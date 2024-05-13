Зачем Шойгу заменили на Белоусова: Носович о логике Путина и борьбе России с НАТО - 13.05.2024 Украина.ру
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Зачем Шойгу заменили на Белоусова: Носович о логике Путина и борьбе России с НАТО
Зачем Шойгу заменили на Белоусова: Носович о логике Путина и борьбе России с НАТО - 13.05.2024 Украина.ру
Зачем Шойгу заменили на Белоусова: Носович о логике Путина и борьбе России с НАТО
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович оценил кадровые перестановки в правительстве России и сравнил их с теми процессами,... Украина.ру, 13.05.2024
2024-05-13T13:50
2024-05-13T13:50
видео
александр носович
белоусов
сергей шойгу
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
россия
сербия
белгород
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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович оценил кадровые перестановки в правительстве России и сравнил их с теми процессами, которые происходят внутри украинской власти, прокомментировал обстрелы мирных жителей Белгорода и последствия встречи жены Зеленского с первой леди Сербии Тамарой Вучич. 00:27 – о перестановках в правительстве России; 05:10 – Зеленский чистит свою свиту: кто вместо него возглавит Украину? 09:48 – Обстрелы Белгорода: новые жертвы, российское наступление и буферная зона; 12:22 – О встрече жены Зеленского с первой леди Сербии в Белграде: значение и возможности; 14:22 – Президентские выборы в Литве: получилась ли сенсация?
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видео, александр носович, белоусов, сергей шойгу, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, россия, сербия, белгород, правительство, оборонпром, армия, снабжение, оборона, холодная война, запад, сша, украина, тигран алиханов, экономика, торговля, калининград, швеция, польша, литва, промышленность, андрей ермак, авдеевка, донецк, переговоры, бомбардировка, геополитика, выборы, президентские выборы, гитанас науседа, всу, вс рф, война, президент, прибалтика, конфликт, министр, министр обороны, видео
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Зачем Шойгу заменили на Белоусова: Носович о логике Путина и борьбе России с НАТО

13:50 13.05.2024
 
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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович оценил кадровые перестановки в правительстве России и сравнил их с теми процессами, которые происходят внутри украинской власти, прокомментировал обстрелы мирных жителей Белгорода и последствия встречи жены Зеленского с первой леди Сербии Тамарой Вучич.

00:27 – о перестановках в правительстве России;
05:10 – Зеленский чистит свою свиту: кто вместо него возглавит Украину?
09:48 – Обстрелы Белгорода: новые жертвы, российское наступление и буферная зона;
12:22 – О встрече жены Зеленского с первой леди Сербии в Белграде: значение и возможности;
14:22 – Президентские выборы в Литве: получилась ли сенсация?
 
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