Суд заочно арестовал Каспарова* и еще нескольких иноагентов за создание террористического общества - 24.04.2024 Украина.ру
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Суд заочно арестовал Каспарова* и еще нескольких иноагентов за создание террористического общества
Суд заочно арестовал Каспарова* и еще нескольких иноагентов за создание террористического общества - 24.04.2024 Украина.ру
Суд заочно арестовал Каспарова* и еще нескольких иноагентов за создание террористического общества
Городской суд Сыктывкара заочно арестовал признанных в России иностранными агентами чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова*, бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова*, экоактивистку Евгению Чирикову* и политика Ивана Тютрина* за создание террористического общества. Об этом 24 апреля информировала пресс-служба суда
2024-04-24T20:42
2024-04-24T20:45
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евгения чирикова
геннадий гудков
сыктывкар
иноагент
терроризм
террорист
приговор
суд
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Все фигуранты находятся за пределами России. Уточняется, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в публичном оправдании терроризма. Возбуждено уголовное дело по материалам управления Федеральной службы безопасности России по Коми. Ранее Каспаров* неоднократно высказывался в поддержку Украины, выкрикивая известный нацистский лозунг и настаивал на переименовании Севастополя на татарский лад.*признаны в России иностранными агентами.
https://ukraina.ru/20240406/1054333828.html
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новости, россия, евгения чирикова , геннадий гудков, сыктывкар, иноагент, терроризм, террорист, приговор, суд
Новости, Россия, Евгения Чирикова , Геннадий Гудков, Сыктывкар, иноагент, терроризм, террорист, приговор, Суд

Суд заочно арестовал Каспарова* и еще нескольких иноагентов за создание террористического общества

20:42 24.04.2024 (обновлено: 20:45 24.04.2024)
 
© commons.wikimedia.org / Tore Sætre
- РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© commons.wikimedia.org / Tore Sætre
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Городской суд Сыктывкара заочно арестовал признанных в России иностранными агентами чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова*, бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова*, экоактивистку Евгению Чирикову* и политика Ивана Тютрина* за создание террористического общества. Об этом 24 апреля информировала пресс-служба суда
Все фигуранты находятся за пределами России. Уточняется, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в публичном оправдании терроризма.
Возбуждено уголовное дело по материалам управления Федеральной службы безопасности России по Коми.
"Срок содержания под стражей обвиняемым исчислен с момента их задержания, а в случае их задержания на территории иностранного государства – с момента передачи правоохранительным органам Российской Федерации", – говорится в релизе.
Ранее Каспаров* неоднократно высказывался в поддержку Украины, выкрикивая известный нацистский лозунг и настаивал на переименовании Севастополя на татарский лад.
*признаны в России иностранными агентами.
БИ2
6 апреля, 13:30
Что достают из широких штанин наши иноагенты и релоканты. Новая серия: "Мы банкроты"Десятилетиями эти люди пребывали в почётном статусе русских артистов и даже "звёзд".
 
НовостиРоссияЕвгения ЧириковаГеннадий ГудковСыктывкариноагенттерроризмтеррористприговорСуд
 
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