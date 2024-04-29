Еще на 10 лет. Зеленский заявил о подготовке "наиболее сильного" соглашения с США - 29.04.2024 Украина.ру
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Еще на 10 лет. Зеленский заявил о подготовке "наиболее сильного" соглашения с США
Еще на 10 лет. Зеленский заявил о подготовке "наиболее сильного" соглашения с США - 29.04.2024 Украина.ру
Еще на 10 лет. Зеленский заявил о подготовке "наиболее сильного" соглашения с США
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что с Вашингтоном ведутся переговоры о военной и финансовой поддержке на ближайшие 10 лет. Об этом он заявил в своем видеообращении
2024-04-29T10:54
2024-04-29T10:54
новости
украина
сша
вашингтон
владимир зеленский
риши сунак
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По его словам, киевский режим сделать это соглашение наиболее сильным из всех других подобных соглашений по безопасности с другими странами.Во время визита в Польшу премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе брифинга в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады сообщил, что оборонная промышленность королевства переходит в военный режим.Кроме того, Лондон отправит Украине дополнительно 500 млн фунтов. Общие расходы Королевства на помощь Украине составят в этом году 3,5 млрд.Британия обязуется передать 60 катеров с плавсредствами для морских рейдов и погружений, более 1,6 тыс. ударных ракет и ракет противовоздушной обороны, более 400 транспортных средств, в том числе 160 бронемашин Husky и 162 бронированных автомобиля, а также около 4 млн патронов к стрелковому оружию.
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новости, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, риши сунак
Новости, Украина, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Риши Сунак

Еще на 10 лет. Зеленский заявил о подготовке "наиболее сильного" соглашения с США

10:54 29.04.2024
 
© Минобороны СШААмериканские реактивные системы залпового огня (РСЗО) снаряды
Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) снаряды
© Минобороны США
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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что с Вашингтоном ведутся переговоры о военной и финансовой поддержке на ближайшие 10 лет. Об этом он заявил в своем видеообращении
По его словам, киевский режим сделать это соглашение наиболее сильным из всех других подобных соглашений по безопасности с другими странами.
"Работаем и над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки на этот год и на следующие 10 лет. Это и вооруженная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия", - сказал Зеленский.
Во время визита в Польшу премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе брифинга в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады сообщил, что оборонная промышленность королевства переходит в военный режим.
Кроме того, Лондон отправит Украине дополнительно 500 млн фунтов. Общие расходы Королевства на помощь Украине составят в этом году 3,5 млрд.
Британия обязуется передать 60 катеров с плавсредствами для морских рейдов и погружений, более 1,6 тыс. ударных ракет и ракет противовоздушной обороны, более 400 транспортных средств, в том числе 160 бронемашин Husky и 162 бронированных автомобиля, а также около 4 млн патронов к стрелковому оружию.
Украина за неделю коллаж
07:29
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НовостиУкраинаСШАВашингтонВладимир ЗеленскийРиши Сунак
 
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