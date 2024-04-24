"Тайна за семью печатями": военный эксперт рассказал, как Украина будет делить американские миллиарды - 24.04.2024 Украина.ру
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"Тайна за семью печатями": военный эксперт рассказал, как Украина будет делить американские миллиарды
"Тайна за семью печатями": военный эксперт рассказал, как Украина будет делить американские миллиарды - 24.04.2024 Украина.ру
"Тайна за семью печатями": военный эксперт рассказал, как Украина будет делить американские миллиарды
Точно неизвестно, какую часть из выделенных Украине 61 млрд долларов реально получит Киев, это тайна за семью печатями. Но однозначно можно сказать, что на какое-то время это даст украинскому режиму определенный запас прочности. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-04-24T04:10
2024-04-24T04:10
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сша
расходы
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США выделили Украине 61 млрд долларов. Многие эксперты сходятся во мнении, что при всех юридических нюансах и уровне коррупции в рядах противника, это решение позволит ВСУ подготовиться к вероятному летнему наступлению России и продлит агонию Киева минимум на год.Вероятно, из всего этого богатства Украина в лучшем случае получит только 1/6 часть. При этом восемь миллиардов – это кредит на зарплату военным, который позволит покрыть ее дефицит в бюджете по этой статье расходов, сообщил историк.Треть выделенной суммы – это возмещение американскому ВПК и армии тех расходов, которые они уже понесли, вооружая Украину. Как будет делиться остальная часть - неизвестно, добавил публицист.Неизвестно, насколько этого запаса прочности хватит Киеву. Это зависит от множества переменных факторов. Никто не знает, будет ли вообще летнее наступление России, а если и будет, то на каком направлении и какими силами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, общество, украина, киев, впк, военная помощь, сша, расходы, вооружение, всу, бюджет
Новости, Общество, Украина, Киев, ВПК, военная помощь, США, расходы, вооружение, ВСУ, бюджет

"Тайна за семью печатями": военный эксперт рассказал, как Украина будет делить американские миллиарды

04:10 24.04.2024
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP / Alex Brandon
Читать в
Точно неизвестно, какую часть из выделенных Украине 61 млрд долларов реально получит Киев, это тайна за семью печатями. Но однозначно можно сказать, что на какое-то время это даст украинскому режиму определенный запас прочности. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко
США выделили Украине 61 млрд долларов. Многие эксперты сходятся во мнении, что при всех юридических нюансах и уровне коррупции в рядах противника, это решение позволит ВСУ подготовиться к вероятному летнему наступлению России и продлит агонию Киева минимум на год.
Вероятно, из всего этого богатства Украина в лучшем случае получит только 1/6 часть. При этом восемь миллиардов – это кредит на зарплату военным, который позволит покрыть ее дефицит в бюджете по этой статье расходов, сообщил историк.
Треть выделенной суммы – это возмещение американскому ВПК и армии тех расходов, которые они уже понесли, вооружая Украину. Как будет делиться остальная часть - неизвестно, добавил публицист.
"Что-то достанется американскому ВПК, а что реально получит Киев – это тайна за семью печатями. Но однозначно можно сказать, что на какое-то время это даст украинскому режиму определенный запас прочности", - подчеркнул Стаценко.
Неизвестно, насколько этого запаса прочности хватит Киеву. Это зависит от множества переменных факторов. Никто не знает, будет ли вообще летнее наступление России, а если и будет, то на каком направлении и какими силами, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" читайте на сайте Украина.ру
Александр Полищук интервью
Вчера, 11:30
Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ ВСУ — прокси коллективного Запада. Поэтому "помощь" — это слишком громко сказано. Украинцам не помогают — на их смертях наживаются
 
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Заголовок открываемого материала
04:30"Щелчок по носу": Дробницкий рассказал, почему военная помощь Украине "жутко" раздражает американский ВПК
04:20Алексей Стаценко раскрыл, почему Киев боится воевать в степях, пытаясь заманить ВС РФ в Сумы и Чернигов
04:10"Тайна за семью печатями": военный эксперт рассказал, как Украина будет делить американские миллиарды
04:00"У России был полный карт-бланш": военный эксперт раскрыл, почему сложно обмануть врага на поле боя
03:50Полтава гораздо важнее: военный эксперт о том, почему не стоит лезть в "медвежий угол" в Чернигове
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