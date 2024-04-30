Дроны – главная опасность. Герой СВО о камикадзе, "Бабе-Яге" и защите бойцов - 30.04.2024 Украина.ру
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Дроны – главная опасность. Герой СВО о камикадзе, "Бабе-Яге" и защите бойцов
Дроны – главная опасность. Герой СВО о камикадзе, "Бабе-Яге" и защите бойцов - 30.04.2024 Украина.ру
Дроны – главная опасность. Герой СВО о камикадзе, "Бабе-Яге" и защите бойцов
Главная опасность для российских военнослужащих на фронте – беспилотники, рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политик, координатор движения "Русский Союз", военнослужащий ВС РФ Сергей Григоров, служащий во взводе связи
2024-04-30T04:46
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"После Нового года мы особенно почувствовали, что по нам стало прилетать больше FPV-дронов, дронов-камикадзе и дронов-сбросов. "Бабы-яги" тоже летают. Да и дроны-корректировщики круглосуточно наблюдают за обстановкой. Дроны, дроны, дроны — это главная опасность для нас.Летают они очень далеко. Поэтому подразделения нуждаются в средствах РЭБ. Когда два бойца идут по дороге — это уже цель для дронов. Но главное — это защита автотранспорта, чтобы обезопасить снабжение, эвакуацию раненых и ротацию бойцов на передке", – уточнил он.Обеспечить каждого бойца карманной системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) невозможно, но можно перекрыть территорию подвижными средствами РЭБ, объяснил он."Кстати, я сейчас гуляю по Москве и наблюдаю за самокатчиками, которые мешают пешеходам ходить по тротуарам. Было бы неплохо, если бы Москва отправила на фронт много таких самокатов (только с колесами побольше). Электрические самокаты с аккумулятором очень нужны для передвижения бойцов", – добавил военнослужащий.Полную версию интервью Герой СВО Сергей Григоров: ВСУ пытаются заманить Россию в пустыню, где она не выживет без больших колес читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, сергей григоров, вс рф, всу, дроны
Новости, Россия, Москва, Сергей Григоров, ВС РФ, ВСУ, дроны

Дроны – главная опасность. Герой СВО о камикадзе, "Бабе-Яге" и защите бойцов

04:46 30.04.2024
 
Коптер "Баба Яга"
Коптер Баба Яга
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Главная опасность для российских военнослужащих на фронте – беспилотники, рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политик, координатор движения "Русский Союз", военнослужащий ВС РФ Сергей Григоров, служащий во взводе связи
"После Нового года мы особенно почувствовали, что по нам стало прилетать больше FPV-дронов, дронов-камикадзе и дронов-сбросов. "Бабы-яги" тоже летают. Да и дроны-корректировщики круглосуточно наблюдают за обстановкой. Дроны, дроны, дроны — это главная опасность для нас.
Летают они очень далеко. Поэтому подразделения нуждаются в средствах РЭБ. Когда два бойца идут по дороге — это уже цель для дронов. Но главное — это защита автотранспорта, чтобы обезопасить снабжение, эвакуацию раненых и ротацию бойцов на передке", – уточнил он.
Обеспечить каждого бойца карманной системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) невозможно, но можно перекрыть территорию подвижными средствами РЭБ, объяснил он.
"Кстати, я сейчас гуляю по Москве и наблюдаю за самокатчиками, которые мешают пешеходам ходить по тротуарам. Было бы неплохо, если бы Москва отправила на фронт много таких самокатов (только с колесами побольше). Электрические самокаты с аккумулятором очень нужны для передвижения бойцов", – добавил военнослужащий.
Полную версию интервью Герой СВО Сергей Григоров: ВСУ пытаются заманить Россию в пустыню, где она не выживет без больших колес читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияМоскваСергей ГригоровВС РФВСУдроны
 
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