Автор книги "СВО. Клаузевиц и пустота" объяснил, почему снова отправился воевать - 13.05.2024 Украина.ру
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Автор книги "СВО. Клаузевиц и пустота" объяснил, почему снова отправился воевать
Автор книги "СВО. Клаузевиц и пустота" объяснил, почему снова отправился воевать - 13.05.2024 Украина.ру
Автор книги "СВО. Клаузевиц и пустота" объяснил, почему снова отправился воевать
Исполнительный директор "Союза добровольцев Донбасса", полковник Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру рассказал, как стал командиром добровольческого отряда БАРС-13
2024-05-13T03:00
2024-05-13T03:00
новости
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Пинчук - бывший сотрудник органов госбезопасности, занимал должность заместителя министра государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики. В 2014-2015 гг. - министр госбезопасности ДНР. В 2022 году Пинчук стал автором книги "СВО. Клаузевиц и пустота", в которой проанализировал проблемы и ошибки Вооруженных сил РФ на первом этапе спецоперации на Украине. С осени 2023 года командует отрядом БАРС-13, который воюет в районе Артемовска (Бахмута) и Часова Яра.Отвечая на вопрос, почему он вернулся в ряды армии, собеседник издания рассказал, что помимо теорий, книг и прочего есть еще патриотические чувства, как бы это кому-то не казалось банальным. По словам Пинчука, он с юных лет находится в определенной "системе координат" - это патриотизм и служение Родины. Пинчук отметил, что командует отрядом БАРС, так как он был сформирован "Союзом добровольцев Донбасса", одним из создателей которого он является. Более подробно об истории формирования отрядов БАРС читайте в интервью "Андрей Пинчук о том, как в БАРСе-13 воюют "вагнера", а бывшие зеки становятся русскими патриотами" на сайте Украина.ру.
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новости, андрей пинчук, сво, барс-13, донбасс, россия
Новости, Андрей Пинчук, СВО, Барс-13, Донбасс, Россия

Автор книги "СВО. Клаузевиц и пустота" объяснил, почему снова отправился воевать

03:00 13.05.2024
 
© Александр Чаленко
© Александр Чаленко
Читать в
Исполнительный директор "Союза добровольцев Донбасса", полковник Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру рассказал, как стал командиром добровольческого отряда БАРС-13
Пинчук - бывший сотрудник органов госбезопасности, занимал должность заместителя министра государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики. В 2014-2015 гг. - министр госбезопасности ДНР.
В 2022 году Пинчук стал автором книги "СВО. Клаузевиц и пустота", в которой проанализировал проблемы и ошибки Вооруженных сил РФ на первом этапе спецоперации на Украине. С осени 2023 года командует отрядом БАРС-13, который воюет в районе Артемовска (Бахмута) и Часова Яра.
Отвечая на вопрос, почему он вернулся в ряды армии, собеседник издания рассказал, что помимо теорий, книг и прочего есть еще патриотические чувства, как бы это кому-то не казалось банальным.
По словам Пинчука, он с юных лет находится в определенной "системе координат" - это патриотизм и служение Родины.
"Поэтому просто смотреть со стороны, как твои товарищи воюют, и продолжать просто писать книги (а книги я и сейчас продолжаю писать) не могу. Все-таки в войне нужно участвовать. Меня всегда удивляли люди, которые с каким-то восхищением или позитивом говорят о специальной военной операции, но при этом попивают кофе где-нибудь в Москве или в Питере и просто одобряют. Вот поэтому я на фронте", - сказал он.
Пинчук отметил, что командует отрядом БАРС, так как он был сформирован "Союзом добровольцев Донбасса", одним из создателей которого он является.
Более подробно об истории формирования отрядов БАРС читайте в интервью "Андрей Пинчук о том, как в БАРСе-13 воюют "вагнера", а бывшие зеки становятся русскими патриотами" на сайте Украина.ру.
 
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