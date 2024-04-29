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"Это основной кратер фронта": эксперт о том, какой "крепкий пенек" надо выкорчевать на пути к Славянску
"Это основной кратер фронта": эксперт о том, какой "крепкий пенек" надо выкорчевать на пути к Славянску - 29.04.2024 Украина.ру
"Это основной кратер фронта": эксперт о том, какой "крепкий пенек" надо выкорчевать на пути к Славянску
На всем донецком участке фронта у бойцов российской армии еще много работы, но самый главный участок фронта для нас – Часов Яр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-04-29T12:35
2024-04-29T12:35
2024-04-29T12:35
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По его словам, Часов Яр – это крепкий пенек на нашей лесной дороге, который нельзя обойти. Его можно только выкорчевать, чтобы идти дальше.Часов Яр – это ключ к стратегическому пространству, которое ведет на Славянск и Краматорск. Кроме того, взятие Часов Яра позволит нам замкнуть определенные клещи и даже поймать в котел сразу две бригады ВСУ.Полную версию интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру.
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Новости, Славянск, Часов Яр, Краматорск, Виктор Баранец, ВСУ, НАТО
"Это основной кратер фронта": эксперт о том, какой "крепкий пенек" надо выкорчевать на пути к Славянску
На всем донецком участке фронта у бойцов российской армии еще много работы, но самый главный участок фронта для нас – Часов Яр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец