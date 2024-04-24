https://ukraina.ru/20240424/1054700426.html

Арестованный замминистра обороны РФ ранее покровительствовал компаниям-подрядчикам МО России – СМИ

Арестованный замминистра обороны РФ ранее покровительствовал компаниям-подрядчикам МО России – СМИ - 24.04.2024 Украина.ру

Арестованный замминистра обороны РФ ранее покровительствовал компаниям-подрядчикам МО России – СМИ

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов, ныне помещенный в СИЗО по подозрению во взяточничестве, ранее получал имущественную выгоду за оказание покровительства компаниям, которые выступали подрядчиками в структуре российского оборонного ведомства. Об этом сообщил адвокат Иванова Денис Балуев, передает RT

2024-04-24T17:50

2024-04-24T17:50

2024-04-24T17:50

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Напомним, Тимура Иванова задержали 23 апреля и обвинили по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Он будет содержаться в СИЗО "Лефортово" или "Кремлевский централ", где ему подберут ранее несудимых сокамерников, потому как Иванову инкриминируют преступление впервые. Там он пробудет до 23 июня.

https://ukraina.ru/20240423/1054681647.html

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новости, россия, тимур иванов, сизо, rt, арест, коррупция, сво