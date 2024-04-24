"Лечить не получается": военный историк о том, что нужно делать с Украиной, которую заманили в секту - 24.04.2024 Украина.ру
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"Лечить не получается": военный историк о том, что нужно делать с Украиной, которую заманили в секту
"Лечить не получается": военный историк о том, что нужно делать с Украиной, которую заманили в секту - 24.04.2024 Украина.ру
"Лечить не получается": военный историк о том, что нужно делать с Украиной, которую заманили в секту
На фоне продвижения российских сил Украина все же получила большие деньги. Одобрение нового пакета западной помощи приведет к дополнительным жертвам с обеих сторон. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-04-24T03:20
2024-04-24T03:20
новости
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запад
всу
военная помощь
наступление
вс рф
жертвы
украинцы
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Судя по тому, что происходило на фронтах СВО на прошлой неделе, киевский режим свою задачу выполнил. ВСУ смогли сдержать продвижение российской армии до того момента, как на Западе было принято решение о выделении денег Украине, рассказал публицист.На фоне продвижения российских сил Украина все же получила большие деньги. Теперь у нее будет миллион снарядов и зарплаты для бойцов. И украинские военные точно "никуда не сбегут" с фронта, добавил историк.Неизвестно, насколько Киеву хватит этого запаса прочности от одобренного пакета помощи. Это зависит от множества переменных факторов. Никто не знает, будет ли летнее наступление России, а если и будет, то на каком направлении и какими силами это произойдет, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, запад, всу, военная помощь, наступление, вс рф, жертвы, украинцы, секта
Новости, Украина, Россия, Запад, ВСУ, военная помощь, наступление, ВС РФ, жертвы, украинцы, секта

"Лечить не получается": военный историк о том, что нужно делать с Украиной, которую заманили в секту

03:20 24.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДень независимости Украины
День независимости Украины - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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На фоне продвижения российских сил Украина все же получила большие деньги. Одобрение нового пакета западной помощи приведет к дополнительным жертвам с обеих сторон. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко
Судя по тому, что происходило на фронтах СВО на прошлой неделе, киевский режим свою задачу выполнил. ВСУ смогли сдержать продвижение российской армии до того момента, как на Западе было принято решение о выделении денег Украине, рассказал публицист.
На фоне продвижения российских сил Украина все же получила большие деньги. Теперь у нее будет миллион снарядов и зарплаты для бойцов. И украинские военные точно "никуда не сбегут" с фронта, добавил историк.
"Все это (одобрение помощи Украине со стороны США. - Ред.) приведет к дополнительным жертвам и с нашей стороны, и с их стороны. А для меня украинцы – это не чужие люди. Я вообще считаю, что целую страну заманили в секту. С ними надо что-то делать. Лечить не получается", - подчеркнул Стаценко.
Неизвестно, насколько Киеву хватит этого запаса прочности от одобренного пакета помощи. Это зависит от множества переменных факторов. Никто не знает, будет ли летнее наступление России, а если и будет, то на каком направлении и какими силами это произойдет, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" читайте на сайте Украина.ру
Семен Багдасаров интервью - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Вчера, 05:17
Никто не прикроет нам спину. Семен Багдасаров о том, какие игры против России ведутся в ЗакавказьеНикакие торговые, экономические и иные отношения не компенсируют отсутствие России в Закавказье в виде пограничников и военной базы в Гюмри, авианосной группы "Эребуни"
 
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03:10"Прятал глаза и нес чушь по бумажке": Дробницкий объяснил, почему Джонсон поддержал помощь Украине
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