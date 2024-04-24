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США не хочет отказываться от милитаризации космоса – Небензя

США не хочет отказываться от милитаризации космоса – Небензя - 24.04.2024 Украина.ру

США не хочет отказываться от милитаризации космоса – Небензя

Западные страны активно занимаются военным освоением космоса, что запрещено Договором о космосе. Россия не поддерживает такую милитаризацию и готова подписать документ о всеобъемлющем запрете на размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, заявил постпред России при ООН Василий Небензя

2024-04-24T23:31

2024-04-24T23:31

2024-04-24T23:31

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оружие массового уничтожения

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По его словам, Россия готова оперативно заключить международную договорённость, которая бы содержала всеобъемлющий запрет на размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, а не только оружие массового уничтожения, которые и так уже запрещены Договором о космосе. "Мы готовы хоть завтра заключить международную, юридически обязывающую договорённость, которая бы содержала всеобъемлющий запрет на размещение в космическом пространстве любых видов вооружений,(...) а также запрет на применение силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса, но проблема в том, что к этому не готовы наши западные партнёры, которые как раз и занимаются активным военным освоением космоса", – сказал он. Ранее в этот же день Россия наложила вето на американо-японский проект резолюции СБ ООН о ядерном оружии, так как Совбез не внес в документ правки Москвы и Пекина, а само одобрение документа фактически полностью "развязало бы руки" США для легитимизации любых отвечающих американским интересам пониманий по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности.

https://ukraina.ru/20240118/1052747786.html

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новости, василий небензя, россия, сша, москва, оон, совбез, космос, ядерное оружие, оружие массового уничтожения