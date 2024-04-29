"Мужики, сколько мы будем тут стоять?" Баранец рассказал, как генерал Мордвичев разрубил ВСУ в Авдеевке
Часов Яр – это основной кратер боевых действий в Донбассе, и при штурме этого города ВС РФ применят опыт, полученный в Авдеевке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Часов Яр — это крепость на высоте за мощной водной преградой, однако у российской армии есть немалый опыт генерала Мордвичева, который устал топтаться перед Авдеевкой.
"Он собрал штабных офицеров и сказал: "Мужики, сколько мы будем тут стоять? Над нами уже народ смеется. Берите черепа в руки и придумайте, как мы будем брать Авдеевку, которую мы уже два года не могли взять". И Мордвичев ее взял. Он очень долго выискивал слабину в обороне Авдеевского опорного пункта, нащупал ее и разрубил Авдеевку на две-три части", - рассказал эксперт.
Этот опыт будет использоваться и при взятии Часов Яра. Более того, у нас наконец-то появились ФАБ-3000. Это очень серьезные таблетки, которые очень серьезно повлияют на мозги ВСУ. Вражеские солдаты сами говорят, что когда подразделение оказывается под их взрывной волной, половина его сразу сходит с ума.
Так что мы увидим нашу авиацию в небе на Часовым Яром, благодаря которой наши ФАБы окажутся на земле, добавил собеседник издания.
Полную версию интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру.