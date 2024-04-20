https://ukraina.ru/20240420/1054628209.html

Выстрелил в землю: в Черновцах сотрудник ТЦК открыл огонь, чтобы отбиться от гражданских

Выстрелил в землю: в Черновцах сотрудник ТЦК открыл огонь, чтобы отбиться от гражданских - 20.04.2024 Украина.ру

Выстрелил в землю: в Черновцах сотрудник ТЦК открыл огонь, чтобы отбиться от гражданских

В Черновецкой области сотрудник украинского военкомата открыл огонь, чтобы отбиться от нападения группы гражданских лиц. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)

2024-04-20T19:36

2024-04-20T19:36

2024-04-20T19:36

новости

черновицкая область

военкомат

украина

нападение

жители

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оружие

мобилизация

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20 апреля вблизи села Черногузы, во время осуществления мероприятий оповещения на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК было совершено нападение группой гражданских лиц, сообщили в пресс-службе центра.Там уточнили, что транспортное средство представителя ТЦК и СП было заблокировано, а к нему применили силу и угрозы. По информации военкомата, военнослужащий "с целью защиты своей жизни и здоровья произвел выстрелы в землю". Никто не пострадал."Мы выясняем все причины и обстоятельства инцидента и надеемся на соответствующее реагирование правоохранительных органов", – отметили в военкомате.Украинское издание "Страна" опубликовало видео с места событий."Видео конфликта в Черновицкий области, когда сотрудник ТЦК применил оружие в ходе конфликта с местными жителями. Причём, что характерно, выстрелы людей не сильно напугали. Они продолжили "прессовать" военкома. При этом начала конфликта на видео нет", - говорится в публикации.Даже если Франция когда-нибудь пошлет свой воинский контингент на помощь Киеву, она никогда не направит его на фронт, она отправит его куда-нибудь подальше на Волынь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.У противника на западной Украине и вдоль границы с Белоруссией находится 100-тысячная группировка. Их заменят иностранцы, которые будут стоять в тысяче километров от линии фронта, а "на убой" отправят украинцев, добавил обозреватель.

https://ukraina.ru/20240420/1054621312.html

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новости, черновицкая область, военкомат, украина, нападение, жители, всу, оружие, мобилизация