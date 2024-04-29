https://ukraina.ru/20240429/1054812806.html

"Мужики, сколько мы будем тут стоять?" Баранец рассказал, как генерал Мордвичев разрубил ВСУ в Авдеевке

"Мужики, сколько мы будем тут стоять?" Баранец рассказал, как генерал Мордвичев разрубил ВСУ в Авдеевке - 29.04.2024 Украина.ру

"Мужики, сколько мы будем тут стоять?" Баранец рассказал, как генерал Мордвичев разрубил ВСУ в Авдеевке

Часов Яр – это основной кратер боевых действий в Донбассе, и при штурме этого города ВС РФ применят опыт, полученный в Авдеевке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-04-29T17:36

2024-04-29T17:36

2024-04-29T17:36

новости

авдеевка

россия

донбасс

виктор баранец

украина.ру

нато

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/07/1053758291_230:0:2848:1473_1920x0_80_0_0_b29a06af408a042a1254d532baef0118.jpg

Часов Яр — это крепость на высоте за мощной водной преградой, однако у российской армии есть немалый опыт генерала Мордвичева, который устал топтаться перед Авдеевкой.Этот опыт будет использоваться и при взятии Часов Яра. Более того, у нас наконец-то появились ФАБ-3000. Это очень серьезные таблетки, которые очень серьезно повлияют на мозги ВСУ. Вражеские солдаты сами говорят, что когда подразделение оказывается под их взрывной волной, половина его сразу сходит с ума.Так что мы увидим нашу авиацию в небе на Часовым Яром, благодаря которой наши ФАБы окажутся на земле, добавил собеседник издания.Полную версию интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240429/1054808168.html

авдеевка

россия

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, россия, донбасс, виктор баранец, украина.ру, нато, всу