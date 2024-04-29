"Это основной кратер фронта": эксперт о том, какой "крепкий пенек" надо выкорчевать на пути к Славянску - 29.04.2024 Украина.ру
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"Это основной кратер фронта": эксперт о том, какой "крепкий пенек" надо выкорчевать на пути к Славянску
"Это основной кратер фронта": эксперт о том, какой "крепкий пенек" надо выкорчевать на пути к Славянску - 29.04.2024 Украина.ру
"Это основной кратер фронта": эксперт о том, какой "крепкий пенек" надо выкорчевать на пути к Славянску
На всем донецком участке фронта у бойцов российской армии еще много работы, но самый главный участок фронта для нас – Часов Яр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-04-29T12:35
2024-04-29T12:35
новости
славянск
часов яр
краматорск
виктор баранец
всу
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По его словам, Часов Яр – это крепкий пенек на нашей лесной дороге, который нельзя обойти. Его можно только выкорчевать, чтобы идти дальше.Часов Яр – это ключ к стратегическому пространству, которое ведет на Славянск и Краматорск. Кроме того, взятие Часов Яра позволит нам замкнуть определенные клещи и даже поймать в котел сразу две бригады ВСУ.Полную версию интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, славянск, часов яр, краматорск, виктор баранец, всу, нато
Новости, Славянск, Часов Яр, Краматорск, Виктор Баранец, ВСУ, НАТО

"Это основной кратер фронта": эксперт о том, какой "крепкий пенек" надо выкорчевать на пути к Славянску

12:35 29.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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На всем донецком участке фронта у бойцов российской армии еще много работы, но самый главный участок фронта для нас – Часов Яр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
По его словам, Часов Яр – это крепкий пенек на нашей лесной дороге, который нельзя обойти. Его можно только выкорчевать, чтобы идти дальше.
Часов Яр – это ключ к стратегическому пространству, которое ведет на Славянск и Краматорск. Кроме того, взятие Часов Яра позволит нам замкнуть определенные клещи и даже поймать в котел сразу две бригады ВСУ.
"Вы поймете эти военные тайны, если взгляните на очертания линии боевого соприкосновения. Даже юный лейтенант, который только изучает азы тактики, поймет, что две клещи сомкнутся, то в центре них окажется противник. Часов Яр – это основной кратер боевых действий в те минуты, пока мы с вами разговариваем", - сказал эксперт.
Полную версию интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиСлавянскЧасов ЯрКраматорскВиктор БаранецВСУНАТО
 
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