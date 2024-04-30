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"Украина – машина по этноциду русского народа" – герой СВО

"Украина – машина по этноциду русского народа" – герой СВО - 30.04.2024 Украина.ру

"Украина – машина по этноциду русского народа" – герой СВО

России пора прекращать существование Украины на русской земле и возвращать наши исторические территории, считает историк, политик, координатор движения "Русский Союз", военнослужащий ВС РФ Сергей Григоров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-04-30T04:35

2024-04-30T04:35

2024-04-30T04:35

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"Почему я пошел на фронт? Я долгое время выступал в СМИ и говорил о том, что нам пора прекращать существование Украины на русской земле и возвращать наши исторические территории, потому что Украина была создана как машина по этноциду русского народа.Я вчера встречался со студентами финансовой академии. Они меня спрашивали: "Почему нам понадобилось воевать? Почему нельзя было воздействовать на Украину "мягкой силой"?" Потому что когда есть такая государственная машина, подкрепленная западными ресурсами и пропагандой, она лишает людей исторической памяти.Украинцы — это бывшие русские. Почему они нас так ненавидят? Потому что они нас предали. Предатель всегда ненавидит тех, кого он предал. Ему нужна эта ненависть для оправдания своего предательства", – рассказал Григоров.Себя он называет гражданским человеком в армии, по образованию Григоров – гуманитарий."И я преклоняюсь перед настоящими военными специалистами, благодаря которым мы сейчас побеждаем", — добавляет он.Полную версию интервью Герой СВО Сергей Григоров: ВСУ пытаются заманить Россию в пустыню, где она не выживет без больших колес читайте на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, сергей григоров, вооруженные силы украины, спецоперация