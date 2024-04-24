https://ukraina.ru/20240424/1054702717.html

Новая помощь США поставит крест на судьбе Украины – посол

Новая помощь США поставит крест на судьбе Украины – посол - 24.04.2024 Украина.ру

Новая помощь США поставит крест на судьбе Украины – посол

Новый пакет военной помощи Киеву нарушает предусмотренную Уставом ООН обязанность нести "особую ответственность за международный мир и безопасность" и ставит крест на судьбе Украины. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов

2024-04-24T19:55

2024-04-24T19:55

2024-04-24T19:55

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спецоперация

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По его словам, Вашингтон окончательно встал на сторону зла, выбрал войну ради жадного военно-промышленного комплекса США. Посол также подчеркнул, что выделением многомиллиардного пакета Киеву, США нанесли удар по перспективам гипотетического возрождения российско-американских отношений. Америка "занимается эквилибристикой на горящей земле" и толкает на прямое противостояние две мировые державы, обладающие ядерным оружием. Антонов утверждает, что новый пакет военной помощи не поможет украинской армии и не спасет Владимира Зеленского. Любое оружие будет уничтожено российской стороной, а все цели спецоперации будут выполнены.Такого же мнения о новом пакете военной помощи придерживаются и у Зеленского.

https://ukraina.ru/20240424/1054690530.html

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новости, анатолий антонов, сша, киев, владимир зеленский, военная помощь, военная техника, всу, сво, спецоперация