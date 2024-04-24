https://ukraina.ru/20240424/1054702717.html
Новая помощь США поставит крест на судьбе Украины – посол
Новая помощь США поставит крест на судьбе Украины – посол - 24.04.2024 Украина.ру
Новая помощь США поставит крест на судьбе Украины – посол
Новый пакет военной помощи Киеву нарушает предусмотренную Уставом ООН обязанность нести "особую ответственность за международный мир и безопасность" и ставит крест на судьбе Украины. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов
2024-04-24T19:55
2024-04-24T19:55
2024-04-24T19:55
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По его словам, Вашингтон окончательно встал на сторону зла, выбрал войну ради жадного военно-промышленного комплекса США. Посол также подчеркнул, что выделением многомиллиардного пакета Киеву, США нанесли удар по перспективам гипотетического возрождения российско-американских отношений. Америка "занимается эквилибристикой на горящей земле" и толкает на прямое противостояние две мировые державы, обладающие ядерным оружием. Антонов утверждает, что новый пакет военной помощи не поможет украинской армии и не спасет Владимира Зеленского. Любое оружие будет уничтожено российской стороной, а все цели спецоперации будут выполнены.Такого же мнения о новом пакете военной помощи придерживаются и у Зеленского.
https://ukraina.ru/20240424/1054690530.html
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новости, анатолий антонов, сша, киев, владимир зеленский, военная помощь, военная техника, всу, сво, спецоперация
Новости, Анатолий Антонов, США, Киев, Владимир Зеленский, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО, Спецоперация
Новая помощь США поставит крест на судьбе Украины – посол
Новый пакет военной помощи Киеву нарушает предусмотренную Уставом ООН обязанность нести "особую ответственность за международный мир и безопасность" и ставит крест на судьбе Украины. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов
По его словам, Вашингтон окончательно встал на сторону зла, выбрал войну ради жадного военно-промышленного комплекса США.
"Америка сделала выбор в пользу войны. Встала на сторону зла и поддержала фашизм. Ради своего жадного и ненасытного ВПК администрация приносит в жертву жизни простых людей. Своим решением местные политики фактически ставят крест на судьбе целого государства, которое используется как "таран" против России", – приводит слова Антонова РИА Новости.
Посол также подчеркнул, что выделением многомиллиардного пакета Киеву, США нанесли удар по перспективам гипотетического возрождения российско-американских отношений.
Америка "занимается эквилибристикой на горящей земле" и толкает на прямое противостояние две мировые державы, обладающие ядерным оружием.
Антонов утверждает, что новый пакет военной помощи не поможет украинской армии и не спасет Владимира Зеленского. Любое оружие будет уничтожено российской стороной, а все цели спецоперации будут выполнены.
Такого же мнения о новом пакете военной помощи придерживаются
и у Зеленского.