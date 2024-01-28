США движутся к обрыву из-за роста госдолга - глава JPMorgan - 28.01.2024 Украина.ру
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США движутся к обрыву из-за роста госдолга - глава JPMorgan
США движутся к обрыву из-за роста госдолга - глава JPMorgan - 28.01.2024 Украина.ру
США движутся к обрыву из-за роста госдолга - глава JPMorgan
США "движутся к обрыву" из-за роста госдолга, заявил глава американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон. Его слова приводит телеканал Fox News
2024-01-28T11:43
2024-01-28T11:43
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Министр финансов США Джаннет Йеллен назвала сумму внешнего долга страны в 34 триллиона долларов "пугающей".Конгрессвумен&nbsp;Марджори Тейлор Грин в соцсети X написала, что США достигли такого большого госдолга из-за неправильной политики.«Госдолг США достиг почти $ 34 трлн из-за глупости и ужасной безответственности американских лидеров. […] Мы не можем финансировать конфликт на Украине, американский прокси-конфликт с Россией», — написала она.
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новости, сша, госдолг, минфин
Новости, США, госдолг, Минфин

США движутся к обрыву из-за роста госдолга - глава JPMorgan

11:43 28.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
США "движутся к обрыву" из-за роста госдолга, заявил глава американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон. Его слова приводит телеканал Fox News
"Это обрыв, мы видим обрыв. До него еще около 10 лет, мы движемся (К нему – Ред.) со скоростью 60 миль в час", - заявил Даймон.
Министр финансов США Джаннет Йеллен назвала сумму внешнего долга страны в 34 триллиона долларов "пугающей".
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X написала, что США достигли такого большого госдолга из-за неправильной политики.
«Госдолг США достиг почти $ 34 трлн из-за глупости и ужасной безответственности американских лидеров. […] Мы не можем финансировать конфликт на Украине, американский прокси-конфликт с Россией», — написала она.
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12 декабря 2023, 12:43
"У Украины был шанс, но теперь всё кончено". Зачем Байден вызвал Зеленского в ВашингтонТретий визит президента Украины Владимира Зеленского в США за период проведения СВО может не сулить ему ничего хорошего: Киев рискует лишиться поддержки союзника через считаные дни
 
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