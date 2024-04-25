https://ukraina.ru/20240425/1054711826.html

Украинцы без паспортов и без прав. Главное на Украине на утро 25 апреля

Украинцы без паспортов и без прав. Главное на Украине на утро 25 апреля - 25.04.2024 Украина.ру

Украинцы без паспортов и без прав. Главное на Украине на утро 25 апреля

Правительство Украины запретило выдавать мужчинам от 18 до 60 лет документы за пределами страны

2024-04-25T09:52

2024-04-25T09:52

2024-04-25T10:16

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Вечером 24 апреля украинские СМИ сообщили о постановлении Кабмина, принятом за день ранее. Этим постановлением вносились изменения в пункт 11 Порядка реализации экспериментального проекта относительно оформления паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданами Украины, которые находятся за границами Украины, оформления, обмена иностранцам и лицам без гражданства, которые проживают на Украине, удостоверения о постоянном проживании во время их пребывания за границами Украины."Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении Государственной миграционной службы. Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется", - указывалось в принятых Кабмином изменениях.При этом данные требования не касаются тех украинских мужчин от 18 до 60 лет, которые имеют право на пересечение границы во время военного положения.В министерстве иностранных дел отметили, что государственное предприятие "Документ", которое изготавливает документы для украинцев, "не входит в сферу управления МИД"."ГП "Документ" не является частью системы МИД, дипломатической или консульской службы. Это отдельное государственное предприятие, входящее в сферу управления Государственной миграционной службы Украины", - сообщил МИД Украины.Так указали, что порядок работы консульской службы МИД Украины останется без изменений. В частности, консульские услуги предоставляются гражданам Украины в посольствах, генеральных консульствах и консульствах Украины.Решение Кабмина Украины уже вызвало протесты украинцев за рубежом. Сеть заполонили видео, на котором украинцы скандалят и оскорбляют персонал ГП "Документ" за рубежом.В Варшаве несколько сотен украинцев заблокировали сервис ГП "Документ", требуя выдать им паспорта.Ситуация усугубляется заявлениями ряда европейских политиков и чиновников. После того как стало известно о блокировании варшавского представительства ГП "Документ" СМИ распространили слова министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша."Я думаю, многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине", - заявил тот.Он указал, что в случае обращения Киева польские власти могут помочь вернуть на Родину тех, кто утратил право находиться в стране в связи с истечением срока действия паспорта.Некоторые из экспертов отметили, что действия Украины и ЕС выглядят скоординированными."Вы поняли, какую хитрую партию разыграли украинские власти вместе с Евросоюзом? ЕС не имел законных оснований высылать мужчин призывного возраста на родину. Теперь отправка мужчин на фронт из Европы будет иметь четкое правовое обоснование. Любые проблемы с документами и тебя сразу высылают в Украину, где ты пополняешь ряды ВСУ. Не удивлюсь, что скоро на украинских нелегалов откроют настоящую охоту. И первыми в народные дружины вступят поляки, которые давно не испытывают к понаехавшим тёплых чувств. Просто представьте, какой простор появился у заинтересованных людей… Порвал паспорт – уехал под Авдеевку. Достаточно взять паспорт несчастного в руки и человек согласится сделать все, только бы с его паспортом ничего не случилось. А ведь какие возможности открываются для вербовки украинцев… Не припомню, чтобы хоть одна страна в мире одним росчерком пера фактически сдала в рабство миллионы своих соотечественников", - заявил российский военкор Александр Харченко.Тем временем стало известно об увеличении численности украинских пограничников. Народные депутаты Ярослав Железняк и Ирина Геращенко сообщили 24 апреля, что Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому общая численность пограничников до прекращения военного положения (и в течение года после его отмены) составит до 75 тыс. человек, среди которых будет до 67 тыс. военнослужащих.В пояснительной записке законопроекта говорится, что увеличение количества пограничников необходимо для формирования пограничных отрядов по новой структуре, введения новой модели охраны границы на взятых под контроль Украины участках госграницы, а также для "обеспечения готовности к восстановлению границы после полного освобождения всех временно оккупированных территорий Украины".При этом, как отметила Геращенко, закон направлен на выполнение решений Ставки верховного главнокомандующего по переходу к военному способу охраны всего украино-российского участка границы.Однако многие уверены: на самом деле увеличат контингент пограничников не на восточной, а на западной границе.При этом власть пытается смягчить ситуацию. Так, ряд связанных с властью экспертов уверяет, что ограничения могут отменить. Однако на Украине этому не верят."Наш источник сообщает, что Банковая включила свой любимый антикриз в кейсе запрета обновлять/выдавать новые паспорта украинцам заграницей. Антикриз простой - заболтать и создать иллюзию, что вот-вот отменят, чтобы погасить негатив среди украинцев, но в реальности никто ничего отменять не будет, если украинцы будут молчать и не объединятся для протестов против Зе в Европе и мире. Комитет Рады по нацобороне хочет вызвать руководства МИДа для пояснений по своему "полузаконному" решению приостановить оказание консульских услуг мужчинам за рубежом, заявила член комитета Соломия Бобровская. Этот финт Банковая всегда применяла, но никогда не отменяла своего решения. Задача просто отвлечь массы, а потом "рабы" свыкнуться с реальностью, как было с повестками на блокпостах и показухой с наказанием ТЦК и т.д.", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Раскритиковали поведение украинских властей и те, кто на них раньше работал."Прекращение консульских услуг – плевок в лицо десяти миллионам украинцев за рубежом. "Временный" плевок плевком быть не перестанет. Нарушена Конституция, каждый третий (!) наш гражданин признан гражданином второго сорта. И при полной катастрофе в демографии, которая существовала в Украине без войны. Воюющие/остающиеся противопоставлены уехавшим – еще один раскол в стране и обществе. А вопрос-то решается элементарно: воюющим – почёт, льготы и возможности, уехавшим – помощь. Сейчас одних поднимают, других – опускают. Еще одно искусственное напряжение в обществе, которое станет залогом послевоенной катастрофы. А всего-то надо – заслуживших поднять, а перемещенным – помочь, никак не наказывая. Вот и все. Все – наши. Все, воюющие, сбежавшиеся, оступившиеся. Все нужны в Украине. Всем амнистия, всем условия для возвращения, всем поощрения – по самому факту желания вернуться. Нужны все", - отметил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.).Он отметил, что, будь он на месте власти, он бы, напротив, увеличил количество консульских представительств Украины за рубежом. При этом, указал политик, "никаких уклонистов нынешними блокирующими мерами не вернешь, а вот лояльность к Украине и желание возвращаться теряется стремительно".

https://ukraina.ru/20240424/1054701961.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, европа, ес