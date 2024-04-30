Будет также, как в Авдеевке: эксперт объяснил, зачем в районе Часова Яра копится "православный чугуний" - 30.04.2024 Украина.ру
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Будет также, как в Авдеевке: эксперт объяснил, зачем в районе Часова Яра копится "православный чугуний"
Будет также, как в Авдеевке: эксперт объяснил, зачем в районе Часова Яра копится "православный чугуний" - 30.04.2024 Украина.ру
Будет также, как в Авдеевке: эксперт объяснил, зачем в районе Часова Яра копится "православный чугуний"
В районе Часова Яра российская армия собирает огромное количество "православного чугуния", о котором все любят говорить. Что ждет этот населенный пункт в Донбассе, пока что контролируемый Украиной, в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-04-30T04:24
2024-04-30T04:24
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По мнению эксперта, ситуация будет развиваться там также, как в Авдеевке.В заключении он отметил, что в ближайшее время стоит ожидать хороших новостей из Северска и Красного Лимана.Подробнее о событиях в Донбассе читайте в интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, олег измайлов, часов яр, вс рф, сво
Новости, Олег Измайлов, Часов Яр, ВС РФ, СВО

Будет также, как в Авдеевке: эксперт объяснил, зачем в районе Часова Яра копится "православный чугуний"

04:24 30.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Читать в
В районе Часова Яра российская армия собирает огромное количество "православного чугуния", о котором все любят говорить. Что ждет этот населенный пункт в Донбассе, пока что контролируемый Украиной, в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
По мнению эксперта, ситуация будет развиваться там также, как в Авдеевке.
"Собирали, собирали, а потом грохнули так, что мало не показалось. Обходные маневры там тоже будут играть свою роль. Но надо же их не просто совершить, но и закрепиться после них. Так что давайте подождем", - сказал Измайлов.
В заключении он отметил, что в ближайшее время стоит ожидать хороших новостей из Северска и Красного Лимана.
Подробнее о событиях в Донбассе читайте в интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово на сайте Украина.ру.
 
НовостиОлег ИзмайловЧасов ЯрВС РФСВО
 
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