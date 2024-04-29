Двое украинских военных в Германии погибли от рук собутыльника - 29.04.2024 Украина.ру
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Двое украинских военных в Германии погибли от рук собутыльника
Двое украинских военных в Германии погибли от рук собутыльника - 29.04.2024 Украина.ру
Двое украинских военных в Германии погибли от рук собутыльника
Тела двух военнослужащих с колото-резаными ранами были обнаружены в Баварии, в городе Мурнау ам-Штафельзее 27 апреля
2024-04-29T09:44
2024-04-29T10:16
новости
германия
украина
бавария
der spiegel
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По подозрению в убийстве задержан 57-летний гражданин России и германии. В баварской полиции заявили, что он и двое военных накануне вместе выпивали.В ФРГ военнослужащие проходили медицинскую реабилитацию. Консулы ищут их родных и выясняют, в каких частях служили погибшие.Ранее власти Украины направили Германии запрос на передачу 812 разведывательных беспилотных летательных аппаратов Vector, сообщает журнал Der Spiegel.Немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems GmbH открыл завод по производству дронов на Украине. Компания планирует инвестировать в производство до €6 млн в течение ближайших двух лет.
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новости, германия, украина, бавария, der spiegel
Новости, Германия, Украина, Бавария, Der Spiegel

Двое украинских военных в Германии погибли от рук собутыльника

09:44 29.04.2024 (обновлено: 10:16 29.04.2024)
 
© ruslan kosolapov / flickr
© ruslan kosolapov / flickr
Читать в
Тела двух военнослужащих с колото-резаными ранами были обнаружены в Баварии, в городе Мурнау ам-Штафельзее 27 апреля
По подозрению в убийстве задержан 57-летний гражданин России и германии. В баварской полиции заявили, что он и двое военных накануне вместе выпивали.
В ФРГ военнослужащие проходили медицинскую реабилитацию. Консулы ищут их родных и выясняют, в каких частях служили погибшие.
Ранее власти Украины направили Германии запрос на передачу 812 разведывательных беспилотных летательных аппаратов Vector, сообщает журнал Der Spiegel.
Немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems GmbH открыл завод по производству дронов на Украине. Компания планирует инвестировать в производство до €6 млн в течение ближайших двух лет.
Армен Гаспарян интервью
07:00
Армен Гаспарян: Пока хуторянин из ВСУ пилил Тик-Ток в окопах под Работино, Россия получила злую армиюАмериканцам наплевать сколько народу еще сдохнет на этой Украине. Ну, это же не Алабама, не Миссури, не там Бостон, не Детройт, правда же? Они прикинули, сколько денег нужно и выделили последний транш для Украины
 
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