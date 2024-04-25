Рискованный прорыв: эксперт о том, как ВС РФ взяли Очеретино и вышли во фланг Бердычей и Семеновки
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчетов артиллерийских установок "Акация" на Запорожском направлении
Взяв Очеретино, ВС РФ вышли на фланги Бердычей, Семеновки и Новокалиново. Пытаясь срезать наш клин, противник будет вынужден ослабить свои части на соседних участках. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Поселок Очеретино находится на железной дороге и изначально выше многих поселков вокруг него, что позволяет контролировать территорию. Но опасность удара по флангам есть всегда и везде, рассказал историк.
"В то же время возможно, что на это и будет наш расчет: взяв Очеретино, мы вышли на фланги Бердычей, Семеновки и Новокалиново. Пытаясь срезать наш клин, противник будет вынужден ослабить свои части на соседних участках, и это даст нам тактическое преимущество", - отметил Полищук.
При этом в самом Очеретино был завод по производству красного кирпича, ресурсы которого совсем бы не помешали ВСУ для возведения обороны — там должно быть много кирпича и железнодорожных шпал, указал эксперт.
В целом этот поселок важный во всех отношениях, даже несмотря на рискованный прорыв. Впрочем, от Бердычей до Очеретино всего 10 км, то есть любая российская группировка будет поддержана огнем артиллерии всех калибров, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ читайте на сайте Украина.ру
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