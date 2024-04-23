https://ukraina.ru/20240423/1054650012.html
Украина проводит теракты: полковник Пинчук объяснил, как спецслужбы РФ уничтожают агентурную сеть
Украина проводит теракты: полковник Пинчук объяснил, как спецслужбы РФ уничтожают агентурную сеть - 23.04.2024 Украина.ру
Украина проводит теракты: полковник Пинчук объяснил, как спецслужбы РФ уничтожают агентурную сеть
Украина проводит теракты на территории РФ. Часть из них, к сожалению, достигают цели. Это и является показателем активности агентурной работы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру первый министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук
2024-04-23T03:00
2024-04-23T03:00
2024-04-23T03:00
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кирилл буданов
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теракт
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Недавно украинские спецслужбы взорвали машину бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. Также в ЛНР И ДНР были найдены тайники с оружием, при этом руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов* заявил, что у запрещенного в России РДК** будут новые задачи.Сложно судить о том, достаточно ли большая или недостаточно большая украинская агентурная сеть в России. Тут нужно рассматривать ее активность и эффективность работы на территории РФ, рассказал Пинчук.Пресечение такой агентурной работы – это задача российский спецслужб. Но нужно отметить: если бы спецслужбы не работали, то украинской подрывной работы на территории России было бы значительно больше, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрей Пинчук: Падение Часова Яра - это предпосылка к появлению Донбасского котла и освобождению Донбасса читайте на сайте Украина.ру* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.** организация признана террористической и запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20240422/1054618290.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, россия, украина, кирилл буданов, андрей пинчук, спецслужба, теракт, агент
Новости, Россия, Украина, Кирилл Буданов, Андрей Пинчук, спецслужба, теракт, агент
Украина проводит теракты: полковник Пинчук объяснил, как спецслужбы РФ уничтожают агентурную сеть
Украина проводит теракты на территории РФ. Часть из них, к сожалению, достигают цели. Это и является показателем активности агентурной работы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру первый министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук
Недавно украинские спецслужбы взорвали машину бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. Также в ЛНР И ДНР были найдены тайники с оружием, при этом руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов* заявил, что у запрещенного в России РДК** будут новые задачи.
Сложно судить о том, достаточно ли большая или недостаточно большая украинская агентурная сеть в России. Тут нужно рассматривать ее активность и эффективность работы на территории РФ, рассказал Пинчук.
"Украина проводит теракты [на территории России]. Часть из них, к сожалению, достигают цели. Вот это и есть показатель активности, а не вот эти умозрительные рассуждения. Если хотя бы один из терактов не удается пресечь, значит, агентурная сеть существует и действует достаточно активно", - подчеркнул полковник.
Пресечение такой агентурной работы – это задача российский спецслужб. Но нужно отметить: если бы спецслужбы не работали, то украинской подрывной работы на территории России было бы значительно больше, заключил собеседник издания.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
** организация признана террористической и запрещена на территории РФ