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Наглый удар по Чернигову, штурм трёх городов и "Царь-мангал": что будет с ВСУ через месяц - Евсеев

Наглый удар по Чернигову, штурм трёх городов и "Царь-мангал": что будет с ВСУ через месяц - Евсеев - 20.04.2024 Украина.ру

Наглый удар по Чернигову, штурм трёх городов и "Царь-мангал": что будет с ВСУ через месяц - Евсеев

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о том, как на фронте модернизируют танки, почему там редко используются машины разминирования "Змей Горыныч", а также объяснил, почему наступление России с каждым месяцем будет развиваться всё быстрее

2024-04-20T16:38

2024-04-20T16:38

2024-04-20T16:38

видео

владимир евсеев

танки

бронетехника

дроны

бпла

рэб

защита

фронт

всу

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00:54 – что такое "Царь-мангал" и как он помогает громить войска киевского режима;05:55 – почему машины разминирования "Змей Горыныч" мало используются на фронте?07:40 – как защитить бойцов штурмовых групп от атак FPW-дронов?11:39 – об обстановке вокруг Бердычей: сколько бригад противника брошены на защиту этого населённого пункта и как российские военные справляются с ними?26:22 – насколько быстрой будет победа России?

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