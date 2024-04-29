Москва не Токио, с ней надо по-хорошему: в Китае рассказали об ответном ударе России по США - 29.04.2024 Украина.ру
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Москва не Токио, с ней надо по-хорошему: в Китае рассказали об ответном ударе России по США
Москва не Токио, с ней надо по-хорошему: в Китае рассказали об ответном ударе России по США - 29.04.2024 Украина.ру
Москва не Токио, с ней надо по-хорошему: в Китае рассказали об ответном ударе России по США
Ответ России на заморозку российских активов за рубежом после начала СВО на Украине поставил США в безвыходное положение. Об этом написало китайское издание Sohu
2024-04-29T14:02
2024-04-29T14:02
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга по иску ВТБ арестовал средства на банковских счетах JPMorgan в России, включая корреспондентские счета и счета, открытые на имя дочерней компании. Как пишет Sohu произошло это, когда американский банк решил уйти из России.После начала специальной военной операции на Украине зарубежные страны заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро.Американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина. ру рассказал, что возможная конфискация замороженных активов РФ - это изымание денег из реального сектора экономики Европы. Причем не финансового сектора, который не так раздут, как в Америке. Это обернется катастрофой для экономики Евросоюза.
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новости, россия, москва, токио, дмитрий дробницкий, втб, украина.ру, ес
Новости, Россия, Москва, Токио, Дмитрий Дробницкий, ВТБ, Украина.ру, ЕС

Москва не Токио, с ней надо по-хорошему: в Китае рассказали об ответном ударе России по США

14:02 29.04.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Ответ России на заморозку российских активов за рубежом после начала СВО на Украине поставил США в безвыходное положение. Об этом написало китайское издание Sohu
Арбитражный суд Санкт-Петербурга по иску ВТБ арестовал средства на банковских счетах JPMorgan в России, включая корреспондентские счета и счета, открытые на имя дочерней компании. Как пишет Sohu произошло это, когда американский банк решил уйти из России.
"Вашингтон просчитался — Москва не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему, а не по-плохому", — считает издание.
После начала специальной военной операции на Украине зарубежные страны заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро.
Дмитрий Дробницкий интервью
22 апреля, 16:50
Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMSПопытка нанести летом максимальный урон Крыму будет. Если раньше на Украине была пиар-шизофреническая реакция на Крымском мосту, то сейчас акцент будет сделан на объектах в глубине Крыма.
Американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина. ру рассказал, что возможная конфискация замороженных активов РФ - это изымание денег из реального сектора экономики Европы. Причем не финансового сектора, который не так раздут, как в Америке. Это обернется катастрофой для экономики Евросоюза.
 
НовостиРоссияМоскваТокиоДмитрий ДробницкийВТБУкраина.руЕС
 
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