https://ukraina.ru/20240421/1054639957.html

Об эмиграции из Германии в Россию, нацистах на Украине и главной беде ФРГ – немец Хайден

Об эмиграции из Германии в Россию, нацистах на Украине и главной беде ФРГ – немец Хайден - 21.04.2024 Украина.ру

Об эмиграции из Германии в Россию, нацистах на Украине и главной беде ФРГ – немец Хайден

Живущий в России немецкий журналист Ульрих Хайден в студии Украина.ру рассказал о том, как был напуган украинскими нацистами в 90-х годах в Киеве

2024-04-21T17:30

2024-04-21T17:30

2024-04-21T17:30

россия

германия

украина

нато

бундестаг

видео

фрг

киев

фашизм

война

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А также почему немецкие пацифисты превратились в агрессивных сторонников войны, кто на самом деле управляет немецким обществом и почему в современную Германию не хочется возвращаться. 00:33 - как немец Хайден оказался в России и что говорил ему отец, воевавший в Вермахте?07:10 - когда немецкие пацифисты стали превращаться в сторонников войны?09:46 - почему Ульрих Хайден решил остаться в России?13:02 - о столкновении с украинскими нацистами в Киеве в 90-х годах прошлого века.21:12 - чем современная Россия отличается от России 90-х?23:50 - как в Германии приняли книгу о России, написанную немцем?29:01 - какие проблемы возникают в Германии у тех, кто рассказывает правду про Россию и НАТО?31:36 - почему не хочется возвращаться в Германию?* В ходе интервью упоминается запрещённая в России экстремистская организация УНА-УНСО.

россия

германия

украина

фрг

киев

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