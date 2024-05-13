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Автор книги "СВО. Клаузевиц и пустота" объяснил, почему снова отправился воевать

Автор книги "СВО. Клаузевиц и пустота" объяснил, почему снова отправился воевать - 13.05.2024 Украина.ру

Автор книги "СВО. Клаузевиц и пустота" объяснил, почему снова отправился воевать

Исполнительный директор "Союза добровольцев Донбасса", полковник Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру рассказал, как стал командиром добровольческого отряда БАРС-13

2024-05-13T03:00

2024-05-13T03:00

2024-05-13T03:00

новости

андрей пинчук

сво

барс-13

донбасс

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Пинчук - бывший сотрудник органов госбезопасности, занимал должность заместителя министра государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики. В 2014-2015 гг. - министр госбезопасности ДНР. В 2022 году Пинчук стал автором книги "СВО. Клаузевиц и пустота", в которой проанализировал проблемы и ошибки Вооруженных сил РФ на первом этапе спецоперации на Украине. С осени 2023 года командует отрядом БАРС-13, который воюет в районе Артемовска (Бахмута) и Часова Яра.Отвечая на вопрос, почему он вернулся в ряды армии, собеседник издания рассказал, что помимо теорий, книг и прочего есть еще патриотические чувства, как бы это кому-то не казалось банальным. По словам Пинчука, он с юных лет находится в определенной "системе координат" - это патриотизм и служение Родины. Пинчук отметил, что командует отрядом БАРС, так как он был сформирован "Союзом добровольцев Донбасса", одним из создателей которого он является. Более подробно об истории формирования отрядов БАРС читайте в интервью "Андрей Пинчук о том, как в БАРСе-13 воюют "вагнера", а бывшие зеки становятся русскими патриотами" на сайте Украина.ру.

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новости, андрей пинчук, сво, барс-13, донбасс, россия