https://ukraina.ru/20240424/1054706169.html

Telegram удаляет аккаунты, ведущие сбор координат для ударов

Telegram удаляет аккаунты, ведущие сбор координат для ударов - 24.04.2024 Украина.ру

Telegram удаляет аккаунты, ведущие сбор координат для ударов

Популярный мессенджер Telegram ликвидирует аккаунты, а также ботов, которые ведут сбор координат для нанесения ударов или размещают прямые личные сведения о людях, призывая к насилию в отношении них. Об этом 24 апреля заявил основатель приложения Павел Дуров

2024-04-24T21:26

2024-04-24T21:26

2024-04-24T21:26

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Он также призвал уведомлять администрацию Telegram о таких аккаунтах и ботах. Ранее Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону сообщал, что спецслужбы США хотели контролировать деятельность его мессенджера.ФБР пыталось завербовать его сотрудника для того, чтобы он интегрировал в код "Телеграма" инструменты, которые оставили бы в нем лазейку, через которую можно было бы установить личные данные пользователей.

https://ukraina.ru/20240328/1054180803.html

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новости, павел дуров, telegram, фбр, сша, такер карлсон, теракт, терроризм