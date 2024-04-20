Маскируются под гражданских: боец рассказал, как под Харьковом ВСУ выдают себя за мирных жителей

НАТО уходит в тень. Сергей Ермаков о том, что задумала фон дер Ляйен, пока амбиции США в ЕС на паузе

С практической точки зрения важно, как Украина будет пытаться повысить эффективность своей системы ПВО в условиях, когда до ВСУ дойдут "волшебные" самолеты F-16. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.