https://ukraina.ru/20240430/1054787033.html
Будет также, как в Авдеевке: эксперт объяснил, зачем в районе Часова Яра копится "православный чугуний"
Будет также, как в Авдеевке: эксперт объяснил, зачем в районе Часова Яра копится "православный чугуний" - 30.04.2024 Украина.ру
Будет также, как в Авдеевке: эксперт объяснил, зачем в районе Часова Яра копится "православный чугуний"
В районе Часова Яра российская армия собирает огромное количество "православного чугуния", о котором все любят говорить. Что ждет этот населенный пункт в Донбассе, пока что контролируемый Украиной, в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-04-30T04:24
2024-04-30T04:24
2024-04-30T04:24
новости
олег измайлов
часов яр
вс рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0c/1053239079_0:159:3134:1923_1920x0_80_0_0_131c739d692c2351e5dc1234bd9b5775.jpg
По мнению эксперта, ситуация будет развиваться там также, как в Авдеевке.В заключении он отметил, что в ближайшее время стоит ожидать хороших новостей из Северска и Красного Лимана.Подробнее о событиях в Донбассе читайте в интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово на сайте Украина.ру.
часов яр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0c/1053239079_405:0:3134:2047_1920x0_80_0_0_52762dba496231b1a17cbdeb424b1f2f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, олег измайлов, часов яр, вс рф, сво
Будет также, как в Авдеевке: эксперт объяснил, зачем в районе Часова Яра копится "православный чугуний"
В районе Часова Яра российская армия собирает огромное количество "православного чугуния", о котором все любят говорить. Что ждет этот населенный пункт в Донбассе, пока что контролируемый Украиной, в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов