Наглый удар по Чернигову, штурм трёх городов и "Царь-мангал": что будет с ВСУ через месяц - Евсеев - 20.04.2024 Украина.ру
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Наглый удар по Чернигову, штурм трёх городов и "Царь-мангал": что будет с ВСУ через месяц - Евсеев
Наглый удар по Чернигову, штурм трёх городов и "Царь-мангал": что будет с ВСУ через месяц - Евсеев - 20.04.2024 Украина.ру
Наглый удар по Чернигову, штурм трёх городов и "Царь-мангал": что будет с ВСУ через месяц - Евсеев
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о том, как на фронте модернизируют танки, почему там редко используются машины разминирования "Змей Горыныч", а также объяснил, почему наступление России с каждым месяцем будет развиваться всё быстрее
2024-04-20T16:38
2024-04-20T16:38
видео
владимир евсеев
танки
бронетехника
дроны
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рэб
защита
фронт
всу
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00:54 – что такое "Царь-мангал" и как он помогает громить войска киевского режима;05:55 – почему машины разминирования "Змей Горыныч" мало используются на фронте?07:40 – как защитить бойцов штурмовых групп от атак FPW-дронов?11:39 – об обстановке вокруг Бердычей: сколько бригад противника брошены на защиту этого населённого пункта и как российские военные справляются с ними?26:22 – насколько быстрой будет победа России?
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видео, владимир евсеев, танки, бронетехника, дроны, бпла, рэб, защита, фронт, всу, вс рф, россия, украина, бмп, десант, штурм, штурмовик, сво, авдеевка, горловка, часов яр, доллар, деньги, конгресс сша, наступление, ракеты, донбасс, днр, видео
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Наглый удар по Чернигову, штурм трёх городов и "Царь-мангал": что будет с ВСУ через месяц - Евсеев

16:38 20.04.2024
 
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о том, как на фронте модернизируют танки, почему там редко используются машины разминирования "Змей Горыныч", а также объяснил, почему наступление России с каждым месяцем будет развиваться всё быстрее
00:54 – что такое "Царь-мангал" и как он помогает громить войска киевского режима;
05:55 – почему машины разминирования "Змей Горыныч" мало используются на фронте?
07:40 – как защитить бойцов штурмовых групп от атак FPW-дронов?
11:39 – об обстановке вокруг Бердычей: сколько бригад противника брошены на защиту этого населённого пункта и как российские военные справляются с ними?
26:22 – насколько быстрой будет победа России?
 
ВидеоВладимир ЕвсеевтанкибронетехникадроныБПЛАРЭБзащитафронтВСУВС РФРоссияУкраинаБМПдесантштурмштурмовикСВОАвдеевкаГорловкаЧасов ЯрдолларденьгиКонгресс СШАнаступлениеракетыДонбассДНР
 
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16:38Наглый удар по Чернигову, штурм трёх городов и "Царь-мангал": что будет с ВСУ через месяц - Евсеев
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