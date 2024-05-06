https://ukraina.ru/20240506/1054909144.html

Нереальные цели важнее жизни украинцев. Украинские эксперты трезво оценивают жестокие усилия власти

Нереальные цели важнее жизни украинцев. Украинские эксперты трезво оценивают жестокие усилия власти - 06.05.2024 Украина.ру

Нереальные цели важнее жизни украинцев. Украинские эксперты трезво оценивают жестокие усилия власти

На Украине начинают задаваться вопросом, стоит ли украинцам отдавать свои жизни за заведомо нереалистичную, но безапелляционно заявленную Зеленским цель выйти на границы 1991 года. И думают над тем, к чему приведет такое "обезжизнивание" Украины

2024-05-06T04:59

2024-05-06T04:59

2024-05-06T05:00

эксклюзив

украина

киев

донбасс

рева

юрий луценко

владимир зеленский

батькивщина

ес

"прямой"

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На Украине колоссальные проблемы с мобилизацией, признает бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева (тот самый, что называл жителей Донбасса "мразями"). По его мнению, высказанному в эфире телеканала "Прямой", в этих трудностях виновата украинская власть, "потому что процесс мобилизации должен возглавить лично президент", а он этого не сделал."Власть говорит армии – мы вам будем клянчить оружие на Западе, а вы себе идите наловите людей на вооруженные силы. И в результате мы имеем то, что имеем", - заявил Рева.Комментируя прекращение оказания консульских услуг украинцам, находящимся за границей, бывший министр напомнил, что власть сейчас увеличивает на 15 тысяч количество пограничников "для того, чтобы закрыть западную границу, чтобы не бежали от выполнения воинской обязанности"."Так вы еще будет в 15 или в 20 раз увеличивать этот контингент", - предсказал политик, пояснив, что это придется делать, если власть не создаст проблемы беглецам – тем, "кто переплыл Тису, пролез каким-то подземным ходом и т.д., и потом из Канады, из США, из ЕС они присылают ролики, рассказывают, как это хорошо - быть уклонистом".Рева заявил, что "до тех пор, пока эти люди не будут преследоваться украинским государством за то, что они совершили уголовное преступление, извините, ничего у нас не будет". По его словам, отказом в предоставлении консульских услугах ситуацию не исправить – "нужно применить весь государственный механизм принуждения для того, чтобы те, кто уклоняется от воинской повинности, были привлечены к ответственности как внутри страны, так и за ее границами".Конечно, не все покинули Украину по подземным ходам или переплыв Тису в связи с угрозой мобилизации. Эксперт в сфере миграционной политики Андрей Гайдуцкий в интервью изданию "Зеркало недели" напомнил, что "выезд украинцев за границу, к сожалению, никогда и не останавливался"."По данным Opendatabot, на протяжении 2011–2013 годов выехали и не вернулись 1,4 миллиона украинцев. За 2014–2021 годы выехали дополнительно еще 1,3 миллиона украинцев. Регулярные опросы агентства Gallup в 2010–2020 годах показывали, что в зависимости от года 21–25% населения Украины хотели выехать за границу. В 2021 году эта доля украинцев выросла до рекордных 35%. Поэтому в 2022-м и произошла такая массовая эмиграция украинцев. Фактически война стала триггером и воплотила желание части населения о выезде за границу", - сказал он.По мнению Гайдуцкого, это серьезная угроза экономике Украины, поскольку некому становится платить налоги. Но выход есть.Он продолжил: "Если обобщить потребности Украины в иностранцах, то 60–70% — это должен быть наемный персонал, 10–15% — предприниматели-инвесторы, 10–15% — самозанятые (без права занимать рабочие места), в частности ІТ-шники (в мире их шире называют "цифровыми кочевниками"), остальные — иностранные студенты".Помнится, не так давно лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, комментируя законопроект об ужесточении мобилизации и проект о множественном гражданстве на Украине, задавалась вопросом, не решил ли кто-то "заменить нам народ?".Вопрос не праздный. Но это потом, после (и в ходе) войны, а пока конца войне не видно, и воевать приходится не иностранцам (хотя на линии боевого соприкосновения есть и они), а именно украинцам. Хотя многие из них начинают догадываться, что что-то идет не так.Бывший Генпрокурор Украины и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко считает, что и западные партнеры Киева, и сами украинцы уже не верят в возможность достижения декларируемой Киевом цели вернуться к границам 1991 года. Понятно, что такой скептицизм граждан отражается на сложностях в процессе мобилизации."Мы сейчас находимся в точке, когда правильный лозунг восстановления государственной границы 91-го года не является реалистичным в глазах наших союзников и нашего населения. Наши союзники на это отвечают уменьшением финансирования или даже блокированием поставок оружия, как это происходило до последнего времени в Соединенных Штатах", - сказал Юрий Луценко в эфире одного из ютуб-каналов.По его словам, "наше население также перестало верить в то, что можно одной кампанией, просто силой воли, духа и ежедневных реляций президента, подкрепленных круглосуточным победоносием "Единого марафона", выйти к Керчи и Станице Луганской. В связи с этим, призыв в войска идет тяжело".Отвечая на вопрос, может ли быть хуже, Луценко сказал, что может. По его мнению, "план Путина и определенной части окружения Трампа – довести нас (киевский режим – Ред) до такого количества проблем на фронте, чтобы любая линия перемирия нам казалась манной небесной".Экс-генпрокурор добавил, что нужно работать, чтобы этого (перемирия – Ред.) не произошло и - "пока что это удается".Действительно, о переговорах пока если и говорят, то в будущем времени. Потери каждый день растут, бессмысленное кровопролитие продолжается. Его бессмысленность по мере ужесточения мобилизации начинают замечать уже и региональные украинские СМИ. Так, автор черкасского издания "Провинция" задается такими вопросами: почему значительная часть военнообязанных не желает служить в армии и защищать Украину? Почему значительная часть украинцев не видит личного интереса в защите собственной земли от захватчика?И сам же предлагает вариант ответа: "Потому, что защита батькивщины (Родины — Ред.) и защита государства – не одно и то же. Государство доказывает, что жизни украинцев для него менее ценны, чем собственные геополитические и экономические интересы".Журналист продолжает: "Почему вообще возникает впечатление, что жизни украинцев для власти Зеленского менее ценны, чем собственные интересы? Вариант ответа: потому что объявленная властью цель войны – выход на границы 1991 года – нереалистична".

https://ukraina.ru/20240428/1054780344.html

https://ukraina.ru/20240504/1054875333.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, киев, донбасс, рева, юрий луценко, владимир зеленский, батькивщина, ес, "прямой"