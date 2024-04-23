Смерть "годного" к военной службе украинца-эпилептика, переселенцам – никаких книг. Итоги 23 апреля - 23.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240423/1054676585.html
Смерть "годного" к военной службе украинца-эпилептика, переселенцам – никаких книг. Итоги 23 апреля
Смерть "годного" к военной службе украинца-эпилептика, переселенцам – никаких книг. Итоги 23 апреля - 23.04.2024 Украина.ру
Смерть "годного" к военной службе украинца-эпилептика, переселенцам – никаких книг. Итоги 23 апреля
Консульства и центры документов для украинцев в Европе прекращают обслуживать мужчин; на Закарпатье ТЦК мобилизовали мужчину с эпилепсией, он умер; украинский омбудсмен пообещал проверить факт дискриминации в тернопольской библиотеке
2024-04-23T18:00
2024-04-23T19:14
эксклюзив
хроники
украина
тернополь
европа
дмитрий кулеба
максим бужанский
верховная рада
мид
консульство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103293/67/1032936758_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_716ac3cfdfa805e51078110314cc162e.jpg
Документы для украинских беженцевКонсульства и визовые центры в Европе с сегодняшнего дня прекращают оказывать услуги украинским гражданам, подлежащим призыву. Единственный документ, который могут получить в странах ЕС украинские мужчины или женщины медицинских специальностей – повестка на фронт.Решение прокомментировал в соцсети X (заблокирована в РФ) министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Как это выглядит сейчас: человек призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, – то так это не работает", – написал он.Вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о новом порядке получения консульских услуг, отметил Кулеба.Информации о том, коснутся ли новые правила украинских женщин, попадающих под призыв, например с медицинскими специальностями, на данный момент нет.Посольства в Польше и Китае подтвердили, что перестанут выдавать мужчинам документы.Мера рассчитана на то, чтобы не дать потенциальным "уклонистам" получить документы до 18 мая – то есть даты вступления в силу нового закона об ужесточении мобилизации.Люди, которые уехали в Европу не во время военных действий, а много лет назад, по словам Кулебы, – тоже "предатели" и "уклонисты".Интересна информация из Гамбурга: украинцы, проживающие в городе, получили рассылку от консульства, в которой утверждается, что оформление документов мужчинам продолжат несмотря на приказ главы МИД.Частные центры выдачи документов, находящиеся не в помещениях дипломатических ведомств Украины, в которые беженцы в Европе регулярно обращаются за помощью: в Варшаве, Братиславе, Праге, Мюнхене также планируют остановить выдачу паспортов.В сети публикуют видео из варшавского центра: огромные очереди, мужчинам не выдают даже уже готовые паспорта, объясняя это "неработающей системой", при этом для женщин и детей никаких помех не возникает.Источник Украина.ру в Австрии рассказывает, что Вена наметила для украинцев, обладающих обладающим статусом защиты, переход на вид на жительство (ВНЖ), но для этого нужны действительные паспорта."В связи с законом об ужесточении мобилизации, его заказать очень сложно. Я тянула, не хотела ехать и стоять с ребенком в живой очереди, и пока я думала, живую очередь отменили. Поймать талончик в электронную очередь – практически невозможно. Три дня я пыталась его взять, одновременно пытались и тысячи других людей – в телеграм появились группы по поиску этих талончиков. Получилось только к вечеру понедельника, но, возможно, это связано с новыми ограничениями", – рассказала украинка.Тем временем украинский адвокат Юрий Демченко со ссылкой на официальный ответ Минюста заявил, что в украинских тюрьмах "не хватит места, чтобы пересадить всех уклонистов и дезертиров", пишет издание "Страна.UA".Верховная рада Украины во вторник проголосовала в первом чтении за законопроект о начальной военной подготовке учащихся к вооруженной защите. За проголосовали 291 человек.Планируется, что общевойсковая подготовка мальчиков и девочек будет проводиться в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования и других учебных заведений."