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Еще на 10 лет. Зеленский заявил о подготовке "наиболее сильного" соглашения с США

Еще на 10 лет. Зеленский заявил о подготовке "наиболее сильного" соглашения с США - 29.04.2024 Украина.ру

Еще на 10 лет. Зеленский заявил о подготовке "наиболее сильного" соглашения с США

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что с Вашингтоном ведутся переговоры о военной и финансовой поддержке на ближайшие 10 лет. Об этом он заявил в своем видеообращении

2024-04-29T10:54

2024-04-29T10:54

2024-04-29T10:54

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По его словам, киевский режим сделать это соглашение наиболее сильным из всех других подобных соглашений по безопасности с другими странами.Во время визита в Польшу премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе брифинга в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады сообщил, что оборонная промышленность королевства переходит в военный режим.Кроме того, Лондон отправит Украине дополнительно 500 млн фунтов. Общие расходы Королевства на помощь Украине составят в этом году 3,5 млрд.Британия обязуется передать 60 катеров с плавсредствами для морских рейдов и погружений, более 1,6 тыс. ударных ракет и ракет противовоздушной обороны, более 400 транспортных средств, в том числе 160 бронемашин Husky и 162 бронированных автомобиля, а также около 4 млн патронов к стрелковому оружию.

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новости, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, риши сунак