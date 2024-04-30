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Дроны – главная опасность. Герой СВО о камикадзе, "Бабе-Яге" и защите бойцов

Дроны – главная опасность. Герой СВО о камикадзе, "Бабе-Яге" и защите бойцов - 30.04.2024 Украина.ру

Дроны – главная опасность. Герой СВО о камикадзе, "Бабе-Яге" и защите бойцов

Главная опасность для российских военнослужащих на фронте – беспилотники, рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политик, координатор движения "Русский Союз", военнослужащий ВС РФ Сергей Григоров, служащий во взводе связи

2024-04-30T04:46

2024-04-30T04:46

2024-04-30T04:46

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"После Нового года мы особенно почувствовали, что по нам стало прилетать больше FPV-дронов, дронов-камикадзе и дронов-сбросов. "Бабы-яги" тоже летают. Да и дроны-корректировщики круглосуточно наблюдают за обстановкой. Дроны, дроны, дроны — это главная опасность для нас.Летают они очень далеко. Поэтому подразделения нуждаются в средствах РЭБ. Когда два бойца идут по дороге — это уже цель для дронов. Но главное — это защита автотранспорта, чтобы обезопасить снабжение, эвакуацию раненых и ротацию бойцов на передке", – уточнил он.Обеспечить каждого бойца карманной системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) невозможно, но можно перекрыть территорию подвижными средствами РЭБ, объяснил он."Кстати, я сейчас гуляю по Москве и наблюдаю за самокатчиками, которые мешают пешеходам ходить по тротуарам. Было бы неплохо, если бы Москва отправила на фронт много таких самокатов (только с колесами побольше). Электрические самокаты с аккумулятором очень нужны для передвижения бойцов", – добавил военнослужащий.Полную версию интервью Герой СВО Сергей Григоров: ВСУ пытаются заманить Россию в пустыню, где она не выживет без больших колес читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, москва, сергей григоров, вс рф, всу, дроны