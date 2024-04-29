https://ukraina.ru/20240429/1054811550.html

Москва не Токио, с ней надо по-хорошему: в Китае рассказали об ответном ударе России по США

Москва не Токио, с ней надо по-хорошему: в Китае рассказали об ответном ударе России по США - 29.04.2024 Украина.ру

Москва не Токио, с ней надо по-хорошему: в Китае рассказали об ответном ударе России по США

Ответ России на заморозку российских активов за рубежом после начала СВО на Украине поставил США в безвыходное положение. Об этом написало китайское издание Sohu

2024-04-29T14:02

2024-04-29T14:02

2024-04-29T14:02

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга по иску ВТБ арестовал средства на банковских счетах JPMorgan в России, включая корреспондентские счета и счета, открытые на имя дочерней компании. Как пишет Sohu произошло это, когда американский банк решил уйти из России.После начала специальной военной операции на Украине зарубежные страны заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро.Американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина. ру рассказал, что возможная конфискация замороженных активов РФ - это изымание денег из реального сектора экономики Европы. Причем не финансового сектора, который не так раздут, как в Америке. Это обернется катастрофой для экономики Евросоюза.

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новости, россия, москва, токио, дмитрий дробницкий, втб, украина.ру, ес