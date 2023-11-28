Русский мир преградил дорогу глобальному гегемону – Путин - 28.11.2023 Украина.ру
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Русский мир преградил дорогу глобальному гегемону – Путин
Русский мир преградил дорогу глобальному гегемону – Путин - 28.11.2023 Украина.ру
Русский мир преградил дорогу глобальному гегемону – Путин
Россия сражается за свободу всего мира. Об этом 28 ноября на Всемирном Русском Народном Соборе заявил президент России Владимир Путин
2023-11-28T17:08
2023-11-28T17:32
новости
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"Русский мир, как не раз бывало в истории, преградил путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою исключительность, - сказал российский лидер. - Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира".Путин отметил, что "диктатура одного гегемона" дряхлеет, она пошла "вразнос и просто опасна для окружающих, что понятно мировому большинству"."Именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства", - заявил президент России.Он подчеркнул: "Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен".Быть таковой, по мнению Путина, у России есть высшее историческое право. Россия будет расценивать как агрессию любое вмешательство извне, отметил он.Выступая на ВРНС, президент России напомнил об опасности русофобии, ставшей официальной идеологией элит Запада наряду с другими формами расизма. Он также указал на предателей, пытающихся расколоть российское общество.
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новости, владимир путин, россия, запад, сво, политик, международные отношения, национальные интересы, стратегия национальной безопасности, русский мир
Новости, Владимир Путин, Россия, Запад, СВО, политик, международные отношения, национальные интересы, Стратегия национальной безопасности, Русский мир

Русский мир преградил дорогу глобальному гегемону – Путин

17:08 28.11.2023 (обновлено: 17:32 28.11.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Россия сражается за свободу всего мира. Об этом 28 ноября на Всемирном Русском Народном Соборе заявил президент России Владимир Путин
"Русский мир, как не раз бывало в истории, преградил путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою исключительность, - сказал российский лидер. - Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира".
Путин отметил, что "диктатура одного гегемона" дряхлеет, она пошла "вразнос и просто опасна для окружающих, что понятно мировому большинству".
"Именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства", - заявил президент России.
Он подчеркнул: "Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен".
Быть таковой, по мнению Путина, у России есть высшее историческое право. Россия будет расценивать как агрессию любое вмешательство извне, отметил он.
Выступая на ВРНС, президент России напомнил об опасности русофобии, ставшей официальной идеологией элит Запада наряду с другими формами расизма. Он также указал на предателей, пытающихся расколоть российское общество.
Президент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
16:57
Наша битва за суверенитет носит национально-освободительный характер - ПутинРоссия не допустит раскола общества, заявил лидер страны на пленарной сессии Всемирного русского народного собора (ВРНС)
 
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