Лукашенко оценил возможности $60 млрд для Украины, выделенных США - 24.04.2024 Украина.ру
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Лукашенко оценил возможности $60 млрд для Украины, выделенных США
Лукашенко оценил возможности $60 млрд для Украины, выделенных США - 24.04.2024 Украина.ру
Лукашенко оценил возможности $60 млрд для Украины, выделенных США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин знали, что Киев, несмотря на длительную задержку и "игру в демократию", получит 60 миллиардов долларов от США, однако эти средства не способны изменить положение украинской армии в зоне спецоперации
2024-04-24T18:48
2024-04-24T18:48
новости
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александр лукашенко
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владимир путин
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военная помощь
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Отвечая на вопрос журналиста, Лукашенко отметил, что в вопросах поддержки Украины США начинают перекладывать ответственность на Евросоюз и страны Североатлантического альянса, чтобы "утопить" Россию и "разобраться" с Китаем. Лукашенко уточнил, что неизвестно как эти средства освоят в США, но президент знает, как Россия распоряжается деньгами, имея мощнейший раскрученный потенциал. "Я уже западников предупреждал по своим контактам, что вы допрыгаетесь до того, что Россия, раскрутив свой потенциал, этот экономический военный произведёт столько оружия, что его некуда будет девать. Оно уйдёт в страны, которым надо себя защищать", – добавил он. Вместе с тем, он подчеркнул, что Запад стремиться не допустить победу России в конфликте, но сделать это можно только путем переговоров с Кремлем. В противном случае – Путин точно одержит верх, заключил президент Белоруссии. Президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Он пообещал, что Киев как можно скорее получит новую военную помощь: системы противовоздушной обороны, артиллерию, ракетные системы, бронетехнику.
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новости, сша, александр лукашенко, джо байден, владимир путин, украина, россия, ес, нато, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация, всу
Новости, США, Александр Лукашенко, Джо Байден, Владимир Путин, Украина, Россия, ЕС, НАТО, военная помощь, военная техника, СВО, Спецоперация, ВСУ

Лукашенко оценил возможности $60 млрд для Украины, выделенных США

18:48 24.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
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© РИА Новости . Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин знали, что Киев, несмотря на длительную задержку и "игру в демократию", получит 60 миллиардов долларов от США, однако эти средства не способны изменить положение украинской армии в зоне спецоперации
Отвечая на вопрос журналиста, Лукашенко отметил, что в вопросах поддержки Украины США начинают перекладывать ответственность на Евросоюз и страны Североатлантического альянса, чтобы "утопить" Россию и "разобраться" с Китаем.

"Они (прим. ред . – союзники Киева) будут давать немножко денег, пока украинцы все более-менее здоровые, не разбегутся или не погибнут. Там это нисколько совсем не изменит ситуацию на фронте, абсолютно не изменит. Дело не в деньгах. Эти деньги надо ещё освоить, а осваивать их будут в Америке", – сказал белорусский лидер.

Лукашенко уточнил, что неизвестно как эти средства освоят в США, но президент знает, как Россия распоряжается деньгами, имея мощнейший раскрученный потенциал.

"Я уже западников предупреждал по своим контактам, что вы допрыгаетесь до того, что Россия, раскрутив свой потенциал, этот экономический военный произведёт столько оружия, что его некуда будет девать. Оно уйдёт в страны, которым надо себя защищать", – добавил он.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Запад стремиться не допустить победу России в конфликте, но сделать это можно только путем переговоров с Кремлем. В противном случае – Путин точно одержит верх, заключил президент Белоруссии.
Президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Он пообещал, что Киев как можно скорее получит новую военную помощь: системы противовоздушной обороны, артиллерию, ракетные системы, бронетехнику.
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