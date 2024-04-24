Telegram удаляет аккаунты, ведущие сбор координат для ударов - 24.04.2024 Украина.ру
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Telegram удаляет аккаунты, ведущие сбор координат для ударов
Telegram удаляет аккаунты, ведущие сбор координат для ударов - 24.04.2024 Украина.ру
Telegram удаляет аккаунты, ведущие сбор координат для ударов
Популярный мессенджер Telegram ликвидирует аккаунты, а также ботов, которые ведут сбор координат для нанесения ударов или размещают прямые личные сведения о людях, призывая к насилию в отношении них. Об этом 24 апреля заявил основатель приложения Павел Дуров
2024-04-24T21:26
2024-04-24T21:26
новости
павел дуров
telegram
фбр
сша
такер карлсон
теракт
терроризм
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Он также призвал уведомлять администрацию Telegram о таких аккаунтах и ботах. Ранее Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону сообщал, что спецслужбы США хотели контролировать деятельность его мессенджера.ФБР пыталось завербовать его сотрудника для того, чтобы он интегрировал в код "Телеграма" инструменты, которые оставили бы в нем лазейку, через которую можно было бы установить личные данные пользователей.
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новости, павел дуров, telegram, фбр, сша, такер карлсон, теракт, терроризм
Новости, Павел Дуров, Telegram, ФБР, США, Такер Карлсон, теракт, терроризм

Telegram удаляет аккаунты, ведущие сбор координат для ударов

21:26 24.04.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Популярный мессенджер Telegram ликвидирует аккаунты, а также ботов, которые ведут сбор координат для нанесения ударов или размещают прямые личные сведения о людях, призывая к насилию в отношении них. Об этом 24 апреля заявил основатель приложения Павел Дуров
Он также призвал уведомлять администрацию Telegram о таких аккаунтах и ботах.
"Мы не желаем, чтобы Telegram был инструментом для насилия", - сказал он в своем блоге.
Ранее Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону сообщал, что спецслужбы США хотели контролировать деятельность его мессенджера.ФБР пыталось завербовать его сотрудника для того, чтобы он интегрировал в код "Телеграма" инструменты, которые оставили бы в нем лазейку, через которую можно было бы установить личные данные пользователей.
- РИА Новости, 1920, 28.03.2024
28 марта, 22:22
В Telegram начали бороться с сообщениями о призывах к терактамПопулярный мессенджер Telegram четыре дня назад начал применять меры для предотвращения сообщений с призывами к терактам, а уже с 1 апреля в приложении будет введена функция ограничения отправителей сообщений. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров
 
НовостиПавел ДуровTelegramФБРСШАТакер Карлсонтеракттерроризм
 
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