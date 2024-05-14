"Вампир", "Ольха", "Точка-У" и советские "Грады": Алехин рассказал, из чего ВСУ обстреливают Белгородчину
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
10 мая группировка войск "Север" ВС РФ нанесла мощные огневые удары по позициям ВСУ по двум направлениям в Харьковской области. Задача ВС РФ – как можно дальше отодвинуть ВСУ от Белгорода и прочно закрепиться на позициях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Российские войска начали устанавливать санитарный кордон на границе Белгородской области. Никакой речи о широкомасштабном наступлении или штурме Харькова речи не идет. Задача ВС РФ – как можно дальше отодвинуть ВСУ от Белгородчины, рассказал эксперт.
Враг стянул в район Харькова все, что может достать до Белгорода. РСЗО "Вампир" и "Ольха", "Точка-У", даже советские "Грады". Только за сутки 10 мая российскими силами ПВО было сбито 37 реактивных снарядов "Вампира" и "Ольхи", указал обозреватель.
"Также ВСУ стреляют кассетными боеприпасами. Один из их ударов пришелся по пригороду Белгорода. Восемь человек были ранены. Повреждения получили частные дома и автомобили", - указал Алехин.
10 мая в Белгороде было 13 сигналов тревоги ракетной опасности. В 10 из таких сигналов ПВО сбила вражеские цели. А в трех случаях российские войска специально дали такой сигнал, чтобы вычислить вражескую пусковую установку, когда она меняла позицию, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра читайте на сайте Украина.ру
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