Мощное соглашение с США и борьба с военкомами. Итоги 20 апреля на Украине - 20.04.2024 Украина.ру
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Мощное соглашение с США и борьба с военкомами. Итоги 20 апреля на Украине
Мощное соглашение с США и борьба с военкомами. Итоги 20 апреля на Украине - 20.04.2024 Украина.ру
Мощное соглашение с США и борьба с военкомами. Итоги 20 апреля на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о договоре с США по гарантиям безопасности, который готовятся подписать в ближайшее время. На Украине всё сильнее дают отпор военкомам
2024-04-20T18:35
2024-04-20T18:56
эксклюзив
хроники
сша
украина
вооруженные силы украины
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О договоре с США Зеленский рассказал в интервью бразильским журналистам"Что касается этих договоров - у нас их уже девять. Мы приближаемся к важному договору с США, и после того, как мы пройдем Конгресс - а я считаю, что мы все равно дожмем и пройдем его положительно, - мы придём к этому мощному соглашению с США. Я бы хотел, чтобы люди понимали, что это не только о военной поддержке, это гуманитарные аспекты, восстановление, финансовая поддержка, энергетическая. Весь объём этой мощной помощи в двусторонних соглашениях есть... И мы будем дальше подписывать гарантии безопасности", - отметил президент Украины.Он также указал, что в апреле будет подписано соглашение с одним из государств Прибалтики."Мы приближаемся, чтобы наши партнеры из Балтийских стран это сделали, я думаю, что в апреле мы будем иметь такой результат с одной из стран. Я думаю, что у нас могут быть мощные договоры в мае. Я думаю, май-июнь мы выйдем на договоры не только с США, с северными странами [Европы]. Мы готовимся к Швеции и Норвегии", - отметил он.Президент Украины отметил, что его страна не намерена отступать.Кроме того, в 16:00 по московскому времени в палата представителей Конгресса США начала рассмотрение перечня законопроектов в рамках внеплановой субботней сессии, среди которых выделение дополнительной помощи Украине, поддержка Израиля, Тайваня, а также ужесточение санкций против России и Ирана.Согласно расписанию дня, представленному координатором республиканского большинства конгрессменом Томом Эммером, заседание началось в 09:00 по местному времени (16:00 по московскому времени) с рассмотрения законопроекта H.R. 8038 "Мир через силу в 21-м веке", который наделяет американского президента полномочиями по введению новых санкций против России и Ирана.В этом документе содержатся положения о конфискации активов РФ, включая "запрет на разморозку суверенных российских активов", "полномочия по обеспечению компенсации Украине с использованием захваченных российских активов", и "использование активов для восстановления Украины"."Вместе с тем мы видим, что сейчас оживилась дискуссия вокруг другого варианта, тоже долгового: когда эти обездвиженные активы рассматриваются как залог для соответствующего займа. Вместе с тем есть и другие варианты, которые предусматривают, что Украина должна получить возможность привлечь заёмпод будущие доходы, которые генерируют эти обездвиженные активы", - уже заявил в интервью американским СМИ глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.Вслед за документом о санкциях против России и Ирана планируется рассмотрение законопроекта о поддержке союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, после чего перейдут к пакету нового финансирования Киева.Конгрессменам предстоит также рассмотреть поправки к документу о финансировании Украины. В настоящее время в него предложено свыше 130 дополнений, включая отправку всех проголосовавших "за" конгрессменов податься в ряды ВСУ, запрет финансирования, пока на Украине не будут закрыты все биологические лаборатории и проведены честные выборы, а также перенаправление этих средств американским семьям, члены которых умерли от употребления запрещенного наркотика фентанила.Вслед за украинской помощью палата представителей рассмотрит документ о помощи Израилю.Голосование по всем документам запланировано с 13:00 до 13:30 по местному времени (20:00-20:30 по московскому времени).Тем временем на Украине уверены: Киев получит все необходимые ему для продолжения боевых действий."Наш источник сообщает, что Зеленский доволен, что США выделяют кредит/помощь Украине. На Банковой почти праздник. Как поясняет источник, в ближайшие два месяца, мы узнаем, что обещал Зеленский западным лобби группам за право продолжить войну еще на год. Пока есть информация, что: набрать дополнительно живую силу и устроить наступление пехотой до начала выборов в США; новые портфели для западной клиентелы; разрешения западным корпорациям на выращивания травы в Украине (подарить земли вдобавок); приватизация остаточных газовых, энергетических и топливных предприятий под ТНК; выполнения нужных задач ВСУ/ГУР/СБУ от западных ТНК (спец удары по НПЗ РФ и т.