https://ukraina.ru/20240421/1054639957.html
Об эмиграции из Германии в Россию, нацистах на Украине и главной беде ФРГ – немец Хайден
Об эмиграции из Германии в Россию, нацистах на Украине и главной беде ФРГ – немец Хайден - 21.04.2024 Украина.ру
Об эмиграции из Германии в Россию, нацистах на Украине и главной беде ФРГ – немец Хайден
Живущий в России немецкий журналист Ульрих Хайден в студии Украина.ру рассказал о том, как был напуган украинскими нацистами в 90-х годах в Киеве
2024-04-21T17:30
2024-04-21T17:30
2024-04-21T17:30
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киев
фашизм
война
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А также почему немецкие пацифисты превратились в агрессивных сторонников войны, кто на самом деле управляет немецким обществом и почему в современную Германию не хочется возвращаться. 00:33 - как немец Хайден оказался в России и что говорил ему отец, воевавший в Вермахте?07:10 - когда немецкие пацифисты стали превращаться в сторонников войны?09:46 - почему Ульрих Хайден решил остаться в России?13:02 - о столкновении с украинскими нацистами в Киеве в 90-х годах прошлого века.21:12 - чем современная Россия отличается от России 90-х?23:50 - как в Германии приняли книгу о России, написанную немцем?29:01 - какие проблемы возникают в Германии у тех, кто рассказывает правду про Россию и НАТО?31:36 - почему не хочется возвращаться в Германию?* В ходе интервью упоминается запрещённая в России экстремистская организация УНА-УНСО.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Об эмиграции из Германии в Россию, нацистах на Украине и главной беде ФРГ – немец Хайден
Живущий в России немецкий журналист Ульрих Хайден в студии Украина.ру рассказал о том, как был напуган украинскими нацистами в 90-х годах в Киеве
А также почему немецкие пацифисты превратились в агрессивных сторонников войны, кто на самом деле управляет немецким обществом и почему в современную Германию не хочется возвращаться.
00:33 - как немец Хайден оказался в России и что говорил ему отец, воевавший в Вермахте?
07:10 - когда немецкие пацифисты стали превращаться в сторонников войны?
09:46 - почему Ульрих Хайден решил остаться в России?
13:02 - о столкновении с украинскими нацистами в Киеве в 90-х годах прошлого века.
21:12 - чем современная Россия отличается от России 90-х?
23:50 - как в Германии приняли книгу о России, написанную немцем?
29:01 - какие проблемы возникают в Германии у тех, кто рассказывает правду про Россию и НАТО?
31:36 - почему не хочется возвращаться в Германию?
* В ходе интервью упоминается запрещённая в России экстремистская организация УНА-УНСО.