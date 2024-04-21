https://ukraina.ru/20240421/1054640096.html

"Колония слизней-паразитов" или Проблемный пакет помощи из США. Итоги 21 апреля на Украине

"Колония слизней-паразитов" или Проблемный пакет помощи из США. Итоги 21 апреля на Украине - 21.04.2024 Украина.ру

"Колония слизней-паразитов" или Проблемный пакет помощи из США. Итоги 21 апреля на Украине

Эксперты проанализировали содержание финансовой помощи, выделение которой Украины поддержала палата представителей Конгресса США

2024-04-21T18:00

2024-04-21T18:00

2024-04-21T18:00

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Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв обратил внимание на содержание пакета финансовой помощи США Украине."На Украине эйфория. Наконец палата представителей одобрила пакет с — как принято говорить — $60 млрд помощи Киеву, после чего голосование в сенате и подпись Байдена являются формальностями. В реальности же в этом пакете может оказаться не одна ложка дёгтя. Начнем с того, что примерно половина упомянутой суммы вообще не дойдет до Киева, поскольку рассчитана на восполнение арсеналов США и другие чисто внутриамериканские расходы", - отметил Царёв.Он указал на то, что бюджетная помощь в среднемесячном исчислении равна 37% от денег, которые Украина получала на эти же цели от американцев в 2022-2023."Значит, надо искать, кто компенсирует Киеву эту разницу, которая составляет свыше $600 млн. в месяц. Наконец, эти средства даются теперь не как грант, а как кредит с унизительным условием не тратить его на выплату пенсий. Причем обычно вся западная помощь вливается в общий бюджетный котел, и невозможно определить, из каких источников идут расходы — из внешних или из внутренних. Но оговорка Конгресса показывает, что американцы при желании легко могут найти повод эту помощь заморозить, сославшись на ее нецелевое использование. Да, мы не знаем, будет ли сейчас у них такое желание, равно как и будет ли желание ставить жесткие кредитные условия. Но нельзя забывать, что с января в Белом Доме может быть новый президент, а значит и желания могут измениться", - указал он.По словам Царёва, теоретически в мае-сентябре Украина может получать оружия по программе PDA почти на $2 млрд в месяц."Это немало. В среднем за два года СВО Украина получала от США вооружения на $1,2 млрд, по $2 млрд получала только в короткий период, когда готовилась к контрнаступлению. Но в практике выделения помощи по PDA было столько странностей, что будет смелым надеяться на поставки именно в таком объеме. Например, многострадальный бюджет США на этот год был принят четыре недели назад. И это сняло все препятствия для возобновления поставок Киеву оружия на неиспользованные по программе PDA $4 млрд из прошлогоднего бюджета. Однако за это время США Киеву ничего так и не дали. То есть Конгресс дает Белому дому право выделить деньги и оружие, а сколько выделят и когда — это дело Госдепа. Причем практика показывает что Белый дом всегда выделял куда меньше денег и оружия, чем давал Конгресс. Что можно гарантировать, так это что ВПК США свои деньги получит. Впрочем, насколько я понимаю из-за этого все и затевалось. Главное — деньги для американских оружейных компаний. Украина, Тайвань и Израиль — лишь повод", - заявил Царёв.Он подчеркнул, что до 1 октября Конгрессу надо принять новый бюджет с новым потолком PDA, "что в условиях финиша избирательной кампании будет совсем непросто"."Значит, возможно повторение прошлогодней ситуации, когда вследствие неопределенности с бюджетом, военная помощь Киеву резко сократилась. Вопрос целесообразности этой помощи будет горячо дебатироваться при обсуждении бюджета", - отметил Царёв.Он также отметил, что свыше половины республиканцев проголосовало против помощи Украины."При этом именно противники помощи Киеву являются наиболее твёрдыми трампистами, которые имеют все шансы усилить свое представительство в Конгрессе по итогам выборов в ноябре, а Палата представителей, напомню, переизбирается полностью. А настроения в этом лагере хорошо иллюстрируют заголовки главного рупора трампизма, сайта Breitbart: "Предательство завершено. Палата голосует за $61 млрд.для Украины", "Предательство Майка Джонсона ведет Америку курсом столкновения с ядерными державами" и тд. Причем лет 7 назад Breitbart с той же трампистской репутацией имел по Украине либеральную позицию: те же штампы о "российской агрессии" и т. п. В сухом остатке имеем формально открытое окно возможностей финансирования Украины. Теперь вопрос в том, как Белый дом этим окном воспользуется в реальности. Причём финансирования не больше, чем было раньше, и Россия с этим успешно справлялась. Под это финансирование Украина пообещала мобилизацию и наступление. Очевидно, что наступления не будет успешным. Но не позволит проиграть Киеву во время избирательной кампании Байдена и отстрочит разгром ВСУ на период после выборов в США", - подытожил Царёв.Автор популярного российского телеграм-канала, посвящённого истории, в свою очередь указал на то, что содержание пакета помощи свидетельствует: американские деньги предназначены в первую очередь для американских чиновников."