д.); продвижение кейса ЛГБТ*(запрещённое в РФ экстремистское движение - Ред.) в школах и ВСУ. Остальное увидим скоро", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".При этом даже если средства всё же выделят Украине, нет никакой гарантии, что они дойдут до украинских военный. Так, как сообщило издание The Guardian, более половины средств Международного фонда поддержки Украины объёмом $1,11 миллиарда, которым управляет министерство обороны Великобритании, оказались не использованы. По информации газеты, более 50% средств фонда ($502,7 миллиона) были или уже потрачены, или зарезервированы для конкретных платежей. По оценке журналистов, Украина сможет получить вооружения, контракты на закупку которых уже подписаны, не раньше весны 2025 года. Задержка с предоставлением Украине оставшихся средств связана с бюрократической проволочкой: Минобороны Великобритании должно оценить каждую из компаний, подавших заявки на участие в тендерах.В то же время, по Украине растут случаи сопротивления "людоловам" - так в стране называют сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов — Ред.).Борьба с военкомамиЖители Украины напали на сотрудника военкомата в Черновицкой области, из-за чего тому пришлось стрелять в землю, сообщили в областном ТЦК."Сегодня вблизи села Черногузы во время осуществления мероприятий оповещения на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК (территориального центра комплектования — так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) было совершено нападение группой гражданских лиц. Транспортное средство представителя ТЦК было заблокировано, а к нему самому применены сила и угрозы", — отмечалось в сообщении.По информации военкомата, военнослужащий "с целью защиты своей жизни и здоровья произвел выстрелы в землю". Никто не пострадал.Украинское издание "Страна" опубликовало видео с места событий."Видео конфликта в Черновицкий области, когда сотрудник ТЦК применил оружие в ходе конфликта с местными жителями. Причём, что характерно, выстрелы людей не сильно напугали. Они продолжили "прессовать" военкома. При этом начала конфликта на видео нет", - отмечалось в публикации.В данный момент выясняются причины и обстоятельства инцидента. В военкомате выразили надежду, что правоохранительные органы должным образом отреагируют на произошедшее.Тем временем на Украине ширится движение в поддержку уклонистов."Мне не нужен герой, мне нужен живой": не только рядовые украинцы с улиц, но и блогеры в Сети саботируют мобилизацию в Украине. Суть все та же — "проснувся-ухильнувся" ("проснулся-уклонился" - Ред.), в роликах блогеров описываются будни т.н. "ухилянтов" (уклонистов — Ред.). И пока спикеры власти грозятся блокировать неподконтрольные им мессенджеры и соцсети (тот же Telegram и TikTok), а ТЦКшники-полицаи продолжают отлавливать людей на убой, блогеры лучше всякой пропаганды показывают, что уклонистом в Украине (а еще лучше — за ее пределами) быть не зазорно", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал MediaKiller.Канал прикрепил к своей записи соответствующие видео из соцсетей. При этом украинские органы власти называют движение в поддержку уклонистов "российской информационной спецоперацией", не желая признавать непопулярность мобилизации среди населения страны.
https://ukraina.ru/20240420/1054624636.html
https://ukraina.ru/20240420/1054622492.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
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эксклюзив, хроники, сша, украина, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Хроники, США, Украина, Вооруженные силы Украины

Мощное соглашение с США и борьба с военкомами. Итоги 20 апреля на Украине

18:35 20.04.2024 (обновлено: 18:56 20.04.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о договоре с США по гарантиям безопасности, который готовятся подписать в ближайшее время. На Украине всё сильнее дают отпор военкомам
О договоре с США Зеленский рассказал в интервью бразильским журналистам
"Что касается этих договоров - у нас их уже девять. Мы приближаемся к важному договору с США, и после того, как мы пройдем Конгресс - а я считаю, что мы все равно дожмем и пройдем его положительно, - мы придём к этому мощному соглашению с США. Я бы хотел, чтобы люди понимали, что это не только о военной поддержке, это гуманитарные аспекты, восстановление, финансовая поддержка, энергетическая. Весь объём этой мощной помощи в двусторонних соглашениях есть... И мы будем дальше подписывать гарантии безопасности", - отметил президент Украины.
