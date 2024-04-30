https://ukraina.ru/20240430/1054787033.html

Будет также, как в Авдеевке: эксперт объяснил, зачем в районе Часова Яра копится "православный чугуний"

Будет также, как в Авдеевке: эксперт объяснил, зачем в районе Часова Яра копится "православный чугуний" - 30.04.2024 Украина.ру

Будет также, как в Авдеевке: эксперт объяснил, зачем в районе Часова Яра копится "православный чугуний"

В районе Часова Яра российская армия собирает огромное количество "православного чугуния", о котором все любят говорить. Что ждет этот населенный пункт в Донбассе, пока что контролируемый Украиной, в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов

2024-04-30T04:24

2024-04-30T04:24

2024-04-30T04:24

новости

олег измайлов

часов яр

вс рф

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0c/1053239079_0:159:3134:1923_1920x0_80_0_0_131c739d692c2351e5dc1234bd9b5775.jpg

По мнению эксперта, ситуация будет развиваться там также, как в Авдеевке.В заключении он отметил, что в ближайшее время стоит ожидать хороших новостей из Северска и Красного Лимана.Подробнее о событиях в Донбассе читайте в интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово на сайте Украина.ру.

часов яр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, олег измайлов, часов яр, вс рф, сво