Забрали прямо из фуры"Мужчина, которого львовская военно-лечебная комиссия признала годным к военной службе, умер от эпилептического приступа в машине военкомов, сообщил Закарпатский территориальный центр комплектации (ТЦК).Офицер сопровождения оказал мужчине первую домедицинскую помощь и вызвал скорую, но они не успели, пишет пресс-служба ТЦК.Открыто уголовное производство по превышению военным служебным лицом власти или служебных полномочий.В закарпатских чатах автомобилистов и перевозчиков, в которых делятся информацией о полицейских патрулях и блокпостах, пишут, что погибших работал экспедитором на грузовике в селе Нижние Ворота Закарпатской области.Украинский омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что у медкомиссии не возникло вопросов к состоянию мужчины и он был признан годным."В данный момент в отношении вероятного нарушения прав человека я открыл производство. Эта ситуация будет находиться под моим личным контролем", – написал он в своем телеграм-канале, выразив соболезнования родственникам погибшего.Права переселенцевВо вторник Лубинцу пришлось обратить внимание на еще одну историю: накануне переселенка Екатерина Посохова написала в своих соцсетях, что ее сыну в Тернополе отказались выдать в библиотеке книгу, аргументируя это тем, что ребенок-переселенец "здесь не свой", "вы и так уже утащили много книг", "вы можете написать там "слава России".После скандала и выяснений книгу ребенку все же выдали, но под залог 600 гривен. В администрации библиотеки объяснили, что это касается всех, у кого нет тернопольской прописки, сообщает "Громадське".Переселенцы имеют такие же права, как и все остальные граждане Украины, заявляет Лубинец, а проявления дискриминации – недопустимы.Такие случаи в западных областях Украины – не редкость. Зачастую конфликты между местными и переселенцами происходят на языковой почве."Самое гнусное и позорное дно, про которое я когда-нибудь слышал. Тернопольская областная библиотека не имела под рукой инструментов, а то б наверняка и череп пацану бы померили. На деньги с налогов его родителей всю дорогу существовав при этом. Сейчас попытаюсь найти маму мальчика, хочу извиниться за Тернополь и купить ему любые книги, которые он захочет.(…)Но зато в День Соборности, годовщину Злуки и т. д., можете не сомневаться, тернопольская библиотека увешана флажками и лозунгами как новогодняя ёлка. Гнусная лицемерность", - написал в своем телеграм-канале о ситуации в Тернополе депутат Верховной рады от "Слуги народа" Максим Бужанский.
https://ukraina.ru/20240423/1054675733.html
https://ukraina.ru/20240423/1054654880.html
https://ukraina.ru/20240423/1054674698.html
украина
тернополь
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103293/67/1032936758_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_f2f34ae537551a90507f0b6c36b9341c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, тернополь, европа, дмитрий кулеба, максим бужанский, верховная рада, мид, консульство, беженцы
Эксклюзив, Хроники, Украина, Тернополь, Европа, Дмитрий Кулеба, Максим Бужанский, Верховная Рада, МИД, консульство, беженцы

Смерть "годного" к военной службе украинца-эпилептика, переселенцам – никаких книг. Итоги 23 апреля

18:00 23.04.2024 (обновлено: 19:14 23.04.2024)
 
© president.gov.uaКулеба
Кулеба
© president.gov.ua
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Консульства и центры документов для украинцев в Европе прекращают обслуживать мужчин; на Закарпатье ТЦК мобилизовали мужчину с эпилепсией, он умер; украинский омбудсмен пообещал проверить факт дискриминации в тернопольской библиотеке
Документы для украинских беженцев
Консульства и визовые центры в Европе с сегодняшнего дня прекращают оказывать услуги украинским гражданам, подлежащим призыву. Единственный документ, который могут получить в странах ЕС украинские мужчины или женщины медицинских специальностей – повестка на фронт.
Решение прокомментировал в соцсети X (заблокирована в РФ) министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Как это выглядит сейчас: человек призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, – то так это не работает", – написал он.
Вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о новом порядке получения консульских услуг, отметил Кулеба.
