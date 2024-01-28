США движутся к обрыву из-за роста госдолга - глава JPMorgan
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
США "движутся к обрыву" из-за роста госдолга, заявил глава американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон. Его слова приводит телеканал Fox News
"Это обрыв, мы видим обрыв. До него еще около 10 лет, мы движемся (К нему – Ред.) со скоростью 60 миль в час", - заявил Даймон.
Министр финансов США Джаннет Йеллен назвала сумму внешнего долга страны в 34 триллиона долларов "пугающей".
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X написала, что США достигли такого большого госдолга из-за неправильной политики.
«Госдолг США достиг почти $ 34 трлн из-за глупости и ужасной безответственности американских лидеров. […] Мы не можем финансировать конфликт на Украине, американский прокси-конфликт с Россией», — написала она.