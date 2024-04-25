Рискованный прорыв: эксперт о том, как ВС РФ взяли Очеретино и вышли во фланг Бердычей и Семеновки - 25.04.2024 Украина.ру
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Рискованный прорыв: эксперт о том, как ВС РФ взяли Очеретино и вышли во фланг Бердычей и Семеновки
Рискованный прорыв: эксперт о том, как ВС РФ взяли Очеретино и вышли во фланг Бердычей и Семеновки - 25.04.2024 Украина.ру
Рискованный прорыв: эксперт о том, как ВС РФ взяли Очеретино и вышли во фланг Бердычей и Семеновки
Взяв Очеретино, ВС РФ вышли на фланги Бердычей, Семеновки и Новокалиново. Пытаясь срезать наш клин, противник будет вынужден ослабить свои части на соседних участках. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-04-25T05:10
2024-04-25T05:10
новости
россия
николай полищук
сво
вс рф
всу
наступление
донецкое направление
артиллерия
прорыв
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Поселок Очеретино находится на железной дороге и изначально выше многих поселков вокруг него, что позволяет контролировать территорию. Но опасность удара по флангам есть всегда и везде, рассказал историк.При этом в самом Очеретино был завод по производству красного кирпича, ресурсы которого совсем бы не помешали ВСУ для возведения обороны — там должно быть много кирпича и железнодорожных шпал, указал эксперт.В целом этот поселок важный во всех отношениях, даже несмотря на рискованный прорыв. Впрочем, от Бердычей до Очеретино всего 10 км, то есть любая российская группировка будет поддержана огнем артиллерии всех калибров, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240424/1054678523.html
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донецкое направление
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, николай полищук, сво, вс рф, всу, наступление, донецкое направление, артиллерия, прорыв
Новости, Россия, Николай Полищук, СВО, ВС РФ, ВСУ, наступление, Донецкое направление, артиллерия, прорыв

Рискованный прорыв: эксперт о том, как ВС РФ взяли Очеретино и вышли во фланг Бердычей и Семеновки

05:10 25.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчетов артиллерийских установок "Акация" на Запорожском направлении
Работа расчетов артиллерийских установок Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Взяв Очеретино, ВС РФ вышли на фланги Бердычей, Семеновки и Новокалиново. Пытаясь срезать наш клин, противник будет вынужден ослабить свои части на соседних участках. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Поселок Очеретино находится на железной дороге и изначально выше многих поселков вокруг него, что позволяет контролировать территорию. Но опасность удара по флангам есть всегда и везде, рассказал историк.
"В то же время возможно, что на это и будет наш расчет: взяв Очеретино, мы вышли на фланги Бердычей, Семеновки и Новокалиново. Пытаясь срезать наш клин, противник будет вынужден ослабить свои части на соседних участках, и это даст нам тактическое преимущество", - отметил Полищук.
При этом в самом Очеретино был завод по производству красного кирпича, ресурсы которого совсем бы не помешали ВСУ для возведения обороны — там должно быть много кирпича и железнодорожных шпал, указал эксперт.
В целом этот поселок важный во всех отношениях, даже несмотря на рискованный прорыв. Впрочем, от Бердычей до Очеретино всего 10 км, то есть любая российская группировка будет поддержана огнем артиллерии всех калибров, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ читайте на сайте Украина.ру
Никита Мендкович интервью - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Вчера, 08:17
Никита Мендкович: Британия и США атакуют Россию в Средней Азии ради Украины, но несут большие потериГлавная цель Запада, в том числе Великобритании и США, в Центральной Азии — создание нового антироссийского фронта. А еще лучше очага нестабильности, для стабилизации которого России придется тратить ресурсы, и это задержит освобождение Украины
 
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