США не хочет отказываться от милитаризации космоса – Небензя - 24.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240424/1054707927.html
США не хочет отказываться от милитаризации космоса – Небензя
США не хочет отказываться от милитаризации космоса – Небензя - 24.04.2024 Украина.ру
США не хочет отказываться от милитаризации космоса – Небензя
Западные страны активно занимаются военным освоением космоса, что запрещено Договором о космосе. Россия не поддерживает такую милитаризацию и готова подписать документ о всеобъемлющем запрете на размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, заявил постпред России при ООН Василий Небензя
2024-04-24T23:31
2024-04-24T23:31
новости
василий небензя
россия
сша
москва
оон
совбез
космос
ядерное оружие
оружие массового уничтожения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103370/13/1033701317_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_3d74edaf364a6a737e3961cd6b7a5a1c.jpg.webp
По его словам, Россия готова оперативно заключить международную договорённость, которая бы содержала всеобъемлющий запрет на размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, а не только оружие массового уничтожения, которые и так уже запрещены Договором о космосе. "Мы готовы хоть завтра заключить международную, юридически обязывающую договорённость, которая бы содержала всеобъемлющий запрет на размещение в космическом пространстве любых видов вооружений,(...) а также запрет на применение силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса, но проблема в том, что к этому не готовы наши западные партнёры, которые как раз и занимаются активным военным освоением космоса", – сказал он. Ранее в этот же день Россия наложила вето на американо-японский проект резолюции СБ ООН о ядерном оружии, так как Совбез не внес в документ правки Москвы и Пекина, а само одобрение документа фактически полностью "развязало бы руки" США для легитимизации любых отвечающих американским интересам пониманий по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности.
https://ukraina.ru/20240118/1052747786.html
россия
сша
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103370/13/1033701317_334:0:5667:4000_1920x0_80_0_0_d0f68ddb2800b097cbf153eadaf0c11a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, василий небензя, россия, сша, москва, оон, совбез, космос, ядерное оружие, оружие массового уничтожения
Новости, Василий Небензя, Россия, США, Москва, ООН, Совбез, космос, Ядерное оружие, оружие массового уничтожения

США не хочет отказываться от милитаризации космоса – Небензя

23:31 24.04.2024
 
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
 Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP / Seth Wenig
Читать в
Западные страны активно занимаются военным освоением космоса, что запрещено Договором о космосе. Россия не поддерживает такую милитаризацию и готова подписать документ о всеобъемлющем запрете на размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, заявил постпред России при ООН Василий Небензя
По его словам, Россия готова оперативно заключить международную договорённость, которая бы содержала всеобъемлющий запрет на размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, а не только оружие массового уничтожения, которые и так уже запрещены Договором о космосе.
"Мы готовы хоть завтра заключить международную, юридически обязывающую договорённость, которая бы содержала всеобъемлющий запрет на размещение в космическом пространстве любых видов вооружений,(...) а также запрет на применение силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса, но проблема в том, что к этому не готовы наши западные партнёры, которые как раз и занимаются активным военным освоением космоса", – сказал он.
Ранее в этот же день Россия наложила вето на американо-японский проект резолюции СБ ООН о ядерном оружии, так как Совбез не внес в документ правки Москвы и Пекина, а само одобрение документа фактически полностью "развязало бы руки" США для легитимизации любых отвечающих американским интересам пониманий по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности.
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
18 января, 05:15
"Надо подключать космос и БПЛА": военный летчик раскрыл, как разведка ВС РФ будет раскрывать замыслы ВСУЧтобы разгадывать замыслы ВСУ, нужно улучшать работу космической и агентурной разведки. Тогда по крупицам можно собрать информацию и понять, что именно задумал противник. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
 
НовостиВасилий НебензяРоссияСШАМоскваООНСовбезкосмосЯдерное оружиеоружие массового уничтожения
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:59Варшава готова помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста, заявил министр обороны Польши
23:31США не хочет отказываться от милитаризации космоса – Небензя
23:15РФ наложила вето на американо-японский проект резолюции СБ ООН о ядерном оружии, в МИД объяснили почему
22:52Белый дом прогнозирует новые успехи ВС РФ, на них не повлияет новый пакет военной помощи для Киева
22:32Советник главы ДНР рассказал какую угрозу для ВС РФ несут дальнобойные ракеты ATACMS
22:09Госдеп подтвердил передачу ВСУ дальнобойных ракет
21:47Украинцев лишили возможности получать загранпаспорта за рубежом
21:26Telegram удаляет аккаунты, ведущие сбор координат для ударов
21:10Сотни украинцев заблокировали в Варшаве паспортный стол, требуя вернуть их документы
20:42Суд заочно арестовал Каспарова* и еще нескольких иноагентов за создание террористического общества
20:24США тайно снабдили ВСУ дальнобойными ракетами – Politico
19:55Новая помощь США поставит крест на судьбе Украины – посол
19:37Зеленский считает, что РФ будет пытаться сорвать швейцарский саммит по Украине
19:07Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Киеву на $1 млрд
19:05Задержан настоятель Святогорской лавры, дети вернутся к родным. Итоги 24 апреля
18:48Лукашенко оценил возможности $60 млрд для Украины, выделенных США
18:24Самый первый Дюма. Как он стал символом борьбы с французским расизмом
18:20Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню
18:08Кулеба упрекнул военное производство Запада, уступающее российскому
17:50Арестованный замминистра обороны РФ ранее покровительствовал компаниям-подрядчикам МО России – СМИ
Лента новостейМолния