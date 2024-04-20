Маскируются под гражданских: боец рассказал, как под Харьковом ВСУ выдают себя за мирных жителей - 20.04.2024 Украина.ру
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Маскируются под гражданских: боец рассказал, как под Харьковом ВСУ выдают себя за мирных жителей
Маскируются под гражданских: боец рассказал, как под Харьковом ВСУ выдают себя за мирных жителей - 20.04.2024 Украина.ру
Маскируются под гражданских: боец рассказал, как под Харьковом ВСУ выдают себя за мирных жителей
Украинские военные, перемещаясь между своими позициями в Харьковской области, часто маскируются под мирных жителей. Об этом заявил РИА Новости командир артиллерийского подразделения ВС России
2024-04-20T14:19
2024-04-20T14:19
новости
харьков
бпла
мирные жители
всу
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оружие
беспилотники
украинская армия
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Военнослужащий сообщил журналистам, что ВСУ используют тактику маскировки под местных жителей и передвигаются на гражданских машинах. Российские военные определяют их по наличию бронежилетов и оружия.По словам военного, такую тактику используют в основном украинские расчеты БПЛА. В случае их обнаружения бойцы артиллерии сразу же приступают к уничтожению противника, отметил собеседник агентства.Для защиты от FPV-дронов на военную технику в первую очередь нужно устанавливать средства РЭБ (радио-электронной борьбы. — Ред.), которую сейчас уже ставят на танки, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев."Не будешь же ты устанавливать на танк зенитный пулемет, чтобы стрелок открывал крышку люка и стрелял из него. В условиях высокоточного оружия это невозможно. Так что надо продолжить дооборудовать технику", - указал специалист.Если кроме средств РЭБ есть возможность установить туда дополнительную защиту, то это делать надо. Главное, чтобы это было быстро и дешево, добавил эксперт.
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новости, харьков, бпла, мирные жители, всу, вс рф, сво, оружие, беспилотники, украинская армия
Новости, Харьков, БПЛА, мирные жители, ВСУ, ВС РФ, СВО, оружие, беспилотники, украинская армия

Маскируются под гражданских: боец рассказал, как под Харьковом ВСУ выдают себя за мирных жителей

14:19 20.04.2024
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
Читать в
Украинские военные, перемещаясь между своими позициями в Харьковской области, часто маскируются под мирных жителей. Об этом заявил РИА Новости командир артиллерийского подразделения ВС России
Военнослужащий сообщил журналистам, что ВСУ используют тактику маскировки под местных жителей и передвигаются на гражданских машинах. Российские военные определяют их по наличию бронежилетов и оружия.
"Садятся в гражданские машины и выезжают из домов в посадки, или наоборот, пытаются оттуда вести наблюдение за нами за нашими войсками и запускать дроны. Неоднократно было замечено: с места, куда подъезжают эти машины, взлет либо [разведывательных] дронов, либо FPV-дронов", — уточнил командир.
По словам военного, такую тактику используют в основном украинские расчеты БПЛА. В случае их обнаружения бойцы артиллерии сразу же приступают к уничтожению противника, отметил собеседник агентства.
Для защиты от FPV-дронов на военную технику в первую очередь нужно устанавливать средства РЭБ (радио-электронной борьбы. — Ред.), которую сейчас уже ставят на танки, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
"Не будешь же ты устанавливать на танк зенитный пулемет, чтобы стрелок открывал крышку люка и стрелял из него. В условиях высокоточного оружия это невозможно. Так что надо продолжить дооборудовать технику", - указал специалист.
Если кроме средств РЭБ есть возможность установить туда дополнительную защиту, то это делать надо. Главное, чтобы это было быстро и дешево, добавил эксперт.
Сергей Ермаков интервью
Вчера, 09:02
НАТО уходит в тень. Сергей Ермаков о том, что задумала фон дер Ляйен, пока амбиции США в ЕС на паузеС практической точки зрения важно, как Украина будет пытаться повысить эффективность своей системы ПВО в условиях, когда до ВСУ дойдут "волшебные" самолеты F-16. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.
 
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Заголовок открываемого материала
14:19Маскируются под гражданских: боец рассказал, как под Харьковом ВСУ выдают себя за мирных жителей
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