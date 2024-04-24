https://ukraina.ru/20240424/1054705544.html

Сотни украинцев заблокировали в Варшаве паспортный стол, требуя вернуть их документы

Сотни украинцев заблокировали в Варшаве паспортный стол, требуя вернуть их документы - 24.04.2024 Украина.ру

Сотни украинцев заблокировали в Варшаве паспортный стол, требуя вернуть их документы

Ситуация, сложившуюся в одном из паспортных столов Варшавы, очевидцы называют не иначе как ужасом, потому что после отказа в консульских услугах для украинцев за рубежом, сотни жителей соседней страны пришли "штурмовать" учреждение в надежде получить паспорта

2024-04-24T21:10

2024-04-24T21:10

2024-04-24T21:10

новости

варшава

польша

александр семеняка

украина

паспорт

мобилизация

всу

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101831/25/1018312597_0:47:2978:1722_1920x0_80_0_0_6191c281a909a013d9cd83b912678435.jpg

По словам специалиста по делам легализации пребывания и работы иностранцев в Польше Евгения Семеняка, не менее 300 украинцев прибыли в паспортный стол Варшавы для того, чтобы забрать уже готовые документы, но им отказывают. "Здесь происходит ужас. Вчера, сегодня. Люди приезжают забирать документы. Они получили смс-сообщение, что документ готов. Например, вчера это началось в 10 утра. Люди приехали на 9 часов, на 7 утра, они уже стояли, чтобы забрать документы. И в 9 все было хорошо, а в 10 людям говорят, что мы вам документы не выдадим, делайте, что хотите, до свидания до того, как предоставим новую информацию", - рассказал он в эфире телеканала КИЕВ24. Возмущение украинцев обосновано тем, что за документы были внесены определенные средства, а теперь люди лишены возможности получить то, за что заплатили. Разгневанные и обманутые мужчины устраивают потасовки, к месту выдвинулись правоохранители. Украинцы намерены стоять до последнего, но надежд на то, что ситуация разрешится не много. Консульства Украины с 23 апреля перестали оказывать услуги мужчинам призывного возраста за рубежом. Жители страны пришли в бешенство от такого решения, взяв в осаду польское консульство. В среду, 24 апреля, кабмин Украины также запретил выдачу паспортов мужчинам за границей. Все эти меры предпринимаются для того, чтобы пополнить ряды Вооруженных сил Украины.

https://ukraina.ru/20240423/1054675733.html

варшава

польша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, варшава, польша, александр семеняка, украина, паспорт, мобилизация, всу, сво, спецоперация