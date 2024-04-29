https://ukraina.ru/20240429/1054810295.html
Это безумие: Маск прокомментировал планы Киева и Вашингтона заключить десятилетнее соглашение
Это безумие: Маск прокомментировал планы Киева и Вашингтона заключить десятилетнее соглашение - 29.04.2024 Украина.ру
Это безумие: Маск прокомментировал планы Киева и Вашингтона заключить десятилетнее соглашение
Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск назвал огромной ошибкой переговоры США и Украины о дальнейшей военной поддержке. Об этом бизнесмен написал в соцсети Х
2024-04-29T12:05
2024-04-29T12:05
2024-04-29T12:05
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илон маск
владимир зеленский
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Маск опасается, что военный конфликт на Украине будет продолжаться бесконечно, если СШП продолжать спонсирование киевского режима.Таким образом Маск отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса, который обратил внимание на слова Зеленского переговорах с США по поводу подписания двустороннего соглашения в сфере безопасности на 10 лет.По словам украинского президента, речь идет о вооруженной, финансовой и политической поддержке.Во время визита в Польшу премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе брифинга в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады сообщил, что оборонная промышленность королевства переходит в военный режим.
https://ukraina.ru/20240429/1054808168.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, киев, илон маск, владимир зеленский, риши сунак
Новости, США, Украина, Киев, Илон Маск, Владимир Зеленский, Риши Сунак
Это безумие: Маск прокомментировал планы Киева и Вашингтона заключить десятилетнее соглашение
Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск назвал огромной ошибкой переговоры США и Украины о дальнейшей военной поддержке. Об этом бизнесмен написал в соцсети Х