17:41
Паспортный бунт: украинцы взяли в осаду консульства после скандального решения МИДУкраинцы в ярости от решения властей прекратить выдачу документов находящимся за границей украинским мужчинам. Эта мера является частью нового закона о мобилизации, который призван способствовать притоку людей в ВСУ. Однако в Киеве сообразили, что ждать вступления закона в силу - слишком долго, и решили, что все можно устроить прямо здесь и сейчас
Информации о том, коснутся ли новые правила украинских женщин, попадающих под призыв, например с медицинскими специальностями, на данный момент нет.
Посольства в Польше и Китае подтвердили, что перестанут выдавать мужчинам документы.
Мера рассчитана на то, чтобы не дать потенциальным "уклонистам" получить документы до 18 мая – то есть даты вступления в силу нового закона об ужесточении мобилизации.
Люди, которые уехали в Европу не во время военных действий, а много лет назад, по словам Кулебы, – тоже "предатели" и "уклонисты".
Интересна информация из Гамбурга: украинцы, проживающие в городе, получили рассылку от консульства, в которой утверждается, что оформление документов мужчинам продолжат несмотря на приказ главы МИД.
Частные центры выдачи документов, находящиеся не в помещениях дипломатических ведомств Украины, в которые беженцы в Европе регулярно обращаются за помощью: в Варшаве, Братиславе, Праге, Мюнхене также планируют остановить выдачу паспортов.
В сети публикуют видео из варшавского центра: огромные очереди, мужчинам не выдают даже уже готовые паспорта, объясняя это "неработающей системой", при этом для женщин и детей никаких помех не возникает.
Источник Украина.ру в Австрии рассказывает, что Вена наметила для украинцев, обладающих обладающим статусом защиты, переход на вид на жительство (ВНЖ), но для этого нужны действительные паспорта.
"В связи с законом об ужесточении мобилизации, его заказать очень сложно. Я тянула, не хотела ехать и стоять с ребенком в живой очереди, и пока я думала, живую очередь отменили. Поймать талончик в электронную очередь – практически невозможно. Три дня я пыталась его взять, одновременно пытались и тысячи других людей – в телеграм появились группы по поиску этих талончиков. Получилось только к вечеру понедельника, но, возможно, это связано с новыми ограничениями", – рассказала украинка.
Светлана Колобова
17:21
Девочкам не место на фронте. Нейропсихолог Светлана Колобова о ПТСР у военных, гражданских и военкоровНейропсихолог Светлана Колобова о психологических трудностях у людей в прифронтовых регионах, о том, как влияют боевые действия на психику военкоров и журналистов, которые непосредственно войну не видят, но постоянно пишут о ней. Ну и о том, почему девочкам нежелательно становиться военными журналистами.
Тем временем украинский адвокат Юрий Демченко со ссылкой на официальный ответ Минюста заявил, что в украинских тюрьмах "не хватит места, чтобы пересадить всех уклонистов и дезертиров", пишет издание "Страна.UA".
Верховная рада Украины во вторник проголосовала в первом чтении за законопроект о начальной военной подготовке учащихся к вооруженной защите. За проголосовали 291 человек.
Планируется, что общевойсковая подготовка мальчиков и девочек будет проводиться в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования и других учебных заведений.
"Забрали прямо из фуры"
Мужчина, которого львовская военно-лечебная комиссия признала годным к военной службе, умер от эпилептического приступа в машине военкомов, сообщил Закарпатский территориальный центр комплектации (ТЦК).
Офицер сопровождения оказал мужчине первую домедицинскую помощь и вызвал скорую, но они не успели, пишет пресс-служба ТЦК.
Открыто уголовное производство по превышению военным служебным лицом власти или служебных полномочий.
В закарпатских чатах автомобилистов и перевозчиков, в которых делятся информацией о полицейских патрулях и блокпостах, пишут, что погибших работал экспедитором на грузовике в селе Нижние Ворота Закарпатской области.
Украинский омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что у медкомиссии не возникло вопросов к состоянию мужчины и он был признан годным.
"В данный момент в отношении вероятного нарушения прав человека я открыл производство. Эта ситуация будет находиться под моим личным контролем", – написал он в своем телеграм-канале, выразив соболезнования родственникам погибшего.
