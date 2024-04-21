НАТО может готовиться использовать биологическое оружие под видом учений в Финляндии - политолог - 21.04.2024 Украина.ру
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НАТО может готовиться использовать биологическое оружие под видом учений в Финляндии - политолог
НАТО может готовиться использовать биологическое оружие под видом учений в Финляндии - политолог - 21.04.2024 Украина.ру
НАТО может готовиться использовать биологическое оружие под видом учений в Финляндии - политолог
Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру объяснил, зачем НАТО проводит учения в Финляндии у границ РФ
2024-04-21T04:40
2024-04-21T04:40
новости
финляндия
россия
запад
йохан бекман
нато
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"Я уже говорил об угрозе использования биологического оружия НАТО против России с территории Финляндии. Они разрабатывают новые виды вирусов. Возможно, что под предлогом этих учений НАТО скрывает подготовку к использованию этого самого биологического оружия. Все-таки финская граница очень длинная. Эти лаборатории не так просто обнаружить", - сказал Бекман.По его словам, Запад уже оккупировал Финляндию. Поэтому он может осуществлять с ее территории любые провокации.Ранее в пресс-релизе сухопутных войск Финляндии сообщили, что около 20 тысяч военнослужащих примут участие в серии учений с задействованием сил НАТО, которые пройдут в республике с конца апреля по начало июня, в том числе у границы с Россией.Полный текст интервью Йохан Бекман: Если ВСУ заменят финские резервисты, это будет лишь часть бед, которые США готовят России читайте на сайте Украина.ру.
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новости, финляндия, россия, запад, йохан бекман, нато
Новости, Финляндия, Россия, Запад, Йохан Бекман, НАТО

НАТО может готовиться использовать биологическое оружие под видом учений в Финляндии - политолог

04:40 21.04.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру объяснил, зачем НАТО проводит учения в Финляндии у границ РФ
"Я уже говорил об угрозе использования биологического оружия НАТО против России с территории Финляндии. Они разрабатывают новые виды вирусов. Возможно, что под предлогом этих учений НАТО скрывает подготовку к использованию этого самого биологического оружия. Все-таки финская граница очень длинная. Эти лаборатории не так просто обнаружить", - сказал Бекман.
По его словам, Запад уже оккупировал Финляндию. Поэтому он может осуществлять с ее территории любые провокации.
Ранее в пресс-релизе сухопутных войск Финляндии сообщили, что около 20 тысяч военнослужащих примут участие в серии учений с задействованием сил НАТО, которые пройдут в республике с конца апреля по начало июня, в том числе у границы с Россией.
Полный текст интервью Йохан Бекман: Если ВСУ заменят финские резервисты, это будет лишь часть бед, которые США готовят России читайте на сайте Украина.ру.
Александер Стубб
8 апреля, 08:50
Президент Финляндии назвал "единственный способ" добиться мира на УкраинеПрезидент Финляндии Александр Стубб считает продолжение боевых действий на Украине единственным способом добиться мира в текущем конфликте, передает американский телеканал CNN
 
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