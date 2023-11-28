https://ukraina.ru/20231128/1051534598.html

Русский мир преградил дорогу глобальному гегемону – Путин

Русский мир преградил дорогу глобальному гегемону – Путин - 28.11.2023 Украина.ру

Русский мир преградил дорогу глобальному гегемону – Путин

Россия сражается за свободу всего мира. Об этом 28 ноября на Всемирном Русском Народном Соборе заявил президент России Владимир Путин

2023-11-28T17:08

2023-11-28T17:08

2023-11-28T17:32

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"Русский мир, как не раз бывало в истории, преградил путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою исключительность, - сказал российский лидер. - Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира".Путин отметил, что "диктатура одного гегемона" дряхлеет, она пошла "вразнос и просто опасна для окружающих, что понятно мировому большинству"."Именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства", - заявил президент России.Он подчеркнул: "Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен".Быть таковой, по мнению Путина, у России есть высшее историческое право. Россия будет расценивать как агрессию любое вмешательство извне, отметил он.Выступая на ВРНС, президент России напомнил об опасности русофобии, ставшей официальной идеологией элит Запада наряду с другими формами расизма. Он также указал на предателей, пытающихся расколоть российское общество.

https://ukraina.ru/20231128/1051532149.html

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новости, владимир путин, россия, запад, сво, политик, международные отношения, национальные интересы, стратегия национальной безопасности, русский мир