https://ukraina.ru/20240423/1054676585.html

Смерть "годного" к военной службе украинца-эпилептика, переселенцам – никаких книг. Итоги 23 апреля

Смерть "годного" к военной службе украинца-эпилептика, переселенцам – никаких книг. Итоги 23 апреля - 23.04.2024 Украина.ру

Смерть "годного" к военной службе украинца-эпилептика, переселенцам – никаких книг. Итоги 23 апреля

Консульства и центры документов для украинцев в Европе прекращают обслуживать мужчин; на Закарпатье ТЦК мобилизовали мужчину с эпилепсией, он умер; украинский омбудсмен пообещал проверить факт дискриминации в тернопольской библиотеке

2024-04-23T18:00

2024-04-23T18:00

2024-04-23T19:14

эксклюзив

хроники

украина

тернополь

европа

дмитрий кулеба

максим бужанский

верховная рада

мид

консульство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103293/67/1032936758_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_716ac3cfdfa805e51078110314cc162e.jpg

Документы для украинских беженцевКонсульства и визовые центры в Европе с сегодняшнего дня прекращают оказывать услуги украинским гражданам, подлежащим призыву. Единственный документ, который могут получить в странах ЕС украинские мужчины или женщины медицинских специальностей – повестка на фронт.Решение прокомментировал в соцсети X (заблокирована в РФ) министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Как это выглядит сейчас: человек призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, – то так это не работает", – написал он.Вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о новом порядке получения консульских услуг, отметил Кулеба.Информации о том, коснутся ли новые правила украинских женщин, попадающих под призыв, например с медицинскими специальностями, на данный момент нет.Посольства в Польше и Китае подтвердили, что перестанут выдавать мужчинам документы.Мера рассчитана на то, чтобы не дать потенциальным "уклонистам" получить документы до 18 мая – то есть даты вступления в силу нового закона об ужесточении мобилизации.Люди, которые уехали в Европу не во время военных действий, а много лет назад, по словам Кулебы, – тоже "предатели" и "уклонисты".Интересна информация из Гамбурга: украинцы, проживающие в городе, получили рассылку от консульства, в которой утверждается, что оформление документов мужчинам продолжат несмотря на приказ главы МИД.Частные центры выдачи документов, находящиеся не в помещениях дипломатических ведомств Украины, в которые беженцы в Европе регулярно обращаются за помощью: в Варшаве, Братиславе, Праге, Мюнхене также планируют остановить выдачу паспортов.В сети публикуют видео из варшавского центра: огромные очереди, мужчинам не выдают даже уже готовые паспорта, объясняя это "неработающей системой", при этом для женщин и детей никаких помех не возникает.Источник Украина.ру в Австрии рассказывает, что Вена наметила для украинцев, обладающих обладающим статусом защиты, переход на вид на жительство (ВНЖ), но для этого нужны действительные паспорта."В связи с законом об ужесточении мобилизации, его заказать очень сложно. Я тянула, не хотела ехать и стоять с ребенком в живой очереди, и пока я думала, живую очередь отменили. Поймать талончик в электронную очередь – практически невозможно. Три дня я пыталась его взять, одновременно пытались и тысячи других людей – в телеграм появились группы по поиску этих талончиков. Получилось только к вечеру понедельника, но, возможно, это связано с новыми ограничениями", – рассказала украинка.Тем временем украинский адвокат Юрий Демченко со ссылкой на официальный ответ Минюста заявил, что в украинских тюрьмах "не хватит места, чтобы пересадить всех уклонистов и дезертиров", пишет издание "Страна.UA".Верховная рада Украины во вторник проголосовала в первом чтении за законопроект о начальной военной подготовке учащихся к вооруженной защите. За проголосовали 291 человек.Планируется, что общевойсковая подготовка мальчиков и девочек будет проводиться в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования и других учебных заведений."Забрали прямо из фуры"Мужчина, которого львовская военно-лечебная комиссия признала годным к военной службе, умер от эпилептического приступа в машине военкомов, сообщил Закарпатский территориальный центр комплектации (ТЦК).Офицер сопровождения оказал мужчине первую домедицинскую помощь и вызвал скорую, но они не успели, пишет пресс-служба ТЦК.Открыто уголовное производство по превышению военным служебным лицом власти или служебных полномочий.В закарпатских чатах автомобилистов и перевозчиков, в которых делятся информацией о полицейских патрулях и блокпостах, пишут, что погибших работал экспедитором на грузовике в селе Нижние Ворота Закарпатской области.Украинский омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что у медкомиссии не возникло вопросов к состоянию мужчины и он был признан годным."В данный момент в отношении вероятного нарушения прав человека я открыл производство. Эта ситуация будет находиться под моим личным контролем", – написал он в своем телеграм-канале, выразив соболезнования родственникам погибшего.Права переселенцевВо вторник Лубинцу пришлось обратить внимание на еще одну историю: накануне переселенка Екатерина Посохова написала в своих соцсетях, что ее сыну в Тернополе отказались выдать в библиотеке книгу, аргументируя это тем, что ребенок-переселенец "здесь не свой", "вы и так уже утащили много книг", "вы можете написать там "слава России".После скандала и выяснений книгу ребенку все же выдали, но под залог 600 гривен. В администрации библиотеки объяснили, что это касается всех, у кого нет тернопольской прописки, сообщает "Громадське".Переселенцы имеют такие же права, как и все остальные граждане Украины, заявляет Лубинец, а проявления дискриминации – недопустимы.Такие случаи в западных областях Украины – не редкость. Зачастую конфликты между местными и переселенцами происходят на языковой почве."Самое гнусное и позорное дно, про которое я когда-нибудь слышал. Тернопольская областная библиотека не имела под рукой инструментов, а то б наверняка и череп пацану бы померили. На деньги с налогов его родителей всю дорогу существовав при этом. Сейчас попытаюсь найти маму мальчика, хочу извиниться за Тернополь и купить ему любые книги, которые он захочет.(…)Но зато в День Соборности, годовщину Злуки и т. д., можете не сомневаться, тернопольская библиотека увешана флажками и лозунгами как новогодняя ёлка. Гнусная лицемерность", - написал в своем телеграм-канале о ситуации в Тернополе депутат Верховной рады от "Слуги народа" Максим Бужанский.

https://ukraina.ru/20240423/1054675733.html

https://ukraina.ru/20240423/1054654880.html

https://ukraina.ru/20240423/1054674698.html

украина

тернополь

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, тернополь, европа, дмитрий кулеба, максим бужанский, верховная рада, мид, консульство, беженцы