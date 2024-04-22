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Кто топит Европу ради США и Украины и как работает тотальная цензура в ЕС - испанец Фернандо Морагон

Кто топит Европу ради США и Украины и как работает тотальная цензура в ЕС - испанец Фернандо Морагон - 22.04.2024 Украина.ру

Кто топит Европу ради США и Украины и как работает тотальная цензура в ЕС - испанец Фернандо Морагон

Президент испано-русской Ассоциации по исследованию Евразии Фернандо Морагон рассказал о непрерывной политической деградации Европы после окончания Второй... Украина.ру, 22.04.2024

2024-04-22T15:18

2024-04-22T15:18

2024-04-22T15:18

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Президент испано-русской Ассоциации по исследованию Евразии Фернандо Морагон рассказал о непрерывной политической деградации Европы после окончания Второй мировой войны, об экономическом спаде, который настиг Евросоюз в последние годы и превращает некогда процветающий регион в средневековье.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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