бойцы ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
16:51
В ВСУ прокомментировали ситуацию в Очеретино, в центре которого накануне был водружен флаг РФ Украинская армия якобы контролирует большую часть посёлка Очеретино, а солдаты России находятся только в южной части населенного пункта под огнем ВСУ. Такое заявление спустя почти сутки после того, как ВС РФ водрузили российский триколор в центре села, сделал спикер оперативно-стратегической группы "Хортица" сухопутных войск Украины Назар Волошин
Права переселенцев
Во вторник Лубинцу пришлось обратить внимание на еще одну историю: накануне переселенка Екатерина Посохова написала в своих соцсетях, что ее сыну в Тернополе отказались выдать в библиотеке книгу, аргументируя это тем, что ребенок-переселенец "здесь не свой", "вы и так уже утащили много книг", "вы можете написать там "слава России".
После скандала и выяснений книгу ребенку все же выдали, но под залог 600 гривен. В администрации библиотеки объяснили, что это касается всех, у кого нет тернопольской прописки, сообщает "Громадське".
Переселенцы имеют такие же права, как и все остальные граждане Украины, заявляет Лубинец, а проявления дискриминации – недопустимы.
Такие случаи в западных областях Украины – не редкость. Зачастую конфликты между местными и переселенцами происходят на языковой почве.
"Самое гнусное и позорное дно, про которое я когда-нибудь слышал. Тернопольская областная библиотека не имела под рукой инструментов, а то б наверняка и череп пацану бы померили. На деньги с налогов его родителей всю дорогу существовав при этом. Сейчас попытаюсь найти маму мальчика, хочу извиниться за Тернополь и купить ему любые книги, которые он захочет.
(…)
Но зато в День Соборности, годовщину Злуки и т. д., можете не сомневаться, тернопольская библиотека увешана флажками и лозунгами как новогодняя ёлка. Гнусная лицемерность", - написал в своем телеграм-канале о ситуации в Тернополе депутат Верховной рады от "Слуги народа" Максим Бужанский.
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаТернопольЕвропаДмитрий КулебаМаксим БужанскийВерховная РадаМИДконсульствобеженцы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:13Украинское правительство без объяснения причин уволило чиновника, занимавшегося обеспечением тыла
18:56В Британии оборонную промышленность переводят в режим войны
18:37Цель уничтожена: как наши закрывают небо для беспилотников ВСУ. Репортаж с боевых позиций
18:36Учения "Бірлестік-2024" в Казахстане: пробный шар в деле создания "Тюркского НАТО"
18:34Боррель озвучил механизм изъятия активов РФ, доходы уже находятся на отдельных накопительных счетах
18:10Армия обороны Израиля ликвидировала двух высокопоставленных членов "Хезболлы"
18:00Смерть "годного" к военной службе украинца-эпилептика, переселенцам – никаких книг. Итоги 23 апреля
17:46Европарламент продлил режим беспошлинной торговли для Украины еще на год
17:46Власти Эстонии грозят закрытием монастырям за отказ от выхода из РПЦ
17:41Паспортный бунт: украинцы взяли в осаду консульства после скандального решения МИД
17:22Кличко разозлили проверки его работы, а Киев все равно намерены лишить местного самоуправления
17:21Девочкам не место на фронте. Нейропсихолог Светлана Колобова о ПТСР у военных, гражданских и военкоров
17:12Европа без комплексов. Как страны ЕС сопротивляются требованию отдать Patriot Украине
16:51В ВСУ прокомментировали ситуацию в Очеретино, в центре которого накануне был водружен флаг РФ
16:27Рада поддержала обучение украинской молодежи военному делу
16:00"Министр по делам Малороссии" Артамон Матвеев
15:59"Не имеет права": Шольц запретил Путину цитировать Канта
15:39Американский слон и "азовская"* моська. Что стоит за нападками "Редиса" Прокопенко на США
15:12Россию провоцируют на ядерный удар по Украине: чего стоит бояться бандеровским оккупантам - Литовкин
15:03На Украине сделали открытие: школьники не понимают уроки на мове
Лента новостейМолния