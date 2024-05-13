https://ukraina.ru/20240513/1054964412.html

Государственная военная компания: Пинчук объяснил, в чем особенность отрядов БАРС

Государственная военная компания: Пинчук объяснил, в чем особенность отрядов БАРС - 13.05.2024 Украина.ру

Государственная военная компания: Пинчук объяснил, в чем особенность отрядов БАРС

Командир БАРС-13 Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру рассказал, как формировался этот отряд и в чем его отличие от традиционных армейских подразделений и ЧВК

2024-05-13T04:00

2024-05-13T04:00

2024-05-13T04:00

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андрей пинчук

барс-13

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Пинчук - бывший сотрудник органов госбезопасности, занимал должность заместителя министра государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики. В 2014-2015 гг. - министр госбезопасности ДНР.В 2022 году Пинчук стал автором книги "СВО. Клаузевиц и пустота", в которой проанализировал проблемы и ошибки Вооруженных сил РФ на первом этапе спецоперации на Украине. С осени 2023 года командует отрядом БАРС-13, который воюет в районе Артемовска (Бахмута) и Часова Яра.БАРС расшифровывается как боевой армейский резерв страны, напомнил Пинчук. В 2022 году "Союз добровольцев Донбасса" (СДД) выступил с инициативой по формированию таких отрядов, результатом чего стало создание БАРС-13, БАРС-14, БАРС-23 и бригады св. Георгия, которой командует депутат Госдумы, глава СДД Александр Бородай.По его словам, после расформирования кадровых частей встал вопрос, как обеспечить слаженную работу резервистов, собранных в одном месте. Такую задачу и стал решать БАРС - "полукадрированное, полуополченческое подразделение".Недавно, 5 мая, БАРС отметил свое двухлетие, этот отряд всегда был на первой линии - в обороне или же при штурмах: в Изюме, Богородичном, защищали Красный Лиман, а ныне это подразделение воюет в районе Артемовска (Бахмута) и Часова Яра, отметил Пинчук. В отряде числятся большое количество бывший бойцов ЧВК "Вагнер" и "Редут", они прекрасно воюют и чувствуют себя в БАРСе комфортно, резюмировал собеседник издания.Подробнее о том, как воюет БАРС-13 и какая система подготовки налажена в этом отряде читайте в интервью "Андрей Пинчук о том, как в БАРСе-13 воюют "вагнера", а бывшие зеки становятся русскими патриотами" на сайте Украина.ру.

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новости, андрей пинчук, барс-13, донбасс, сво