Он также указал, что в апреле будет подписано соглашение с одним из государств Прибалтики.
"Мы приближаемся, чтобы наши партнеры из Балтийских стран это сделали, я думаю, что в апреле мы будем иметь такой результат с одной из стран. Я думаю, что у нас могут быть мощные договоры в мае. Я думаю, май-июнь мы выйдем на договоры не только с США, с северными странами [Европы]. Мы готовимся к Швеции и Норвегии", - отметил он.
Президент Украины отметил, что его страна не намерена отступать.
Кроме того, в 16:00 по московскому времени в палата представителей Конгресса США начала рассмотрение перечня законопроектов в рамках внеплановой субботней сессии, среди которых выделение дополнительной помощи Украине, поддержка Израиля, Тайваня, а также ужесточение санкций против России и Ирана.
Согласно расписанию дня, представленному координатором республиканского большинства конгрессменом Томом Эммером, заседание началось в 09:00 по местному времени (16:00 по московскому времени) с рассмотрения законопроекта H.R. 8038 "Мир через силу в 21-м веке", который наделяет американского президента полномочиями по введению новых санкций против России и Ирана.
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13:00
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В этом документе содержатся положения о конфискации активов РФ, включая "запрет на разморозку суверенных российских активов", "полномочия по обеспечению компенсации Украине с использованием захваченных российских активов", и "использование активов для восстановления Украины".
"Вместе с тем мы видим, что сейчас оживилась дискуссия вокруг другого варианта, тоже долгового: когда эти обездвиженные активы рассматриваются как залог для соответствующего займа. Вместе с тем есть и другие варианты, которые предусматривают, что Украина должна получить возможность привлечь заёмпод будущие доходы, которые генерируют эти обездвиженные активы", - уже заявил в интервью американским СМИ глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.
Вслед за документом о санкциях против России и Ирана планируется рассмотрение законопроекта о поддержке союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, после чего перейдут к пакету нового финансирования Киева.
Конгрессменам предстоит также рассмотреть поправки к документу о финансировании Украины. В настоящее время в него предложено свыше 130 дополнений, включая отправку всех проголосовавших "за" конгрессменов податься в ряды ВСУ, запрет финансирования, пока на Украине не будут закрыты все биологические лаборатории и проведены честные выборы, а также перенаправление этих средств американским семьям, члены которых умерли от употребления запрещенного наркотика фентанила.
Вслед за украинской помощью палата представителей рассмотрит документ о помощи Израилю.
Голосование по всем документам запланировано с 13:00 до 13:30 по местному времени (20:00-20:30 по московскому времени).
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
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Тем временем на Украине уверены: Киев получит все необходимые ему для продолжения боевых действий.
"Наш источник сообщает, что Зеленский доволен, что США выделяют кредит/помощь Украине. На Банковой почти праздник. Как поясняет источник, в ближайшие два месяца, мы узнаем, что обещал Зеленский западным лобби группам за право продолжить войну еще на год. Пока есть информация, что: набрать дополнительно живую силу и устроить наступление пехотой до начала выборов в США; новые портфели для западной клиентелы; разрешения западным корпорациям на выращивания травы в Украине (подарить земли вдобавок); приватизация остаточных газовых, энергетических и топливных предприятий под ТНК; выполнения нужных задач ВСУ/ГУР/СБУ от западных ТНК (спец удары по НПЗ РФ и т.д.); продвижение кейса ЛГБТ*(запрещённое в РФ экстремистское движение - Ред.) в школах и ВСУ. Остальное увидим скоро", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
При этом даже если средства всё же выделят Украине, нет никакой гарантии, что они дойдут до украинских военный. Так, как сообщило издание The Guardian, более половины средств Международного фонда поддержки Украины объёмом $1,11 миллиарда, которым управляет министерство обороны Великобритании, оказались не использованы.
По информации газеты, более 50% средств фонда ($502,7 миллиона) были или уже потрачены, или зарезервированы для конкретных платежей. По оценке журналистов, Украина сможет получить вооружения, контракты на закупку которых уже подписаны, не раньше весны 2025 года. Задержка с предоставлением Украине оставшихся средств связана с бюрократической проволочкой: Минобороны Великобритании должно оценить каждую из компаний, подавших заявки на участие в тендерах.
