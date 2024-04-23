"Это уже как какая-то битва": семьи колумбийских наёмников не могут вернуть тела с Украины - 23.04.2024 Украина.ру
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"Это уже как какая-то битва": семьи колумбийских наёмников не могут вернуть тела с Украины
"Это уже как какая-то битва": семьи колумбийских наёмников не могут вернуть тела с Украины - 23.04.2024 Украина.ру
"Это уже как какая-то битва": семьи колумбийских наёмников не могут вернуть тела с Украины
Иностранные наёмники воют за Вооруженные силы Украины и надеются на большие деньги, а их семьи потом не могут вернуть тела. Об этом рассказали родственники погибших из Колумбии журналистам РИА Новости
2024-04-23T10:06
2024-04-23T10:06
новости
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колумбия
вооруженные силы украины
фронт
война
иностранные наемники
всу
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Харрисон Астудильо — бывший профессиональный военный колумбийской армии. В рядах ВСУ прослужил год и три месяца. Был ликвидирован в марте 2024 года. Двоюродный брат наёмника Альберто рассказал, что основным мотивом для поездки на войну стали деньги.Он отметил, что брата могла спровоцировать экономическая ситуация в Колумбии. "Большинство людей, которые уезжают туда, делают это из-за экономических причин", — рассказал Альберто.Вдова другого наёмника Лаура рассказала, что бывших военных привлекали обещания большого заработка. "Его (мужа. — Ред.) ослепили зарплатой в 15-20 миллионов песо (пять тысяч долларов) в месяц", — сказала женщина.Лаура сообщила, что ей повезло вернуть тело мужа. "Но у многих семей их родные числятся пропавшими без вести", — сказала вдова наёмника..Родственники ликвидированного наёмника Астудильо до сих пор не смогли получить его тело."Они не смогли вызволить его тело, они делают все возможное, это уже как какая-то битва", — сказал двоюродный брат.Семья наёмника пытается в соцсетях узнать, как вернуть его тело на родину.В Минобороны РФ ранее сообщали, что на Украине в боевых действиях принимают участие более 1100 граждан США. Почти 500 из них уже ликвидированы.В декабря прошлого года под Авдеевкой был ликвидирован 21-летний американский наемник Итан Хантер Хертвек. Он воевал на стороне ВСУ и нередко в своих соцсетях высмеивал российских бойцов.В Следственном комитете РФ ранее сообщили, что порядка 700 иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, объявлены в розыск.
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новости, украина, колумбия, вооруженные силы украины, фронт, война, иностранные наемники, всу
Новости, Украина, Колумбия, Вооруженные силы Украины, фронт, война, иностранные наемники, ВСУ

"Это уже как какая-то битва": семьи колумбийских наёмников не могут вернуть тела с Украины

10:06 23.04.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
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Иностранные наёмники воют за Вооруженные силы Украины и надеются на большие деньги, а их семьи потом не могут вернуть тела. Об этом рассказали родственники погибших из Колумбии журналистам РИА Новости
Харрисон Астудильо — бывший профессиональный военный колумбийской армии. В рядах ВСУ прослужил год и три месяца. Был ликвидирован в марте 2024 года. Двоюродный брат наёмника Альберто рассказал, что основным мотивом для поездки на войну стали деньги.
Он отметил, что брата могла спровоцировать экономическая ситуация в Колумбии. "Большинство людей, которые уезжают туда, делают это из-за экономических причин", — рассказал Альберто.
Вдова другого наёмника Лаура рассказала, что бывших военных привлекали обещания большого заработка. "Его (мужа. — Ред.) ослепили зарплатой в 15-20 миллионов песо (пять тысяч долларов) в месяц", — сказала женщина.
Лаура сообщила, что ей повезло вернуть тело мужа. "Но у многих семей их родные числятся пропавшими без вести", — сказала вдова наёмника..
Родственники ликвидированного наёмника Астудильо до сих пор не смогли получить его тело.
"Они не смогли вызволить его тело, они делают все возможное, это уже как какая-то битва", — сказал двоюродный брат.
Семья наёмника пытается в соцсетях узнать, как вернуть его тело на родину.
В Минобороны РФ ранее сообщали, что на Украине в боевых действиях принимают участие более 1100 граждан США. Почти 500 из них уже ликвидированы.
В декабря прошлого года под Авдеевкой был ликвидирован 21-летний американский наемник Итан Хантер Хертвек. Он воевал на стороне ВСУ и нередко в своих соцсетях высмеивал российских бойцов.
В Следственном комитете РФ ранее сообщили, что порядка 700 иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, объявлены в розыск.
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НовостиУкраинаКолумбияВооруженные силы Украиныфронтвойнаиностранные наемникиВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
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