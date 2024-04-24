Арестованный замминистра обороны РФ ранее покровительствовал компаниям-подрядчикам МО России – СМИ - 24.04.2024 Украина.ру
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Арестованный замминистра обороны РФ ранее покровительствовал компаниям-подрядчикам МО России – СМИ
Арестованный замминистра обороны РФ ранее покровительствовал компаниям-подрядчикам МО России – СМИ - 24.04.2024 Украина.ру
Арестованный замминистра обороны РФ ранее покровительствовал компаниям-подрядчикам МО России – СМИ
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов, ныне помещенный в СИЗО по подозрению во взяточничестве, ранее получал имущественную выгоду за оказание покровительства компаниям, которые выступали подрядчиками в структуре российского оборонного ведомства. Об этом сообщил адвокат Иванова Денис Балуев, передает RT
2024-04-24T17:50
2024-04-24T17:50
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Напомним, Тимура Иванова задержали 23 апреля и обвинили по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Он будет содержаться в СИЗО "Лефортово" или "Кремлевский централ", где ему подберут ранее несудимых сокамерников, потому как Иванову инкриминируют преступление впервые. Там он пробудет до 23 июня.
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Новости, Россия, Тимур Иванов, СИЗО, RT, арест, коррупция, СВО

Арестованный замминистра обороны РФ ранее покровительствовал компаниям-подрядчикам МО России – СМИ

17:50 24.04.2024
 
© Суды общей юрисдикции города Москвы телеграм-канал
© Суды общей юрисдикции города Москвы телеграм-канал
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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов, ныне помещенный в СИЗО по подозрению во взяточничестве, ранее получал имущественную выгоду за оказание покровительства компаниям, которые выступали подрядчиками в структуре российского оборонного ведомства. Об этом сообщил адвокат Иванова Денис Балуев, передает RT
"Чёткого понимания, что он получил от этих организаций и за какие совершённые действия, в обвинении не расписано", – приводит телеграм-канал слова адвоката.
Напомним, Тимура Иванова задержали 23 апреля и обвинили по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Он будет содержаться в СИЗО "Лефортово" или "Кремлевский централ", где ему подберут ранее несудимых сокамерников, потому как Иванову инкриминируют преступление впервые. Там он пробудет до 23 июня.
Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки – СК РФ
Вчера, 22:38
Стало известно, где находился замглавы Минобороны РФ за несколько часов до задержания силовиками Заместитель министра обороны России Тимур Иванов за пару часов до задержания по подозрению о взятке, находился на заседании коллегии министерства. Об этом свидетельствует видео, опубликованное пресс-службой Минобороны РФ 23 апреля
 
НовостиРоссияТимур ИвановСИЗОRTаресткоррупцияСВО
 
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