Компромисс дешевле: в Британии назвали истинного виновника войны на Украине
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
Агрессивная внешняя политика правящей элиты США привела к военному конфликту на Украине. Об этом написал обозреватель Daily Mail Питер Хитченс
По его словам, именно американский истеблишмент втянул Запад в войну в Ираке в 2003 году, разрушила Ливию и Сирию.
"Все, что мы вынесли из украинского конфликта, это то, что целенаправленные попытки вывести из себя могущественного соседа обернутся проблемами, и что худой компромисс дешевле и безопаснее, чем борьба до самого конца", - считает Хитченс.
Россия неоднократно предупреждала Вашингтон, что расширение НАТО на восток станет красной линией для России. В итоге это привело к длительному кровавому конфликту, добавил обозреватель.
Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что украинский конфликт усугубился потому, что западные страны проигнорировали многократные заявления России о неприемлемости вступления Украины в НАТО, заявила немецкий политик.
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