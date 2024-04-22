Кто топит Европу ради США и Украины и как работает тотальная цензура в ЕС - испанец Фернандо Морагон - 22.04.2024 Украина.ру
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Кто топит Европу ради США и Украины и как работает тотальная цензура в ЕС - испанец Фернандо Морагон
Кто топит Европу ради США и Украины и как работает тотальная цензура в ЕС - испанец Фернандо Морагон - 22.04.2024 Украина.ру
Кто топит Европу ради США и Украины и как работает тотальная цензура в ЕС - испанец Фернандо Морагон
Президент испано-русской Ассоциации по исследованию Евразии Фернандо Морагон рассказал о непрерывной политической деградации Европы после окончания Второй... Украина.ру, 22.04.2024
2024-04-22T15:18
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Президент испано-русской Ассоциации по исследованию Евразии Фернандо Морагон рассказал о непрерывной политической деградации Европы после окончания Второй мировой войны, об экономическом спаде, который настиг Евросоюз в последние годы и превращает некогда процветающий регион в средневековье.
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Кто топит Европу ради США и Украины и как работает тотальная цензура в ЕС - испанец Фернандо Морагон

15:18 22.04.2024
 
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Президент испано-русской Ассоциации по исследованию Евразии Фернандо Морагон рассказал о непрерывной политической деградации Европы после окончания Второй мировой войны, об экономическом спаде, который настиг Евросоюз в последние годы и превращает некогда процветающий регион в средневековье.
 
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