Полистал ещё принятые Конгрессом пакеты помощи. Наиболее иллюстративные. Из $61 млрд непосредственно на военные нужды Украины - $13 млрд. В пакете помощи Израилю отдельно на сектор Газа, как на восстановление инфраструктуры, так и на строительство торгового порта на побережье Газы, заложено $9 млрд. Для того, чтобы протащить помощь своим союзникам, администрация Байдена и его партия были вынуждены к относительно небольшим объёмам средств, идущих на прямую поддержку, добавить в 5-6 раз больший объем средств, предназначенных под распил лоббистам, "мозговым центрам", американскому ВПК, различным фондам поддержки Палестины и Украины. И прочая, и прочая. Гигантская колония слизней-паразитов облепила тело американского государства и за каждый доллар на конкретную работу требует пять себе за одобрение этой работы", - отметил автор.По его словам, деньги могли напрямую отправить Украине, но не сделали это."Все эти $61 млрд могли быть отправлены на Украину. И $9 млрд, вместо порта в Газе, который, конечно, никогда не построят, могли бы пойти ВСУ. Но не пойдут. Потому что американское государство больно. Для нас это, естественно, положительный момент", - подытожил он.Словно в подтверждение его слов днём 21 апреля появилась новость о том, что США планируют отправить в Киев до 60 дополнительных военных советников "для консультаций и координации".Но даже те средства, которые отправят Украине, могут создать проблемы."Всё что я вижу на сегодня, говорит о том, что наши руководители готовятся к худшему варианту развития событий и предпринимают определённые шаги, направленные на то, что в принципе никакая помощь Украине не поможет на текущем уровне войнушки. Половину помощи, естественно, сп****т (украдут — Ред.), остаток будет рамазан по е***у украинцев, но им дадут оружие для террора, чтоб иметь картинку лжепобед на экраны для электората. Дадут что-нибудь дальнобойное, чем можно будет бить по городам и мосту. Всё для того, чтобы поддерживать агонию Украины как можно дольше и душить нас. Я лично считаю, что всегда надо готовиться к наихудшему развитию событий, никому не верить и идти к поставленным целям, не боясь последствий. Никаких правил игры сегодня нет. Победит сильнейший и умнейший, и совершенно по**р, какими средствами эта победа будет достигнута", - отметил автор популярного телеграм-канала Fighterbomber, посвящённого военной авиации.Он указал на то, что Запад через Украину последовательно атакует ядерный щит России."Враг потихоньку выводит из строя составные части нашего главного аргумента - составные части ядерного щита. Атакует базы стратегических носителей ядерного оружия, элементы предупреждения о ядерном нападении. Как только враг поймёт, что повреждения критичны, и мы не сможем ответить с неприемлемым для него ущербом, он немедленно ударит всем, что у него есть. Я бы сделал именно так. К этому надо быть готовым и, естественно, всегда бить первым несмотря ни на какие границы, величину цели, что она там думает по этому поводу и кто там у неё друг. Сегодня в мире работает только один закон. Закон сильнейшего", - подчеркнул он.Некоторые источники сообщили, что западные истребители F-16 уже доставлены на Украину.Впрочем, есть и те, кто считает, что самолёты не помогут Украине."В таком случае украинцы радуются очень зря: авиационная и пвошная компонента сожрет основной ценник помощи. Стратегически это разве что заставит Россию пересмотреть планы наступления на Харьков в 2024 году — и слава богу, мы все ещё не готовы к этому", - указал военный эксперт Владислав Угольный.По его словам, украинские военные "упёрлись в потолок механизации, потеряв возможность создавать новые механизированные подразделения, а теперь постепенно теряют технику в действующих частях"."Как итог — постепенно их части лишаются возможности вести маневренную оборону. В случае, если США не выдаст им новых "Абрамсов" и "Бредли" — в результате летней кампании их оборона окончательно будет держаться на дронах. С артиллерийскими стволами всё тоже не лучше. Какой смысл в боеприпасах, если артиллерийская компонента в глубокой заднице (за исключением тяжёлого РСЗО). Но украинцы почему-то сконцентрировались на выклянчивании именно что авиации и средств ПВО. Ну-ну", - отметил он.Ранее он отмечал, что если американская военная помощь пойдёт на бронетехнику и артиллерию для Украины, это будет плохо для ВС РФ.Тем временем в Европе считают, что американский пакет помощи Украине может быть последним."Возможно, это последний пакет помощи США за очень долгое время - или даже последний вообще", - заявил председатель европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер.Он указал на то, что американская поддержка Украины стала слишком неопределенной, учитывая длительный тупик вокруг утверждения пакета помощи.

https://ukraina.ru/20240421/1054637477.html

https://ukraina.ru/20240421/1054633347.html

https://ukraina.ru/20240420/1054627718.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, вооруженные силы украины, сша, украина, киев, f-16, впк