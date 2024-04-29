Это безумие: Маск прокомментировал планы Киева и Вашингтона заключить десятилетнее соглашение - 29.04.2024 Украина.ру
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Это безумие: Маск прокомментировал планы Киева и Вашингтона заключить десятилетнее соглашение
Это безумие: Маск прокомментировал планы Киева и Вашингтона заключить десятилетнее соглашение - 29.04.2024 Украина.ру
Это безумие: Маск прокомментировал планы Киева и Вашингтона заключить десятилетнее соглашение
Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск назвал огромной ошибкой переговоры США и Украины о дальнейшей военной поддержке. Об этом бизнесмен написал в соцсети Х
2024-04-29T12:05
2024-04-29T12:05
новости
сша
украина
киев
илон маск
владимир зеленский
риши сунак
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Маск опасается, что военный конфликт на Украине будет продолжаться бесконечно, если СШП продолжать спонсирование киевского режима.Таким образом Маск отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса, который обратил внимание на слова Зеленского переговорах с США по поводу подписания двустороннего соглашения в сфере безопасности на 10 лет.По словам украинского президента, речь идет о вооруженной, финансовой и политической поддержке.Во время визита в Польшу премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе брифинга в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады сообщил, что оборонная промышленность королевства переходит в военный режим.
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новости, сша, украина, киев, илон маск, владимир зеленский, риши сунак
Новости, США, Украина, Киев, Илон Маск, Владимир Зеленский, Риши Сунак

Это безумие: Маск прокомментировал планы Киева и Вашингтона заключить десятилетнее соглашение

12:05 29.04.2024
 
© YouTubeИлон Маск про Искусственный интеллект
Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© YouTube
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Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск назвал огромной ошибкой переговоры США и Украины о дальнейшей военной поддержке. Об этом бизнесмен написал в соцсети Х
Маск опасается, что военный конфликт на Украине будет продолжаться бесконечно, если СШП продолжать спонсирование киевского режима.
"Это безумие", - написал он.
Таким образом Маск отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса, который обратил внимание на слова Зеленского переговорах с США по поводу подписания двустороннего соглашения в сфере безопасности на 10 лет.
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
11:02
Ракеты, которыми они хотят нас убивать. Что ВС России может противопоставить ATACMSВ новый пакет военной помощи США вошли ATACMS с дальностью стрельбы до 300 км, то есть в зоне их досягаемости окажется Крымский мост и все военные объекты полуострова.
По словам украинского президента, речь идет о вооруженной, финансовой и политической поддержке.
Во время визита в Польшу премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе брифинга в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады сообщил, что оборонная промышленность королевства переходит в военный режим.
 
НовостиСШАУкраинаКиевИлон МаскВладимир ЗеленскийРиши Сунак
 
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