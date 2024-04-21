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"Дождёмся победы и встретимся в Киеве": адвокат рассказал, как отреагировать на апелляцию Малюка*

"Дождёмся победы и встретимся в Киеве": адвокат рассказал, как отреагировать на апелляцию Малюка* - 21.04.2024 Украина.ру

"Дождёмся победы и встретимся в Киеве": адвокат рассказал, как отреагировать на апелляцию Малюка*

Глава СБУ Василий Малюк своей апелляционной жалобой хотел высмеять законодательство. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил Сергей Беляк - адвокат, работавший с Владимиром Жириновским и Эдуардом Лимоновым

2024-04-21T06:00

2024-04-21T06:00

2024-04-21T06:00

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Басманный суд Москвы в конце марта заочно арестовал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка*. Он обвиняется в совершении террористического акта. Накануне стало известно, что он подал апелляционную жалобу.Адвокат Беляк прокомментировал действие главы украинского ведомства. Он назвал это стёбом и политической издёвкой. "Это издевательство, глумление над нашим правосудием, над нашими законами", - оценил действия адвокат Беляк.Он огорчен тем фактом, что его коллеги-адвокаты могут заниматься этим делом. А также напомнил, что у адвоката есть законное право отказаться от дела. Эксперт рассказал, что в случае, если бы в отношении него на Украине завели дело, он бы не стал общаться с врагом."Это дешевка, посмеяться, постебаться, и, как говорится, повод найти. Поэтому на такое действие, как возбуждение в отношении меня уголовного дела, я бы сказал: хорошо, дождемся победы. Дождемся, в Киеве встретимся и разберемся - кто что возбуждал и зачем", - заявил Беляк.При этом адвокат убеждён, что Малюк* не сам историю с апелляцией придумал. Беляк добавил, что в России всё по закону, а на Украине "совсем не так".Он напомнил историю украинского адвоката Юрия Грабовского, который защищал русских в Одессе. Когда нашли труп Грабовского ни один из украинских адвокатов не выступил и ничего не сказал."И вот я, русский адвокат, написал у себя "Я - Грабовский". Это единственное, что я мог сделать. Я не знал этого человека, но мне было больно, что ни один адвокат не вступился за своего коллегу, который действовал в рамках закона. Где совесть этих людей?" - задался вопросом Беляк.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Полный текст интервью Сергей Беляк: Апелляция Малюка* - политический стёб, а Лефортово еще нужно заслужить читайте на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20240416/1054525364.html

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новости, москва, украина, киев, василий малюк, юрий грабовский, суд, жалоба, апелляция, сбу