"Там не мешок с золотом": политолог раскрыл, как передача активов РФ загонит Запад в долги перед Украиной
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил
Конфискация замороженных активов РФ - это изымание денег из реального сектора экономики Европы. Если это нужно сделать до выборов президента США, то это обернется катастрофой для экономики Евросоюза. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
Палата представителей США приняла законопроект и о конфискации замороженных российских активов. В США их немного: по сравнению с тем, что заморожено в Европе – 5 млрд против 280 млрд долларов.
На самом деле, конфискация замороженных активов РФ - это изымание денег из реального сектора экономики Европы. Причем не финансового сектора, который не так раздут, как в Америке, рассказал политолог.
Там же лежит не российский "мешок с золотом", тем более не "мешок со снарядами". Это, наоборот, обязательства европейских и американских банков перед Российской Федерацией, добавил американист.
"Если это будет конфисковано и передано на Украину, значит, они будут должны Украине. А откуда они возьмут эти деньги? С расчетных счетов? Они пусты, значит, надо изымать из реального сектора", - указал Дробницкий.
То есть 280 млрд долларов надо изымать сейчас из реального сектора Европы. Если это нужно сделать до выборов президента США, то это обернется катастрофой для экономики Евросоюза, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMS читайте на сайте Украина.ру
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