в тыл Купянской группировке
04:30Алексей Самойлов о том, как ВС РФ после взятия Волчанска возьмут в "клещи" ВСУ в Купянске и Чугуеве
04:15ВСУ не кричат о "минных перемогах": Алексей Самойлов сообщил о продвижении армии РФ под Харьковом
04:00Военно-политический обозреватель раскрыл, почему Франция и Германия не хотят "раздевать" армии ради ВСУ
03:50Пять бригад полного состава: эксперт раскрыл, почему Сырский перебросил под Харьков резервы ВСУ
03:40Пять бомб сбили на подлете к Белгороду: эксперт рассказал о первом применении авиации ВСУ под Харьковом
03:30Именно оттуда били по Белгороду: эксперт объяснил, почему ВС РФ ударили по ВСУ от Липцов до Волчанска
03:15"Дайте хоть кого-нибудь, только быстрее": эксперт рассказал, как деградируют "элитные" бригады ВСУ
03:00"Вампир", "Ольха", "Точка-У" и советские "Грады": Алехин рассказал, из чего ВСУ обстреливают Белгородчину
19:40Цветная революция в Грузии: русофобы против прагматиков
19:10Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска
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