РФ наложила вето на американо-японский проект резолюции СБ ООН о ядерном оружии, в МИД объяснили почему - 24.04.2024 Украина.ру
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РФ наложила вето на американо-японский проект резолюции СБ ООН о ядерном оружии, в МИД объяснили почему
РФ наложила вето на американо-японский проект резолюции СБ ООН о ядерном оружии, в МИД объяснили почему - 24.04.2024 Украина.ру
РФ наложила вето на американо-японский проект резолюции СБ ООН о ядерном оружии, в МИД объяснили почему
Россия наложила вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе, потому как Совбез проигнорировал поправку Москвы и Пекина с призывом навсегда запретить размещение любого оружия в космическом пространстве. Другие причины вето РФ перечислила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-04-24T23:15
2024-04-24T23:15
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Она уточнила, российская сторона настаивала на включении в текст положений о необходимости принятия мер для сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида (а не только оружия массового уничтожения), обеспечения гарантированного неприменения силы или угрозы силой в отношении космических объектов и с их использованием в космосе, (из космоса или в отношении космоса), а также о важности скорейшей разработки соответствующего международного юридически обязывающего инструмента. "Выступили против проекта также в связи с попыткой США создать путём задействования площадки СБ ООН новые международно-правовые обязательства в области космической безопасности, выходящие за рамки действующих договоров и соглашений (прежде всего, Договора о космосе 1967 года) в обход профильных "разоруженческих" площадок и без должной экспертной проработки", – уточнила спикер российского министерства. Захарова подчеркнула, что принятие резолюции, содержащей подобные положения, создало бы негативный прецедент, подрывающий деятельность СБ ООН, Первый комитет ГА ООН, Конференцию по разоружению, Комитет ООН по космосу. Кроме этого, одобрение проекта фактически полностью "развязало бы руки" США для легитимизации подобным образом любых отвечающих американским интересам пониманий по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности. "Исходим из того, что главной задачей в области обеспечения космической безопасности остаётся предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, обеспечение условий для исследования и использования космического пространства в мирных целях. Не следует отвлекать внимание международного сообщества от реальных угроз в космосе, создаваемых США при поддержке их сателлитов", – призвала Захарова. Он подчеркнула строгую приверженность России международно-правовым обязательствам в области космического права, в том числе Договору о космосе 1967 года, а также подчеркнула неизменную готовность оперативно согласовать и заключить всеобъемлющую международную юридически обязывающую договорённость по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве Захарова также анонсировала российский проект резолюции СБ ООН, который будет учитывать результаты обсуждения американо-японского документа. Его Москва вскоре подаст в Совет Безопасности.
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новости, россия, мария захарова, оон, мид, совбез, сша, москва, космос, оружие массового уничтожения, ядерное оружие, безопасность
Новости, Россия, Мария Захарова, ООН, МИД, Совбез, США, Москва, космос, оружие массового уничтожения, Ядерное оружие, безопасность

РФ наложила вето на американо-японский проект резолюции СБ ООН о ядерном оружии, в МИД объяснили почему

23:15 24.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия наложила вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе, потому как Совбез проигнорировал поправку Москвы и Пекина с призывом навсегда запретить размещение любого оружия в космическом пространстве. Другие причины вето РФ перечислила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она уточнила, российская сторона настаивала на включении в текст положений о необходимости принятия мер для сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида (а не только оружия массового уничтожения), обеспечения гарантированного неприменения силы или угрозы силой в отношении космических объектов и с их использованием в космосе, (из космоса или в отношении космоса), а также о важности скорейшей разработки соответствующего международного юридически обязывающего инструмента.
"Выступили против проекта также в связи с попыткой США создать путём задействования площадки СБ ООН новые международно-правовые обязательства в области космической безопасности, выходящие за рамки действующих договоров и соглашений (прежде всего, Договора о космосе 1967 года) в обход профильных "разоруженческих" площадок и без должной экспертной проработки", – уточнила спикер российского министерства.
Захарова подчеркнула, что принятие резолюции, содержащей подобные положения, создало бы негативный прецедент, подрывающий деятельность СБ ООН, Первый комитет ГА ООН, Конференцию по разоружению, Комитет ООН по космосу.
Кроме этого, одобрение проекта фактически полностью "развязало бы руки" США для легитимизации подобным образом любых отвечающих американским интересам пониманий по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности.
"Исходим из того, что главной задачей в области обеспечения космической безопасности остаётся предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, обеспечение условий для исследования и использования космического пространства в мирных целях. Не следует отвлекать внимание международного сообщества от реальных угроз в космосе, создаваемых США при поддержке их сателлитов", – призвала Захарова.
Он подчеркнула строгую приверженность России международно-правовым обязательствам в области космического права, в том числе Договору о космосе 1967 года, а также подчеркнула неизменную готовность оперативно согласовать и заключить всеобъемлющую международную юридически обязывающую договорённость по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве
Захарова также анонсировала российский проект резолюции СБ ООН, который будет учитывать результаты обсуждения американо-японского документа. Его Москва вскоре подаст в Совет Безопасности.
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