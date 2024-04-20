"Будут отнимать последнее": Гаспарян о новых реалиях Украины после ужесточения мобилизации - 20.04.2024 Украина.ру
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"Будут отнимать последнее": Гаспарян о новых реалиях Украины после ужесточения мобилизации
"Будут отнимать последнее": Гаспарян о новых реалиях Украины после ужесточения мобилизации - 20.04.2024 Украина.ру
"Будут отнимать последнее": Гаспарян о новых реалиях Украины после ужесточения мобилизации
Сейчас Украина будет спешить с тем, чтобы хоть как-то формализовать незаконную мобилизацию, однако в ближайшем будущем беспредела будет гораздо больше. Об этом в интервью историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
2024-04-20T10:35
2024-04-20T10:35
украина
запад
армен гаспарян
верховная рада
мобилизация
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Эксперт не исключил того, что на фоне беззакония вскоре представители киевского режима начнут изымать автотранспорт у населения для ВСУ под предлогом недостаточной помощи Запада.“А это нанесет удар по еле дышащему среднему бизнесу, потому что у него в буквальном смысле будут отнимать последнее. Но особой реакции общества на это нет. Украинцы только иронизировали, что их на мобилизацию отправляет человек, который в 2014 году четыре раза профилонил присланные ему повестки. Это, конечно, пикантно. Но это ничего не добавляет в общей температуре по палате”, - отметил Гаспарян.В минувший четверг Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации. За него проголосовали 283 народных депутата. Ловля мужчин продолжается.Большинство новобранцев явялоткровенно случайными в армии людьми: некоторые с судимостями, тяжелыми заболеваниями, без мотивации и образования. Такое мнение высказал украинский журналист Станислав Асеев.В условиях тотальной мобилизации украинские военкомы хватают на улицах всех без исключения, а сотрудники медкомиссии, закрывая глаза, ставят отметку “годен к службе”.В связи с этим, по мнению Асеева, еще на этапе обучения, с мобилизованными случаются вполне предсказуемые казусы. В частности, он рассказал, что у одного курсанта эпилепсия началась прямо на улице, а у двух других позже обнаружили гепатит.Рассказал Асеев и том, что в учебном центре ему повстречались и бездомные, которых заставили служить, несмотря на то, что у одного были очень серьезные проблемы со здоровьем.Поможет ли отключение света в городах Украины справиться с агрессивной пропагандой, читайте в полной версии интервью на сайте Украина.ру
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украина, запад, армен гаспарян, верховная рада, мобилизация
Украина, Запад, Армен Гаспарян, Верховная Рада, мобилизация

"Будут отнимать последнее": Гаспарян о новых реалиях Украины после ужесточения мобилизации

10:35 20.04.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Сейчас Украина будет спешить с тем, чтобы хоть как-то формализовать незаконную мобилизацию, однако в ближайшем будущем беспредела будет гораздо больше. Об этом в интервью историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
Эксперт не исключил того, что на фоне беззакония вскоре представители киевского режима начнут изымать автотранспорт у населения для ВСУ под предлогом недостаточной помощи Запада.
А это нанесет удар по еле дышащему среднему бизнесу, потому что у него в буквальном смысле будут отнимать последнее. Но особой реакции общества на это нет. Украинцы только иронизировали, что их на мобилизацию отправляет человек, который в 2014 году четыре раза профилонил присланные ему повестки. Это, конечно, пикантно. Но это ничего не добавляет в общей температуре по палате”, - отметил Гаспарян.
В минувший четверг Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации. За него проголосовали 283 народных депутата. Ловля мужчин продолжается.
Большинство новобранцев явялоткровенно случайными в армии людьми: некоторые с судимостями, тяжелыми заболеваниями, без мотивации и образования. Такое мнение высказал украинский журналист Станислав Асеев.
В условиях тотальной мобилизации украинские военкомы хватают на улицах всех без исключения, а сотрудники медкомиссии, закрывая глаза, ставят отметку “годен к службе”.
В связи с этим, по мнению Асеева, еще на этапе обучения, с мобилизованными случаются вполне предсказуемые казусы. В частности, он рассказал, что у одного курсанта эпилепсия началась прямо на улице, а у двух других позже обнаружили гепатит.
Рассказал Асеев и том, что в учебном центре ему повстречались и бездомные, которых заставили служить, несмотря на то, что у одного были очень серьезные проблемы со здоровьем.
Поможет ли отключение света в городах Украины справиться с агрессивной пропагандой, читайте в полной версии интервью на сайте Украина.ру
 
УкраинаЗападАрмен ГаспарянВерховная Радамобилизация
 
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Заголовок открываемого материала
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10:35"Будут отнимать последнее": Гаспарян о новых реалиях Украины после ужесточения мобилизации
10:30Беспредела на Украине будет гораздо больше — Гаспарян
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