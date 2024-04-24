"Там не мешок с золотом": политолог раскрыл, как передача активов РФ загонит Запад в долги перед Украиной - 24.04.2024 Украина.ру
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"Там не мешок с золотом": политолог раскрыл, как передача активов РФ загонит Запад в долги перед Украиной
"Там не мешок с золотом": политолог раскрыл, как передача активов РФ загонит Запад в долги перед Украиной - 24.04.2024 Украина.ру
"Там не мешок с золотом": политолог раскрыл, как передача активов РФ загонит Запад в долги перед Украиной
Конфискация замороженных активов РФ - это изымание денег из реального сектора экономики Европы. Если это нужно сделать до выборов президента США, то это обернется катастрофой для экономики Евросоюза. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2024-04-24T03:40
2024-04-24T03:40
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россия
дмитрий дробницкий
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вооружение
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замороженные активы
финансы
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Палата представителей США приняла законопроект и о конфискации замороженных российских активов. В США их немного: по сравнению с тем, что заморожено в Европе – 5 млрд против 280 млрд долларов.На самом деле, конфискация замороженных активов РФ - это изымание денег из реального сектора экономики Европы. Причем не финансового сектора, который не так раздут, как в Америке, рассказал политолог.Там же лежит не российский "мешок с золотом", тем более не "мешок со снарядами". Это, наоборот, обязательства европейских и американских банков перед Российской Федерацией, добавил американист.То есть 280 млрд долларов надо изымать сейчас из реального сектора Европы. Если это нужно сделать до выборов президента США, то это обернется катастрофой для экономики Евросоюза, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMS читайте на сайте Украина.ру
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новости, сша, европа, россия, дмитрий дробницкий, ес, вооружение, активы, замороженные активы, финансы, украина, экономика
Новости, США, Европа, Россия, Дмитрий Дробницкий, ЕС, вооружение, активы, замороженные активы, финансы, Украина, экономика

"Там не мешок с золотом": политолог раскрыл, как передача активов РФ загонит Запад в долги перед Украиной

03:40 24.04.2024
 
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ВСУ АТО снаряды боеприпасы патроны - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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Конфискация замороженных активов РФ - это изымание денег из реального сектора экономики Европы. Если это нужно сделать до выборов президента США, то это обернется катастрофой для экономики Евросоюза. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
Палата представителей США приняла законопроект и о конфискации замороженных российских активов. В США их немного: по сравнению с тем, что заморожено в Европе – 5 млрд против 280 млрд долларов.
На самом деле, конфискация замороженных активов РФ - это изымание денег из реального сектора экономики Европы. Причем не финансового сектора, который не так раздут, как в Америке, рассказал политолог.
Там же лежит не российский "мешок с золотом", тем более не "мешок со снарядами". Это, наоборот, обязательства европейских и американских банков перед Российской Федерацией, добавил американист.
"Если это будет конфисковано и передано на Украину, значит, они будут должны Украине. А откуда они возьмут эти деньги? С расчетных счетов? Они пусты, значит, надо изымать из реального сектора", - указал Дробницкий.
То есть 280 млрд долларов надо изымать сейчас из реального сектора Европы. Если это нужно сделать до выборов президента США, то это обернется катастрофой для экономики Евросоюза, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMS читайте на сайте Украина.ру
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