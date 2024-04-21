"Дождёмся победы и встретимся в Киеве": адвокат рассказал, как отреагировать на апелляцию Малюка* - 21.04.2024 Украина.ру
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"Дождёмся победы и встретимся в Киеве": адвокат рассказал, как отреагировать на апелляцию Малюка*
"Дождёмся победы и встретимся в Киеве": адвокат рассказал, как отреагировать на апелляцию Малюка* - 21.04.2024 Украина.ру
"Дождёмся победы и встретимся в Киеве": адвокат рассказал, как отреагировать на апелляцию Малюка*
Глава СБУ Василий Малюк своей апелляционной жалобой хотел высмеять законодательство. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил Сергей Беляк - адвокат, работавший с Владимиром Жириновским и Эдуардом Лимоновым
2024-04-21T06:00
2024-04-21T06:00
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суд
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Басманный суд Москвы в конце марта заочно арестовал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка*. Он обвиняется в совершении террористического акта. Накануне стало известно, что он подал апелляционную жалобу.Адвокат Беляк прокомментировал действие главы украинского ведомства. Он назвал это стёбом и политической издёвкой. "Это издевательство, глумление над нашим правосудием, над нашими законами", - оценил действия адвокат Беляк.Он огорчен тем фактом, что его коллеги-адвокаты могут заниматься этим делом. А также напомнил, что у адвоката есть законное право отказаться от дела. Эксперт рассказал, что в случае, если бы в отношении него на Украине завели дело, он бы не стал общаться с врагом."Это дешевка, посмеяться, постебаться, и, как говорится, повод найти. Поэтому на такое действие, как возбуждение в отношении меня уголовного дела, я бы сказал: хорошо, дождемся победы. Дождемся, в Киеве встретимся и разберемся - кто что возбуждал и зачем", - заявил Беляк.При этом адвокат убеждён, что Малюк* не сам историю с апелляцией придумал. Беляк добавил, что в России всё по закону, а на Украине "совсем не так".Он напомнил историю украинского адвоката Юрия Грабовского, который защищал русских в Одессе. Когда нашли труп Грабовского ни один из украинских адвокатов не выступил и ничего не сказал."И вот я, русский адвокат, написал у себя "Я - Грабовский". Это единственное, что я мог сделать. Я не знал этого человека, но мне было больно, что ни один адвокат не вступился за своего коллегу, который действовал в рамках закона. Где совесть этих людей?" - задался вопросом Беляк.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Полный текст интервью Сергей Беляк: Апелляция Малюка* - политический стёб, а Лефортово еще нужно заслужить читайте на нашем сайте.
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новости, москва, украина, киев, василий малюк, юрий грабовский, суд, жалоба, апелляция, сбу
Новости, Москва, Украина, Киев, Василий Малюк, Юрий Грабовский, Суд, жалоба, апелляция, СБУ

"Дождёмся победы и встретимся в Киеве": адвокат рассказал, как отреагировать на апелляцию Малюка*

06:00 21.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Глава СБУ Василий Малюк своей апелляционной жалобой хотел высмеять законодательство. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил Сергей Беляк - адвокат, работавший с Владимиром Жириновским и Эдуардом Лимоновым
Басманный суд Москвы в конце марта заочно арестовал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка*. Он обвиняется в совершении террористического акта. Накануне стало известно, что он подал апелляционную жалобу.
Адвокат Беляк прокомментировал действие главы украинского ведомства. Он назвал это стёбом и политической издёвкой. "Это издевательство, глумление над нашим правосудием, над нашими законами", - оценил действия адвокат Беляк.
Он огорчен тем фактом, что его коллеги-адвокаты могут заниматься этим делом. А также напомнил, что у адвоката есть законное право отказаться от дела.
Эксперт рассказал, что в случае, если бы в отношении него на Украине завели дело, он бы не стал общаться с врагом.
"Это дешевка, посмеяться, постебаться, и, как говорится, повод найти. Поэтому на такое действие, как возбуждение в отношении меня уголовного дела, я бы сказал: хорошо, дождемся победы. Дождемся, в Киеве встретимся и разберемся - кто что возбуждал и зачем", - заявил Беляк.
При этом адвокат убеждён, что Малюк* не сам историю с апелляцией придумал. Беляк добавил, что в России всё по закону, а на Украине "совсем не так".
Он напомнил историю украинского адвоката Юрия Грабовского, который защищал русских в Одессе. Когда нашли труп Грабовского ни один из украинских адвокатов не выступил и ничего не сказал.
"И вот я, русский адвокат, написал у себя "Я - Грабовский". Это единственное, что я мог сделать. Я не знал этого человека, но мне было больно, что ни один адвокат не вступился за своего коллегу, который действовал в рамках закона. Где совесть этих людей?" - задался вопросом Беляк.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Полный текст интервью Сергей Беляк: Апелляция Малюка* - политический стёб, а Лефортово еще нужно заслужить читайте на нашем сайте.
Сергей Беляк интервью
16 апреля, 05:45
Сергей Беляк: Апелляция Малюка* - политический стёб, а Лефортово еще нужно заслужитьПоданная главой СБУ Василием Малюком* апелляционная жалоба в Басманный суд Москвы - насмешка над российским законодательством. И она должна напомнить Москве, что враг умен и очень опасен. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил Сергей Беляк - адвокат, работавший с Владимиром Жириновским и Эдуардом Лимоновым
 
НовостиМоскваУкраинаКиевВасилий МалюкЮрий ГрабовскийСуджалобаапелляцияСБУ
 
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