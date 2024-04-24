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Суд заочно арестовал Каспарова* и еще нескольких иноагентов за создание террористического общества
Суд заочно арестовал Каспарова* и еще нескольких иноагентов за создание террористического общества - 24.04.2024 Украина.ру
Суд заочно арестовал Каспарова* и еще нескольких иноагентов за создание террористического общества
Городской суд Сыктывкара заочно арестовал признанных в России иностранными агентами чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова*, бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова*, экоактивистку Евгению Чирикову* и политика Ивана Тютрина* за создание террористического общества. Об этом 24 апреля информировала пресс-служба суда
2024-04-24T20:42
2024-04-24T20:42
2024-04-24T20:45
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Все фигуранты находятся за пределами России. Уточняется, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в публичном оправдании терроризма. Возбуждено уголовное дело по материалам управления Федеральной службы безопасности России по Коми. Ранее Каспаров* неоднократно высказывался в поддержку Украины, выкрикивая известный нацистский лозунг и настаивал на переименовании Севастополя на татарский лад.*признаны в России иностранными агентами.
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новости, россия, евгения чирикова , геннадий гудков, сыктывкар, иноагент, терроризм, террорист, приговор, суд
Новости, Россия, Евгения Чирикова , Геннадий Гудков, Сыктывкар, иноагент, терроризм, террорист, приговор, Суд
Суд заочно арестовал Каспарова* и еще нескольких иноагентов за создание террористического общества
20:42 24.04.2024 (обновлено: 20:45 24.04.2024)
Городской суд Сыктывкара заочно арестовал признанных в России иностранными агентами чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова*, бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова*, экоактивистку Евгению Чирикову* и политика Ивана Тютрина* за создание террористического общества. Об этом 24 апреля информировала пресс-служба суда