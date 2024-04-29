Двое украинских военных в Германии погибли от рук собутыльника

Армен Гаспарян: Пока хуторянин из ВСУ пилил Тик-Ток в окопах под Работино, Россия получила злую армию Американцам наплевать сколько народу еще сдохнет на этой Украине. Ну, это же не Алабама, не Миссури, не там Бостон, не Детройт, правда же? Они прикинули, сколько денег нужно и выделили последний транш для Украины