https://ukraina.ru/20240423/1054675733.html

Паспортный бунт: украинцы взяли в осаду консульства после скандального решения МИД

Паспортный бунт: украинцы взяли в осаду консульства после скандального решения МИД - 23.04.2024 Украина.ру

Паспортный бунт: украинцы взяли в осаду консульства после скандального решения МИД

Украинцы в ярости от решения властей прекратить выдачу документов находящимся за границей украинским мужчинам. Эта мера является частью нового закона о мобилизации, который призван способствовать притоку людей в ВСУ. Однако в Киеве сообразили, что ждать вступления закона в силу - слишком долго, и решили, что все можно устроить прямо здесь и сейчас

2024-04-23T17:41

2024-04-23T17:41

2024-04-23T18:27

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Обновление документов пошло не по плануСотни тысяч украинцев, годных и негодных к воинской службе, сумели выбраться с Украины после начала там активных боевых действий. В стране продолжается мобилизация, которая все больше соответствует эпитету "насильственная".Проблема с комплектованием подразделений стоит настолько остро, что власти были вынуждены пойти на ужесточение закона о мобилизации. После продолжительных дискуссий законопроект был принят Верховной радой.Одна из главных проблем, с которыми имеют дело украинские военкомы - это большое число потенциальных призывников, остающихся за рубежом и не горящих желанием возвращаться на родину и становиться под ружье.Сам закон вступает в силу 18 мая, в нем прописано, что находящиеся в других странах мужчины должны обновить свои данные в украинских военкоматах или в электронном кабинете.С момента вступления закона в силу, всем украинцам с 18 до 60 лет будет необходимо для получения консульских услуг предъявить военный билет. Загвоздка в том, что далеко не все этот военный билет имеют, то есть не состоят на воинском учете.После того как украинцы поняли, к чему все идет, они ломанулись в консульства и паспортные сервисы госпредприятия "Документ", чтобы обновить загранпаспорта и успеть избежать новых правил.Украинские власти таким ажиотажем оказались недовольны и решили сыграть на опережение.Безразличные к государствуМестное издание "Зеркало недели" сообщило, что первый замминистра иностранных дел Украины Андрей Сибига спустил в консульства и ГП "Документ" разнарядку, по которой обслуживание мужчин призывного возраста прекращается. Но не с 18 мая, как это должно быть, а с 24 апреля. Отмечалось, что мера носит временный характер.Формулировка решения - распоряжение МИД действует "до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений Закона Украины о мобилизации".Возник скандал. В ситуацию был вынужден вмешать глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба. Однако вместо успокоения украинцы за рубежом получили в свой адрес обвинения в том, что они "показали свое безразличие к вопросу выживания государства".По его словам, обновлять данные в военкомате - обязанность гражданина. Всем недовольным он посоветовал дождаться рекомендации МИД о новом порядке консульских услуг.Решение принятоУкраинские СМИ сообщают, что как минимум три консульства Украины приостановили обслуживание мужчин указанного возраста.Аналогичным образом поступили в консульствах Украины в КНР и Гамбурге (Германия).В том же Китае, например, мужчин готовы обслуживать только при условии, что они хотят оформить документы для выезда на родину.Кроме проблем с обновлением загранпаспортов за границей, у украинцев от 18 до 60 лет могут возникнуть сложности с установлением отцовства, регистрацией актов гражданского состояния, совершении нотариальных действий и другими услугами, которые по закону оказывают консульства.Примечательно, что украинские власти закрыли также лазейку в виде ГП "Документ", где за рубежом по линии МВД выдавалось наибольшее количество паспортов. Они закрыты по "техническим причинам", не обслуживают там сейчас не только мужчин призывного возраста, но и всех взрослых.Как пишут украинские СМИ, сбои в системе наблюдаются и внутри страны, многие не могут встать по данному вопросу в электронные очереди.Недовольство в ПольшеРешение украинского МИД прогнозируемого спровоцировало волну возмущения у тех граждан, кто хотел продлить свое пребывание за рубежом. Первой ласточкой приближающегося взрыва стали события в Польше.Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, десятки мужчин буквально взяли в осаду консульство в Варшаве, многие из них пришли получать уже готовые паспорта, однако получили от ворот поворот.Как пишут телеграм-каналы, украинцы заблокировали входы в кабинки, где получают документы. Они мотивируют это тем, что если они не могут забрать свои документы, то это не сможет сделать никто.Работники консульства безуспешно пытались урегулировать ситуацию, однако пришедшие украинцы отступать были не намерены. Очереди у консульства продолжают скапливаться.Слово за Россией?Запрет на консульское обслуживание украинцев 18-60 лет стал для последних полной неожиданностью. Вариантов у этих людей остается не так много.По его мнению, всем, кто не хочет попасть под мобилизацию, нужно как можно скорее получить вид на жительство в другой стране, а еще лучше гражданство иностранного государства.Если Украина отказывается от своих граждан, то РФ могла бы предложить им убежище, полагает Царев."Раз эти люди покинули Украину при первой возможности, не вернулись и всячески пытаются избежать мобилизации, можно с уверенностью говорить о том, что умирать за Родину они не хотят. Они могут не быть сторонниками России, но и ярыми сторонниками Зеленского и ВСУ их назвать сложно. В избирательных кампаниях есть колеблющиеся граждане, за которых разгорается самая острая борьба. Так вот, у нас есть все шансы склонить этих людей на свою сторону", - написал политик.В сети пишут, что отказ в консульских услугах может стать прецедентом, который аукнется даже украинцам, которые еще не покинули родину. Если сегодня кого-то лишают права на обслуживание в консульствах, то где гарантии, что завтра кому-то не выпишут новые ограничения, связанные с армейской службой.Так или иначе, грубые действия МИД Украины не добавят обладателям украинских паспортов патриотизма или желания идти и умирать за эту страну. А значит, исход из Украины только усилится, а кто еще сомневался в необходимости этого шага, получит лишний аргумент для принятия такого решения.

https://ukraina.ru/20240420/1054543497.html

https://ukraina.ru/20240416/1054528535.html

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Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, украина, мид, польша, паспорт, мобилизация