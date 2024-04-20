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Наглый удар по Чернигову, штурм трёх городов и "Царь-мангал": что будет с ВСУ через месяц - Евсеев
Наглый удар по Чернигову, штурм трёх городов и "Царь-мангал": что будет с ВСУ через месяц - Евсеев - 20.04.2024 Украина.ру
Наглый удар по Чернигову, штурм трёх городов и "Царь-мангал": что будет с ВСУ через месяц - Евсеев
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о том, как на фронте модернизируют танки, почему там редко используются машины разминирования "Змей Горыныч", а также объяснил, почему наступление России с каждым месяцем будет развиваться всё быстрее
2024-04-20T16:38
2024-04-20T16:38
2024-04-20T16:38
видео
владимир евсеев
танки
бронетехника
дроны
бпла
рэб
защита
фронт
всу
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00:54 – что такое "Царь-мангал" и как он помогает громить войска киевского режима;05:55 – почему машины разминирования "Змей Горыныч" мало используются на фронте?07:40 – как защитить бойцов штурмовых групп от атак FPW-дронов?11:39 – об обстановке вокруг Бердычей: сколько бригад противника брошены на защиту этого населённого пункта и как российские военные справляются с ними?26:22 – насколько быстрой будет победа России?
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Наглый удар по Чернигову, штурм трёх городов и "Царь-мангал": что будет с ВСУ через месяц - Евсеев
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о том, как на фронте модернизируют танки, почему там редко используются машины разминирования "Змей Горыныч", а также объяснил, почему наступление России с каждым месяцем будет развиваться всё быстрее
00:54
– что такое "Царь-мангал" и как он помогает громить войска киевского режима;05:55
– почему машины разминирования "Змей Горыныч" мало используются на фронте?07:40
– как защитить бойцов штурмовых групп от атак FPW-дронов?11:39
– об обстановке вокруг Бердычей: сколько бригад противника брошены на защиту этого населённого пункта и как российские военные справляются с ними?26:22
– насколько быстрой будет победа России?