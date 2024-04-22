https://ukraina.ru/20240422/1054644370.html

История с убийцами, умер — предупреди. Главное на Украине на утро 22 апреля

История с убийцами, умер — предупреди. Главное на Украине на утро 22 апреля - 22.04.2024 Украина.ру

История с убийцами, умер — предупреди. Главное на Украине на утро 22 апреля

Украинские националисты пытаются использовать историю с убийством полицейских военными для гонений на УПЦ. На Украине призвали умерших обновлять данные в военкоматах

2024-04-22T09:48

2024-04-22T09:48

2024-04-22T09:55

эксклюзив

хроники

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Стали известны подробности убийства полицейских в Винницкой области отцом и сыном Василаке."В автомобиле полицейских находились двое сотрудников МВД и один гражданский, которого везли в отделение полиции для составления протокола по факту домашнего насилия. После того как Виталий Василаке ударил кулаком сотрудника полиции Максима Шарапанского, его напарник — погибший полицейский Максим Зарецкий — вышел из патрульного автомобиля и открыл огонь из табельного оружия. В этот момент Валерий Василаке из пистолета ТТ открыл огонь по сотруднику полиции вследствие чего убил полицейского Зарецкого, а Шарапанского ранил в область левой ягодицы", — рассказал источник украинского издания "Страна" в правоохранительных органах.По его словам, военнослужащие Василаке проходили службу в части А0416, которая расположена в Черноморске. Но самовольно её покинули накануне совершения преступления."19 апреля в 18:00 (19:00 по Москве. — Ред.) они самовольно покинули территорию военной части. С собой Валерий Василаке взял табельный пистолет ТТ, из которого и стрелял в полицейских", — говорит источник.При этом в багажнике Василаке везли с собой ящики с боевыми гранатами. Именно из-за требования полицейского показать, что в ящиках, и случилась стычка, закончившаяся убийством одного из правоохранителей и ранением другого.В минувшие две недели моральное состояние ВСУ и других украинских формирований было подорвано принятием закона о мобилизации, из которого изъяли норму о демобилизации тех, кто прослужил 36 месяцев."Ужасно. Мерзко. Военнослужащие, я, например — не матерюсь, ведь вы уважаемое медиа, но я очень сильно обеспокоен, сбит с толку, раздавлен — я не знаю, какие ещё эпитеты подбирать, ведь это было просто противно. Мне довелось в прямом эфире пообщаться с депутатиком — я раньше их называл "народные депутаты" - и он, вот этот самый депутатик, не понимал, что они не так сделали. И это ещё больше меня выводит. Сейчас то, что несётся по войску, что есть три варианта вернуться домой: погибшим, тяжелораненым или незаконно... СОЧ — самовольное оставление части. У нас не было потребности в том, чтобы нам сказали: "Пацаны, всё, поезжайте домой". У нас была просьба, чтобы была какая-то конкретика. Ну, не знаю, 100 лет нужно воевать — ну, хоть какая-то конкретика, до 2027-го, что будет какая-то волна мобилизации. Ничего нет! И мы интерпретируем, мы - военнослужащие, как просто, не знаю, разгильдяйское отношение к своим Вооружённым силам. Я не могу подобрать культурных взвешенных слов, чтобы сказать, что ощущают военнослужащие", - заявил в комментарии одному из львовских СМИ украинский военный психолог Андрей Козинчук.По его словам, в армии восприняли этот закон крайне негативно.Украинские националисты тем временем пытаются использовать историю с убийством полицейских для гонений на Украинскую православную церковь — тем более, в эти дни украинские СМИ выложили полученную от СБУ "переписку" православных священников, чтобы обвинить их в якобы работе на Россию. Приурочен "слив переписки" был к рассмотрению во втором чтении законопроекта, который должен запретить Украинскую православную церковь."Убийцы патрульного — террористическая группа моспархата? Вчера пришло много информации. В частности, от лиц, которыми командовал один из убийц. Там речь шла о том, что служил надлежащим образом и ответственно. Но много объясняют обновлённые данные. Это были фанатики российской церкви, которые даже в 2023 году не отреклись от секты ФСБ", - заявил лидер запрещённой в РФ группировки С14*, замкомандира 14-го полка ВСУ Евгений Карась.Именно предполагаемой конфессиональной принадлежностью расстрелявших полицейских Карась и объяснил произошедшее."Теперь понятно, почему они хладнокровно убили полицеского. Возможно, спрятанные в подразделение ПВО, бандиты перевозили не просто патроны и гранату на продажу. Везли укомплектованную взрывчатку для террористических задач агентуры российской церкви в тылу. Поэтому сдаваться не могли. Очевидно на телефонах были и задачи от российских попов. Оборотни возможно расслабились и не почистили телефоны. И вместо статьи о "незаконном оружии" влетели бы по полной за государственную измену и работу на российско-террористическую секту РПЦ ФСБ. Сколько ещё таких агентов бродит по Украине? ФСБ пачками скупает депутатов, лишь бы они блокировали законопроект о запрете российской церкви", - подчеркнул Карась.Тем самым он использовал трагедию, в т.ч. и отдельно взятой семьи — погибший полицейский Зарецкий был единственным ребёнком в семье - в личных целях: для продвижения идеи запрета УПЦ.Некоторые украинские СМИ обратили внимание на такое поведение националистов."Какие же примитивные идиоты работают на Банковую. Как наш источник написал, так и происходит. Убийцы работают на ФСБ и УПЦ и вообще в 2017 году они поздравляли всех С Днём Победы и говорят на русском языке. Ответим придуркам из Офиса президента. В ВСУ 100% воюют мужчин с Юго-Востока, которые ранее праздновали День Победы, лояльны были к России и русской истории своих регионов, ходили всю жизнь в УПЦ , говорят на русском, но в 2022 году решили поддержать Зеленского и власть, но как видим они всегда будут для "карасей" и всякой шоблы - чужими и когда надо их назовут "агентами", чтобы еще сильнее разделить общество и снять с себя ответственность за происходящее в армии. А мы вам скажем. В ВСУ воруют - ВСЕ!!!!! От солдата до министра, только суммы разные". - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Но украинские радикалы и связанные с Офисом президента телеграм-каналы продолжают привязывать убийство полицейских к конфессиональной принадлежности убийц.Умер? ПредупредиВ Оболонском ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.) Киева пояснили, почему послали повестку о мобилизации на имя умершего журналиста Артёма Франкова."Подобные случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные вовремя", - заявили в ТЦК.Также в военкомате пожаловались на то, что информацию получают из других реестров, а там она неполная.Ранее, 20 апреля, в СМИ опубликовали фото повестки, которую прислали бывшему главному редактору журнала "Футбол" Артёму Франкову, который умер осенью прошлого года. В повестке отмечалось, что Франков должен был бы прийти в ТЦК Оболонского района Киева для обновления данных 20 апреля.На Украине новость о повестке умершему вызвала вал шуток и издёвок над военкомами.

https://ukraina.ru/20240421/1054640096.html

https://ukraina.ru/20240421/1054637477.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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