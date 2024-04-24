Арестованный замминистра обороны РФ ранее покровительствовал компаниям-подрядчикам МО России – СМИ
© Суды общей юрисдикции города Москвы телеграм-канал
© Суды общей юрисдикции города Москвы телеграм-канал
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов, ныне помещенный в СИЗО по подозрению во взяточничестве, ранее получал имущественную выгоду за оказание покровительства компаниям, которые выступали подрядчиками в структуре российского оборонного ведомства. Об этом сообщил адвокат Иванова Денис Балуев, передает RT
"Чёткого понимания, что он получил от этих организаций и за какие совершённые действия, в обвинении не расписано", – приводит телеграм-канал слова адвоката.
Напомним, Тимура Иванова задержали 23 апреля и обвинили по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Он будет содержаться в СИЗО "Лефортово" или "Кремлевский централ", где ему подберут ранее несудимых сокамерников, потому как Иванову инкриминируют преступление впервые. Там он пробудет до 23 июня.
Вчера, 22:38Стало известно, где находился замглавы Минобороны РФ за несколько часов до задержания силовиками Заместитель министра обороны России Тимур Иванов за пару часов до задержания по подозрению о взятке, находился на заседании коллегии министерства. Об этом свидетельствует видео, опубликованное пресс-службой Минобороны РФ 23 апреля