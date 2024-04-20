Выстрелил в землю: в Черновцах сотрудник ТЦК открыл огонь, чтобы отбиться от гражданских - 20.04.2024 Украина.ру
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Выстрелил в землю: в Черновцах сотрудник ТЦК открыл огонь, чтобы отбиться от гражданских
Выстрелил в землю: в Черновцах сотрудник ТЦК открыл огонь, чтобы отбиться от гражданских - 20.04.2024 Украина.ру
Выстрелил в землю: в Черновцах сотрудник ТЦК открыл огонь, чтобы отбиться от гражданских
В Черновецкой области сотрудник украинского военкомата открыл огонь, чтобы отбиться от нападения группы гражданских лиц. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)
2024-04-20T19:36
2024-04-20T19:36
новости
черновицкая область
военкомат
украина
нападение
жители
всу
оружие
мобилизация
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20 апреля вблизи села Черногузы, во время осуществления мероприятий оповещения на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК было совершено нападение группой гражданских лиц, сообщили в пресс-службе центра.Там уточнили, что транспортное средство представителя ТЦК и СП было заблокировано, а к нему применили силу и угрозы. По информации военкомата, военнослужащий "с целью защиты своей жизни и здоровья произвел выстрелы в землю". Никто не пострадал."Мы выясняем все причины и обстоятельства инцидента и надеемся на соответствующее реагирование правоохранительных органов", – отметили в военкомате.Украинское издание "Страна" опубликовало видео с места событий."Видео конфликта в Черновицкий области, когда сотрудник ТЦК применил оружие в ходе конфликта с местными жителями. Причём, что характерно, выстрелы людей не сильно напугали. Они продолжили "прессовать" военкома. При этом начала конфликта на видео нет", - говорится в публикации.Даже если Франция когда-нибудь пошлет свой воинский контингент на помощь Киеву, она никогда не направит его на фронт, она отправит его куда-нибудь подальше на Волынь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.У противника на западной Украине и вдоль границы с Белоруссией находится 100-тысячная группировка. Их заменят иностранцы, которые будут стоять в тысяче километров от линии фронта, а "на убой" отправят украинцев, добавил обозреватель.
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новости, черновицкая область, военкомат, украина, нападение, жители, всу, оружие, мобилизация
Новости, Черновицкая область, военкомат, Украина, нападение, жители, ВСУ, оружие, мобилизация

Выстрелил в землю: в Черновцах сотрудник ТЦК открыл огонь, чтобы отбиться от гражданских

19:36 20.04.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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В Черновецкой области сотрудник украинского военкомата открыл огонь, чтобы отбиться от нападения группы гражданских лиц. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)
20 апреля вблизи села Черногузы, во время осуществления мероприятий оповещения на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК было совершено нападение группой гражданских лиц, сообщили в пресс-службе центра.
Там уточнили, что транспортное средство представителя ТЦК и СП было заблокировано, а к нему применили силу и угрозы. По информации военкомата, военнослужащий "с целью защиты своей жизни и здоровья произвел выстрелы в землю". Никто не пострадал.
"Мы выясняем все причины и обстоятельства инцидента и надеемся на соответствующее реагирование правоохранительных органов", – отметили в военкомате.
Украинское издание "Страна" опубликовало видео с места событий.
"Видео конфликта в Черновицкий области, когда сотрудник ТЦК применил оружие в ходе конфликта с местными жителями. Причём, что характерно, выстрелы людей не сильно напугали. Они продолжили "прессовать" военкома. При этом начала конфликта на видео нет", - говорится в публикации.
Даже если Франция когда-нибудь пошлет свой воинский контингент на помощь Киеву, она никогда не направит его на фронт, она отправит его куда-нибудь подальше на Волынь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
У противника на западной Украине и вдоль границы с Белоруссией находится 100-тысячная группировка. Их заменят иностранцы, которые будут стоять в тысяче километров от линии фронта, а "на убой" отправят украинцев, добавил обозреватель.
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20:05Уничтожено пять Abrams из тридцати одного: в США подсчитали потери бронетехники ВСУ
19:36Выстрелил в землю: в Черновцах сотрудник ТЦК открыл огонь, чтобы отбиться от гражданских
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