В то же время, по Украине растут случаи сопротивления "людоловам" - так в стране называют сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов — Ред.).
Владимир Зеленский в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Вчера, 18:45
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Борьба с военкомами
Жители Украины напали на сотрудника военкомата в Черновицкой области, из-за чего тому пришлось стрелять в землю, сообщили в областном ТЦК.
"Сегодня вблизи села Черногузы во время осуществления мероприятий оповещения на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК (территориального центра комплектования — так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) было совершено нападение группой гражданских лиц. Транспортное средство представителя ТЦК было заблокировано, а к нему самому применены сила и угрозы", — отмечалось в сообщении.
По информации военкомата, военнослужащий "с целью защиты своей жизни и здоровья произвел выстрелы в землю". Никто не пострадал.
Украинское издание "Страна" опубликовало видео с места событий.
"Видео конфликта в Черновицкий области, когда сотрудник ТЦК применил оружие в ходе конфликта с местными жителями. Причём, что характерно, выстрелы людей не сильно напугали. Они продолжили "прессовать" военкома. При этом начала конфликта на видео нет", - отмечалось в публикации.
В данный момент выясняются причины и обстоятельства инцидента. В военкомате выразили надежду, что правоохранительные органы должным образом отреагируют на произошедшее.
Тем временем на Украине ширится движение в поддержку уклонистов.
"Мне не нужен герой, мне нужен живой": не только рядовые украинцы с улиц, но и блогеры в Сети саботируют мобилизацию в Украине. Суть все та же — "проснувся-ухильнувся" ("проснулся-уклонился" - Ред.), в роликах блогеров описываются будни т.н. "ухилянтов" (уклонистов — Ред.). И пока спикеры власти грозятся блокировать неподконтрольные им мессенджеры и соцсети (тот же Telegram и TikTok), а ТЦКшники-полицаи продолжают отлавливать людей на убой, блогеры лучше всякой пропаганды показывают, что уклонистом в Украине (а еще лучше — за ее пределами) быть не зазорно", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал MediaKiller.
Канал прикрепил к своей записи соответствующие видео из соцсетей. При этом украинские органы власти называют движение в поддержку уклонистов "российской информационной спецоперацией", не желая признавать непопулярность мобилизации среди населения страны.
 
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Заголовок открываемого материала
18:35Мощное соглашение с США и борьба с военкомами. Итоги 20 апреля на Украине
18:22От ВСУ не осталось и следа: ВС РФ размолотили наблюдательный пункт противника на правобережье
17:58В Северной Осетии задержали украинца, подозреваемого в шпионаже - ФСБ
17:01Подполье: за Херсоном ВСУ бетонируют новую линию обороны, ощущая "неопределенность в будущем"
16:38Наглый удар по Чернигову, штурм трёх городов и "Царь-мангал": что будет с ВСУ через месяц - Евсеев
16:12Парламент Сербии: голосование по резолюции о "геноциде" в Сребренице угрожает авторитету ООН
16:02ЕС обещает Киеву новые системы ПВО. Но в Польше намекают на большее
16:00Геннадий Пантелеевич Збандут – 27-й и самый успешный директор Одесской киностудии
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15:31Погибла беременная женщина, трое раненых: ВСУ нанесли удар по Белгородчине
14:51Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора "Известий" Сергея Еремина
14:50Униженные и оскорблённые. Украина: Сто лет одиночества
14:19Маскируются под гражданских: боец рассказал, как под Харьковом ВСУ выдают себя за мирных жителей
14:18Александр Кофман: Посланцы Ахметова предлагали нам 70 млн. долларов и убраться из Донецка. Мы отказались
13:59Каринэ Геворгян: Иран прикроет России "спину" в Закавказье, пока она занята на Украине
13:00Массированная атака дронов, убийство полицейских, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 апреля
12:55Украина выдыхается. Кто следующий? Ищенко рассказал, кого ещё США отправят на войну с Россией
12:44"Настоящий герой": в СК РФ сообщили, что военкор "Известий" погиб из-за прицельной атаки ВСУ
12:00Атаки ВСУ по территории России планируют в НАТО под руководством США - депутат Ивлев
11:43Александр Сосновский: Теракт CБУ в Германии с руки Шольцу, чтобы закрутить гайки Украине
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