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"Это уже как какая-то битва": семьи колумбийских наёмников не могут вернуть тела с Украины

"Это уже как какая-то битва": семьи колумбийских наёмников не могут вернуть тела с Украины - 23.04.2024 Украина.ру

"Это уже как какая-то битва": семьи колумбийских наёмников не могут вернуть тела с Украины

Иностранные наёмники воют за Вооруженные силы Украины и надеются на большие деньги, а их семьи потом не могут вернуть тела. Об этом рассказали родственники погибших из Колумбии журналистам РИА Новости

2024-04-23T10:06

2024-04-23T10:06

2024-04-23T10:06

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Харрисон Астудильо — бывший профессиональный военный колумбийской армии. В рядах ВСУ прослужил год и три месяца. Был ликвидирован в марте 2024 года. Двоюродный брат наёмника Альберто рассказал, что основным мотивом для поездки на войну стали деньги.Он отметил, что брата могла спровоцировать экономическая ситуация в Колумбии. "Большинство людей, которые уезжают туда, делают это из-за экономических причин", — рассказал Альберто.Вдова другого наёмника Лаура рассказала, что бывших военных привлекали обещания большого заработка. "Его (мужа. — Ред.) ослепили зарплатой в 15-20 миллионов песо (пять тысяч долларов) в месяц", — сказала женщина.Лаура сообщила, что ей повезло вернуть тело мужа. "Но у многих семей их родные числятся пропавшими без вести", — сказала вдова наёмника..Родственники ликвидированного наёмника Астудильо до сих пор не смогли получить его тело."Они не смогли вызволить его тело, они делают все возможное, это уже как какая-то битва", — сказал двоюродный брат.Семья наёмника пытается в соцсетях узнать, как вернуть его тело на родину.В Минобороны РФ ранее сообщали, что на Украине в боевых действиях принимают участие более 1100 граждан США. Почти 500 из них уже ликвидированы.В декабря прошлого года под Авдеевкой был ликвидирован 21-летний американский наемник Итан Хантер Хертвек. Он воевал на стороне ВСУ и нередко в своих соцсетях высмеивал российских бойцов.В Следственном комитете РФ ранее сообщили, что порядка 700 иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, объявлены в розыск.

https://ukraina.ru/20240410/1054416948.html

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новости, украина, колумбия, вооруженные силы украины, фронт, война, иностранные наемники, всу