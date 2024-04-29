Двое украинских военных в Германии погибли от рук собутыльника
09:44 29.04.2024 (обновлено: 10:16 29.04.2024)
Тела двух военнослужащих с колото-резаными ранами были обнаружены в Баварии, в городе Мурнау ам-Штафельзее 27 апреля
По подозрению в убийстве задержан 57-летний гражданин России и германии. В баварской полиции заявили, что он и двое военных накануне вместе выпивали.
В ФРГ военнослужащие проходили медицинскую реабилитацию. Консулы ищут их родных и выясняют, в каких частях служили погибшие.
Ранее власти Украины направили Германии запрос на передачу 812 разведывательных беспилотных летательных аппаратов Vector, сообщает журнал Der Spiegel.
Немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems GmbH открыл завод по производству дронов на Украине. Компания планирует инвестировать в производство до €6 млн в течение ближайших двух лет.
07:00Армен Гаспарян: Пока хуторянин из ВСУ пилил Тик-Ток в окопах под Работино, Россия получила злую армиюАмериканцам наплевать сколько народу еще сдохнет на этой Украине. Ну, это же не Алабама, не Миссури, не там Бостон, не Детройт, правда же? Они прикинули, сколько денег нужно и выделили последний транш для Украины