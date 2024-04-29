Компромисс дешевле: в Британии назвали истинного виновника войны на Украине - 29.04.2024 Украина.ру
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Компромисс дешевле: в Британии назвали истинного виновника войны на Украине
Компромисс дешевле: в Британии назвали истинного виновника войны на Украине - 29.04.2024 Украина.ру
Компромисс дешевле: в Британии назвали истинного виновника войны на Украине
Агрессивная внешняя политика правящей элиты США привела к военному конфликту на Украине. Об этом написал обозреватель Daily Mail Питер Хитченс
2024-04-29T14:26
2024-04-29T14:26
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ирак
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По его словам, именно американский истеблишмент втянул Запад в войну в Ираке в 2003 году, разрушила Ливию и Сирию.Россия неоднократно предупреждала Вашингтон, что расширение НАТО на восток станет красной линией для России. В итоге это привело к длительному кровавому конфликту, добавил обозреватель.Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что украинский конфликт усугубился потому, что западные страны проигнорировали многократные заявления России о неприемлемости вступления Украины в НАТО, заявила немецкий политик.
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новости, украина, россия, британия, нато, война, ливия, ирак, сирия
Новости, Украина, Россия, Британия, НАТО, война, Ливия, Ирак, Сирия

Компромисс дешевле: в Британии назвали истинного виновника войны на Украине

14:26 29.04.2024
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
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Агрессивная внешняя политика правящей элиты США привела к военному конфликту на Украине. Об этом написал обозреватель Daily Mail Питер Хитченс
По его словам, именно американский истеблишмент втянул Запад в войну в Ираке в 2003 году, разрушила Ливию и Сирию.
"Все, что мы вынесли из украинского конфликта, это то, что целенаправленные попытки вывести из себя могущественного соседа обернутся проблемами, и что худой компромисс дешевле и безопаснее, чем борьба до самого конца", - считает Хитченс.
Россия неоднократно предупреждала Вашингтон, что расширение НАТО на восток станет красной линией для России. В итоге это привело к длительному кровавому конфликту, добавил обозреватель.
Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что украинский конфликт усугубился потому, что западные страны проигнорировали многократные заявления России о неприемлемости вступления Украины в НАТО, заявила немецкий политик.
Баранец - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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