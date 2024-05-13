https://ukraina.ru/20240513/1055032061.html
Зачем Шойгу заменили на Белоусова: Носович о логике Путина и борьбе России с НАТО
Зачем Шойгу заменили на Белоусова: Носович о логике Путина и борьбе России с НАТО - 13.05.2024 Украина.ру
Зачем Шойгу заменили на Белоусова: Носович о логике Путина и борьбе России с НАТО
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович оценил кадровые перестановки в правительстве России и сравнил их с теми процессами,... Украина.ру, 13.05.2024
2024-05-13T13:50
2024-05-13T13:50
2024-05-13T13:50
видео
александр носович
белоусов
сергей шойгу
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
россия
сербия
белгород
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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович оценил кадровые перестановки в правительстве России и сравнил их с теми процессами, которые происходят внутри украинской власти, прокомментировал обстрелы мирных жителей Белгорода и последствия встречи жены Зеленского с первой леди Сербии Тамарой Вучич. 00:27 – о перестановках в правительстве России; 05:10 – Зеленский чистит свою свиту: кто вместо него возглавит Украину? 09:48 – Обстрелы Белгорода: новые жертвы, российское наступление и буферная зона; 12:22 – О встрече жены Зеленского с первой леди Сербии в Белграде: значение и возможности; 14:22 – Президентские выборы в Литве: получилась ли сенсация?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Зачем Шойгу заменили на Белоусова: Носович о логике Путина и борьбе России с НАТО
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович оценил кадровые перестановки в правительстве России и сравнил их с теми процессами, которые происходят внутри украинской власти, прокомментировал обстрелы мирных жителей Белгорода и последствия встречи жены Зеленского с первой леди Сербии Тамарой Вучич. 00:27
– о перестановках в правительстве России; 05:10
– Зеленский чистит свою свиту: кто вместо него возглавит Украину? 09:48
– Обстрелы Белгорода: новые жертвы, российское наступление и буферная зона; 12:22
– О встрече жены Зеленского с первой леди Сербии в Белграде: значение и возможности; 14:22
– Президентские выборы в Литве: получилась ли сенсация?