Смерть "годного" к военной службе украинца-эпилептика, переселенцам – никаких книг. Итоги 23 апреля
18:00 23.04.2024 (обновлено: 19:14 23.04.2024)
Консульства и центры документов для украинцев в Европе прекращают обслуживать мужчин; на Закарпатье ТЦК мобилизовали мужчину с эпилепсией, он умер; украинский омбудсмен пообещал проверить факт дискриминации в тернопольской библиотеке
Документы для украинских беженцев
Консульства и визовые центры в Европе с сегодняшнего дня прекращают оказывать услуги украинским гражданам, подлежащим призыву. Единственный документ, который могут получить в странах ЕС украинские мужчины или женщины медицинских специальностей – повестка на фронт.
Решение прокомментировал в соцсети X (заблокирована в РФ) министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Как это выглядит сейчас: человек призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, – то так это не работает", – написал он.
Вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о новом порядке получения консульских услуг, отметил Кулеба.
17:41Паспортный бунт: украинцы взяли в осаду консульства после скандального решения МИДУкраинцы в ярости от решения властей прекратить выдачу документов находящимся за границей украинским мужчинам. Эта мера является частью нового закона о мобилизации, который призван способствовать притоку людей в ВСУ. Однако в Киеве сообразили, что ждать вступления закона в силу - слишком долго, и решили, что все можно устроить прямо здесь и сейчас
Информации о том, коснутся ли новые правила украинских женщин, попадающих под призыв, например с медицинскими специальностями, на данный момент нет.
Посольства в Польше и Китае подтвердили, что перестанут выдавать мужчинам документы.
Мера рассчитана на то, чтобы не дать потенциальным "уклонистам" получить документы до 18 мая – то есть даты вступления в силу нового закона об ужесточении мобилизации.
Люди, которые уехали в Европу не во время военных действий, а много лет назад, по словам Кулебы, – тоже "предатели" и "уклонисты".
Интересна информация из Гамбурга: украинцы, проживающие в городе, получили рассылку от консульства, в которой утверждается, что оформление документов мужчинам продолжат несмотря на приказ главы МИД.
Частные центры выдачи документов, находящиеся не в помещениях дипломатических ведомств Украины, в которые беженцы в Европе регулярно обращаются за помощью: в Варшаве, Братиславе, Праге, Мюнхене также планируют остановить выдачу паспортов.
В сети публикуют видео из варшавского центра: огромные очереди, мужчинам не выдают даже уже готовые паспорта, объясняя это "неработающей системой", при этом для женщин и детей никаких помех не возникает.
Источник Украина.ру в Австрии рассказывает, что Вена наметила для украинцев, обладающих обладающим статусом защиты, переход на вид на жительство (ВНЖ), но для этого нужны действительные паспорта.
"В связи с законом об ужесточении мобилизации, его заказать очень сложно. Я тянула, не хотела ехать и стоять с ребенком в живой очереди, и пока я думала, живую очередь отменили. Поймать талончик в электронную очередь – практически невозможно. Три дня я пыталась его взять, одновременно пытались и тысячи других людей – в телеграм появились группы по поиску этих талончиков. Получилось только к вечеру понедельника, но, возможно, это связано с новыми ограничениями", – рассказала украинка.
17:21Девочкам не место на фронте. Нейропсихолог Светлана Колобова о ПТСР у военных, гражданских и военкоровНейропсихолог Светлана Колобова о психологических трудностях у людей в прифронтовых регионах, о том, как влияют боевые действия на психику военкоров и журналистов, которые непосредственно войну не видят, но постоянно пишут о ней. Ну и о том, почему девочкам нежелательно становиться военными журналистами.
Тем временем украинский адвокат Юрий Демченко со ссылкой на официальный ответ Минюста заявил, что в украинских тюрьмах "не хватит места, чтобы пересадить всех уклонистов и дезертиров", пишет издание "Страна.UA".
Верховная рада Украины во вторник проголосовала в первом чтении за законопроект о начальной военной подготовке учащихся к вооруженной защите. За проголосовали 291 человек.
Планируется, что общевойсковая подготовка мальчиков и девочек будет проводиться в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования и других учебных заведений.
"Забрали прямо из фуры"
Мужчина, которого львовская военно-лечебная комиссия признала годным к военной службе, умер от эпилептического приступа в машине военкомов, сообщил Закарпатский территориальный центр комплектации (ТЦК).
Офицер сопровождения оказал мужчине первую домедицинскую помощь и вызвал скорую, но они не успели, пишет пресс-служба ТЦК.
Открыто уголовное производство по превышению военным служебным лицом власти или служебных полномочий.
В закарпатских чатах автомобилистов и перевозчиков, в которых делятся информацией о полицейских патрулях и блокпостах, пишут, что погибших работал экспедитором на грузовике в селе Нижние Ворота Закарпатской области.
Украинский омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что у медкомиссии не возникло вопросов к состоянию мужчины и он был признан годным.
"В данный момент в отношении вероятного нарушения прав человека я открыл производство. Эта ситуация будет находиться под моим личным контролем", – написал он в своем телеграм-канале, выразив соболезнования родственникам погибшего.
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Права переселенцев
Во вторник Лубинцу пришлось обратить внимание на еще одну историю: накануне переселенка Екатерина Посохова написала в своих соцсетях, что ее сыну в Тернополе отказались выдать в библиотеке книгу, аргументируя это тем, что ребенок-переселенец "здесь не свой", "вы и так уже утащили много книг", "вы можете написать там "слава России".
После скандала и выяснений книгу ребенку все же выдали, но под залог 600 гривен. В администрации библиотеки объяснили, что это касается всех, у кого нет тернопольской прописки, сообщает "Громадське".
Переселенцы имеют такие же права, как и все остальные граждане Украины, заявляет Лубинец, а проявления дискриминации – недопустимы.
Такие случаи в западных областях Украины – не редкость. Зачастую конфликты между местными и переселенцами происходят на языковой почве.
"Самое гнусное и позорное дно, про которое я когда-нибудь слышал. Тернопольская областная библиотека не имела под рукой инструментов, а то б наверняка и череп пацану бы померили. На деньги с налогов его родителей всю дорогу существовав при этом. Сейчас попытаюсь найти маму мальчика, хочу извиниться за Тернополь и купить ему любые книги, которые он захочет.
(…)
Но зато в День Соборности, годовщину Злуки и т. д., можете не сомневаться, тернопольская библиотека увешана флажками и лозунгами как новогодняя ёлка. Гнусная лицемерность", - написал в своем телеграм-канале о ситуации в Тернополе депутат Верховной рады от "Слуги народа" Максим Бужанский.