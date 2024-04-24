Сотни украинцев заблокировали в Варшаве паспортный стол, требуя вернуть их документы
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПограничный пункт перехода Мамонтово-2 на границе с Польшей
Ситуация, сложившуюся в одном из паспортных столов Варшавы, очевидцы называют не иначе как ужасом, потому что после отказа в консульских услугах для украинцев за рубежом, сотни жителей соседней страны пришли "штурмовать" учреждение в надежде получить паспорта
По словам специалиста по делам легализации пребывания и работы иностранцев в Польше Евгения Семеняка, не менее 300 украинцев прибыли в паспортный стол Варшавы для того, чтобы забрать уже готовые документы, но им отказывают.
"Здесь происходит ужас. Вчера, сегодня. Люди приезжают забирать документы. Они получили смс-сообщение, что документ готов. Например, вчера это началось в 10 утра. Люди приехали на 9 часов, на 7 утра, они уже стояли, чтобы забрать документы. И в 9 все было хорошо, а в 10 людям говорят, что мы вам документы не выдадим, делайте, что хотите, до свидания до того, как предоставим новую информацию", - рассказал он в эфире телеканала КИЕВ24.
Возмущение украинцев обосновано тем, что за документы были внесены определенные средства, а теперь люди лишены возможности получить то, за что заплатили.
Разгневанные и обманутые мужчины устраивают потасовки, к месту выдвинулись правоохранители.
"Полиция приезжает, разбирается, но все равно помочь не может. (...) Очень сложная ситуация, сегодня в Варшаве этот ГП "Документ" - 300 человек написали, что они его блокируют, чтобы туда никто не заходил и не выходил. И они там будут стоять, мужчины, в частности, до тех пор, пока не получат свои паспорта", – добавил Семеняка.
Украинцы намерены стоять до последнего, но надежд на то, что ситуация разрешится не много.
Консульства Украины с 23 апреля перестали оказывать услуги мужчинам призывного возраста за рубежом. Жители страны пришли в бешенство от такого решения, взяв в осаду польское консульство.
В среду, 24 апреля, кабмин Украины также запретил выдачу паспортов мужчинам за границей. Все эти меры предпринимаются для того, чтобы пополнить ряды Вооруженных сил Украины.
Вчера, 17:41Паспортный бунт: украинцы взяли в осаду консульства после скандального решения МИДУкраинцы в ярости от решения властей прекратить выдачу документов находящимся за границей украинским мужчинам. Эта мера является частью нового закона о мобилизации, который призван способствовать притоку людей в ВСУ. Однако в Киеве сообразили, что ждать вступления закона в силу - слишком долго, и решили, что все можно устроить прямо здесь и сейчас