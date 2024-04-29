Компромисс дешевле: в Британии назвали истинного виновника войны на Украине

С чем опоздала Россия и как истребители F-16 могут спровоцировать войну с НАТО - полковник Баранец

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец специально для зрителей издания Украина.ру рассказал о сроках и о стратегии освобождения Часова Яра, о локальной активности ВС России, а также дал прогноз по развитию ситуации на фронте на ближайшие месяцы: