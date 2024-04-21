https://ukraina.ru/20240421/1054634229.html

Ермак заменит Зеленского, тогда президенту никто не позавидует. Украинские эксперты о перспективах власти

Ермак заменит Зеленского, тогда президенту никто не позавидует. Украинские эксперты о перспективах власти - 21.04.2024 Украина.ру

Ермак заменит Зеленского, тогда президенту никто не позавидует. Украинские эксперты о перспективах власти

Эксперты на Украине обсуждают ситуацию с пакетом американской помощи и спорят о том, как это изменит положение на фронте. Думают и о том, как нынешняя украинская власть попытается сохранить легитимность после 20 мая.

2024-04-21T11:46

2024-04-21T11:46

2024-04-21T11:46

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Относительно Украины у США сейчас нет четкой стратегии, есть намерение помочь сдержать натиск РФ, полагает украинский политолог Вадим Карасев. По его словам, раньше американцы давали Киеву оружие для контрнаступления, но оно не было успешным. Сейчас понятно, что ситуация на фронте и в целом на Украине стала критичной, и это понимание отразится на том, как буде перераспределена помощь США для того, чтобы избежать краха Киева и сдержать Россию.Но потом встанет вопрос — что делать дальше, продолжил Карасев. Он напомнил о публикациях в западных СМИ, в которых говорится о том, что Украина "сползает к катастрофе".По мнению эксперта, это объективно ведет к заморозке конфликта — дают деньги для того, чтобы не допустить перелома в пользу России, но не для того, чтобы обеспечить перелом в пользу Киева. Цель, по мнению эксперта — сдержать Россию, но одновременно удержать и Украину (киевский режим — Ред.) от активных наступательных действий - "потому что на это денег нет"."Тогда рано или поздно возникнет "корейский сценарий", который Запад устраивает. Но он не устраивает ни Россию, ни Украину", - сказал Карасев в эфире интернет-канала Politeka. По его мнению, в рамках войны сумма в 60 млрд долларов — не решающая. Поэтому все будет зависеть от того, какую стратегию выберет Америка — вернутся ли США к идее нанести стратегическое поражение России или же выберет вариант заморозки.Что касается разговоров о стратегическом поражении России, то Москву они не испугают. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда"."Если нас ставят в ситуацию, когда нас надо просто победить стратегически, уничтожить по сути дела как глобального игрока, они не могут понять, что мы не испугаемся", - заявил Лавров.Министр также отметил, что европейские политики говорят о том, что Россия будто бы намерена напасть на страны ЕС, а говорят так потому, что "им позарез нужно "выбить" из своих парламентов деньги на продолжение войны". По словам Лаврова, сейчас именно европейские лидеры "ратуют за накачку Украины оружием".Помощь США победу Киеву не гарантирует, но не стоит безоглядно верить и публикациям в западных СМИ о вероятном проигрыше Украины (киевского режима — Ред.) в случае ожидаемого российского наступления, считает украинский политолог Кость Бондаренко. При этом он отметил, что Россия может и не ждать майских праздников и инаугурации Путина, а начнет наступление раньше.Закон об усилении мобилизации был призван не столько изменить ситуацию на фронте, сколько послать сигнал западным партнерам, что "мы свою часть работы выполнили", сказал эксперт в эфире ютуб-канала "Да это так". Отвечая на вопрос — так что же, украинским мужчинам, которые не хотят воевать, бояться нечего? - Бондаренко предположил, что им стоит бояться за свои деньги."Украина - это государство, в котором точно работает эта формула, что строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения. В данной ситуации компенсируется еще и денежными знаками. Поэтому те, у кого много денежных знаков, им точно не стоит бояться", - сказал политолог, пояснив, что они "могут откупиться".А вот недовольство военных, которым отменили демобилизацию, может проявляться в разных формах, И непонятно, есть ли у нынешней власти силы для подавления возможных протестных выступлений. В сложившихся условиях рейтинг Зеленского может рухнуть, особенно в том случае, если он пойдет на какие-то компромиссы, сказал политолог, добавив, что "компромиссы неизбежны".Кроме того, по словам Бондаренко, вполне возможно, что уже в ближайшие недели глава ОП Андрей Ермак может переместиться в кресло премьер-министра.Зачем это нужно? "В условиях, когда часть планеты, часть государств не будут после 20 мая признавать Зеленского легитимным президентом, а такое будет… для них будет существовать легитимный лидер, премьер-министр", - сказал эксперт. Он добавил, что в таком случае центр влияния переходит из ОП в Кабмин."С этого момента, как только Андрей Борисович Ермак станет премьер-министром, я не позавидую Владимиру Александровичу Зеленскому", - подчеркнул Бондаренко, пояснив, что Ермак тогда станет полностью независимым от Зеленского. И вполне вероятно, что в стране начнутся те же процессы, которые уже были в новейшей украинской истории.

https://ukraina.ru/20240421/1054634076.html

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Сергей Зуев

россия, украина, киев, владимир зеленский, кость бондаренко, вадим карасев, sputnik, ес, кабмин, эксклюзив