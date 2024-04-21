https://ukraina.ru/20240421/1054561902.html

НАТО может готовиться использовать биологическое оружие под видом учений в Финляндии - политолог

НАТО может готовиться использовать биологическое оружие под видом учений в Финляндии - политолог - 21.04.2024 Украина.ру

НАТО может готовиться использовать биологическое оружие под видом учений в Финляндии - политолог

Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру объяснил, зачем НАТО проводит учения в Финляндии у границ РФ

2024-04-21T04:40

2024-04-21T04:40

2024-04-21T04:40

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"Я уже говорил об угрозе использования биологического оружия НАТО против России с территории Финляндии. Они разрабатывают новые виды вирусов. Возможно, что под предлогом этих учений НАТО скрывает подготовку к использованию этого самого биологического оружия. Все-таки финская граница очень длинная. Эти лаборатории не так просто обнаружить", - сказал Бекман.По его словам, Запад уже оккупировал Финляндию. Поэтому он может осуществлять с ее территории любые провокации.Ранее в пресс-релизе сухопутных войск Финляндии сообщили, что около 20 тысяч военнослужащих примут участие в серии учений с задействованием сил НАТО, которые пройдут в республике с конца апреля по начало июня, в том числе у границы с Россией.Полный текст интервью Йохан Бекман: Если ВСУ заменят финские резервисты, это будет лишь часть бед, которые США готовят России читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240408/1054367529.html

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новости, финляндия, россия, запад, йохан бекман, нато