https://ukraina.ru/20240420/1054621312.html

Каринэ Геворгян: Иран прикроет России "спину" в Закавказье, пока она занята на Украине

Каринэ Геворгян: Иран прикроет России "спину" в Закавказье, пока она занята на Украине - 20.04.2024 Украина.ру

Каринэ Геворгян: Иран прикроет России "спину" в Закавказье, пока она занята на Украине

Почему Россия на самом деле вывела миротворцев из Карабаха, а Иран не обвинил Израиль в атаке?

2024-04-20T13:59

2024-04-20T13:59

2024-04-20T13:59

интервью

иран

россия

израиль

закавказье

азербайджан

армения

беспилотники

ближний восток

российские миротворцы

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян.Утром 19 апреля появились сообщения о том, что Израиль атаковал объект на территории Ирана. Агентство Fars сообщило о взрывах в провинции Исфахан в центральной части республики. — Каринэ Александровна, как вы видите дальнейшее развитие ситуации на Ближнем Востоке? Кому и как Иран будет отвечать в связи с атакой на Исфахан и Тебриз?— Официальные лица в Иране заявили, что атака беспилотниками производилась внутри страны. То есть не указали зарубежные территории, откуда мог быть нанесен удар. Соответственно, ответа [со стороны Ирана] не будет никакого.Очевидно, сейчас идут закулисные переговоры и консультации между Тегераном и Вашингтоном — в том числе через Каир (Египет) и, возможно, Доху (Катар). Понятно, что американцы дистанцировались. Более того — иранцы осторожно заявили, что не списали эту атаку на Израиль впрямую. Это важно. И сам Тель-Авив не взял на себя ответственность за этот удар. Это тоже важно.Другое дело, что СМИ в Израиле поспешили объявить, что это была атака как раз Израиля на иранские объекты. Но, видимо, официальное руководство воздерживается от того, чтобы эскалировать ситуацию на данный момент. Остановится ли Нетаньяху — большой вопрос. Кроме всего прочего: с 17-го числа на иранских ядерных объектах находится инспектор МАГАТЭ. И, если бы были удары по этим объектам, как заявлялось, атака довольно странно бы выглядела.Изначально ведь нам сообщали, что это был ракетный удар. Нет. Иранцы заявляют, что жертв и разрушений особо нет, лишь стекла вылетели у офисных зданий. Беспилотники сбиты. Ракет не было.Вопрос в том, откуда БПЛА летели в сторону Исфахана и Тибриза. И это серьезный вопрос, на который нужно ответить.— У вас есть свои предположения, откуда были запущены беспилотники по Исфахану и Тебризу?— У Израиля есть объекты недалеко от иракских границ — в Иракском Курдистане, в Эрбиле и в постсоветском Азербайджане.Иранцы изначально заявляли, что они сделают все, чтобы этих объектов не было, что хорошо знают, где они расположены, что это за объекты и так далее. Именно поэтому они говорили, что 20 ракет нацелены на Израиль и 5 ракет нацелены на Баку.Поэтому, я думаю, не случайно из Азербайджана были выведены наши миротворцы, которые по соглашению между Москвой и Баку должны были заниматься разминированием Карабаха до конца 2025 года. А тут внезапно взяли и вышли.Кроме того, необычным мне показался запланированный на 22 апреля визит Ильхама Алиева в Москву.Эти события, полагаю, связаны с опасностью удара с иранской территории по израильским военным объектам в Азербайджане. Их там 5.— Какие еще факты подтверждают ваши догадки о причине вывода российских миротворцев из Азербайджана как из зоны возможного удара по израильским объектам со стороны Ирана?— Во-первых, в воскресенье 14 апреля один из моих слушателей подтвердил мне, что идет ротация миротворческого контингента [в Азербайджане], что он едет туда. То есть 14 апреля люди, которые собирались ехать туда на смену, были не в курсе ситуации.Во-вторых, в январе этого года в Баку был министр МЧС России, который подписал соглашение о том, что наши миротворцы до конца 2025 года будут заниматься разминированием в Карабахе. И вдруг они вышли. Какие могут быть причины?Плюс Иран объявил, что не потерпит вблизи своих границ опасные военные объекты Израиля. Более того, Тегеран объявил законными целями израильские базы на территории Азербайджана.Я соединила все это логически в единое целое и пришла к соответствующему выводу. Который и озвучила вам.— Насколько может быть эффективна связка России и Ирана в Закавказье, где из Армении пытаются сделать "анти-Россию", как было с Украиной?— Я думаю, что Иран начал проводить наступательную политику (по крайней мере сказал об этом) на Южном Кавказе.Поэтому посол Ирана в Ереване сделал интересное заявление о том, что для Ирана категорически и критически важно, чтобы территориальная целостность Армении в полном масштабе была сохранена. Это необходимо для того, чтобы коммуникации Ирана через Грузию в Россию и в сторону Черного моря не находились под контролем третьих сил.Иран ясно дал понять армянской стороне (которая осторожно себя ведет в отношении Тегерана, не делает выпадов в его сторону), что у него свои интересы в этом регионе. Иран надеется и рассчитывает на то, что внерегиональные страны будут выведены из уравнения на Южном Кавказе.— То есть Иран сможет прикрыть "спину" России в Закавказье, на фоне заигрывания Армении с Западом и пока мы заняты спецоперацией?— Видимо, да. Судя по тому, что иранцы держат огромный контингент на границе с Азербайджаном и с Арменией. Это 100 тысяч военнослужащих и 40 тысяч человек в Корпусе стражей исламской революции. И очень серьезные вооружения.

https://ukraina.ru/20230310/1044273311.html

https://ukraina.ru/20240419/1054611102.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, иран, россия, израиль, закавказье, азербайджан, армения, беспилотники, ближний восток, российские миротворцы